Adunarea generală a procurorilor Anticorupție a decis ca DNA să sprijine protestele, solicită retragerea proiectului, dar NU suspendă activitatea!

Adina Anghelescu
27 aug. 2025, 15:38, Știri politice
În timp ce judecători și procurori din mai multe instanțe și parchete au decis, prin adunările generale întrunite pentru a dezbate asupra formei de protest împotriva proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul pensiilor de serviciu, suspendarea activității pe durată nedeterminată, la Direcția Națională Anticorupție s-a luat o altă decizie: sprijinirea protestului, dar continuarea activității din rațiuni ce țin fix de obiectivul instituției.

Decizia a fost luată în unanimitate.

“În unanimitate, procurorii Direcției Naționale Anticorupție prezenți la Adunarea Generală au apreciat că intervențiile repetate în legislația referitoare la condițiile de pensionare ale judecătorilor și procurorilor denotă inconsecvența legiuitorului în raport cu respectarea principiilor securității juridice, iar modificările vizate sunt profund nejustificate și lipsite de transparență, din perspectiva asigurării standardului de predictibilitate a cadrului normativ aplicabil, cu afectarea gravă a independenței justiției. Totodată, procurorii Direcției Naționale Anticorupție si-au exprimat protestul față de modalitatea de modificare a condițiilor de pensionare a magistraților și au solicitat retragerea proiectului de lege pentru asigurarea prealabilă a unui cadru adecvat de consultare a corpului judecătorilor și procurorilor, cu respectaea principiilor consacrate de Constituția României și de reglementările internaționale în materia pensiei cuvenite magistraților. De asemenea, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție susțin formele de protest adoptate la nivelul Ministerului Public și înțeleg să își exercite funcția judiciară cu asumarea perseverentă a rolului instituțional al direcției, fundamentat pe importanța socială a activității date de lege în competența sa de funcționare “, se arată în Hotărârea Adunării generale a DNA.

Drept urmare, la DNA, procurorii protestează, dar lucrează. La Adunarea generală care a avut loc marți, au fost prezenți 90 de procurori DNA.

După cum se știe, de azi, toate Curțile de Apel, dar și alte instanțe și parchete și-au suspendat activitatea din cauza proiectului legii pensiilor magistraților, doar unele cazuri fiind soluționate, cele ce țin de urgența actului judiciar.

Unele parchete, precum cel de pe lângă Tribunalul București, și-au anunțat forma de protest prin suspendarea activităților de urmărire penală, cu anumite excepții; suspendarea activității de supraveghere a urmăririi penale de către procuror în dosarele penale; suspendarea activității de primire a dosarelor penale în care organele de cercetare penală formulează propuneri terminare a urmăririi penale; suspendarea activității de soluționare a plângerilor formulate împotriva soluțiilor de netrimitere în judecată; suspendarea activității de soluționare a cererilor formulate de părți sau de alte instituții; suspendarea activității cu publicului și a oricăror alte activități conexe de urmărire penală.

În țară continuă și acum întrunirile adunărilor generale ale instanțelor și parchetelor.

Între timp, coaliția de guvernare s-a pus de acord pe o nouă variantă a proiectului privind pensiile magistraților.

Varianta adoptată în ședința coaliției de marți seară prevede ca pensiile magistraților să fie limitate la 75% din ultimul salariu net încasat în activitate. Propunerea inițială prevedea ca acest prag să fie 70% din ultimul venit.

De asemenea, coaliția a convenit ca perioada de tranziție până când vârsta de pensionare a magistraților va ajunge la 65 de ani să crească de la 10 ani (varianta inițială), la 15 ani, potrivit acelorași surse.

Ministrul Justiției, Radu Marinescu a dat asigurări că discuțiile legate de aceste proteste între liderii Coaliției nu s-au încheiat. Ministrul a Marinescu a subliniat și faptul că “orice categorie profesională poate exprima nemulțumiri față de anumite politici sau anumite proiecte care vizează statutul acesteia, dar acest lucru trebuie făcut cu respectarea strictă a legii, iar în materia justiției, cu asigurarea funcționalității serviciului public, pentru că prioritar este cetățeanul şi drepturile și libertățile acestuia”.

