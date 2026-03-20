AUR anunță că va contesta la CCR legea bugetului de stat pe 2026. Simion: ”Guvernarea nu are nicio țintă. Suntem pe o cale greșită”

Senatorii și deputații AUR sunt nemulțumiți de noua lege a bugetului, motiv pentru care George Simion a anunțat că partidul o va contesta la CCR.

Nemulțumirile principale ale partidului se leagă de faptul că pensiile nu s-au indexat conform legii și că mamele nu sunt scutite de la plata CASS. După aprobarea Bugetului, George Simion a anunțat că AUR va contesta noua lege a bugetului la Curtea Constituțională și a punctat că bugetul alternativ pe care AUR îl propune vine să reducă deficitul bugetar.

AUR va contesta la CCR legea bugetului de stat pe 2026

”Partidele din arcul guvernamental au mințit categorii sociale întregi. Vorbim de mame, vorbim de viitoarele mame, vorbim de familiile care se gândesc dacă să facă un copil sau nu, și astăzi sunt sub sceptrul îndoielii.

Se va restrânge concediul maternal de la 2 ani la 1 an. Avem un partid din coaliție care a refuzat să livreze ceea ce a promis în acest buget, să nu mai impute CASS-ul mamelor. Este rușinos felul în care cetățenii români sunt menținuți cu ajutoare date din când în când, în loc să se respecte legea. Noi am votat pentru toate amendamentele făcute la legea bugetului României.

Vom contesta această lege la Curtea Constituțională. Ne facem datoria de opoziție, însă guvernarea nu are nicio țintă, România nu merge niciunde, suntem pe o cale greșită, și bugetul alternativ pe care AUR îl propune vine să reducă deficitul bugetar și, totodată, să reducă cheltuielile cu statul”, a spus George Simion.

George Simion: ”Datoria noastră este să luptăm pentru români, să luptăm pentru România”

Simion susține că România are neapărată nevoie de schimbare, dar și de mai multă responsabilitate din partea Guvernului. Liderul AUR a punctat că scandalul din Parlament din partea actualei coaliții nu inspiră nimănui încredere.

”Suntem cât se poate de responsabili când spunem că trebuie o schimbare în România și mai multă responsabilitate. Nu am văzut responsabilitate din partea arcului guvernamental și am văzut fel de fel de chestiuni mascate sub forma investițiilor durabile. Nu cred că de stadioane în diferite locuri în țară aveam nevoie acum.

Trebuie să protejăm oamenii vulnerabili și trebuie să investim în niște proiecte care să genereze prosperitate, cum ar fi producția și stocarea energiei. Vedem actuala criză globală. La nivelul Uniunii Europene sperăm să se renunțe la acele certificate verzi. Vedem că România este în afara discuției europene și internaționale.

Datoria noastră este să luptăm pentru români, să luptăm pentru România. Nu inspiră nimănui încredere ceea ce am văzut în Parlament din partea actualei coaliții.

Actuala coaliție nu face decât să sperie bursele, să sperie agențiile de rating și sperăm, într-un final, să se decidă. Am înțeles că nici unii dintre ei nu vor să facă alianță cu AUR, dar, cu siguranță, nici ei nu sunt lămuriți dacă sunt într-o alianță sau nu. Se atacă, se bat pentru niște voturi care, în dreptul lor, par să fie din ce în ce mai puține.

E nevoie de responsabilitate. Și i-aș avertiza pe liderii coaliției că se poartă foarte, foarte iresponsabil, fac foarte, foarte multe greșeli pe cheltuiala cetățenilor, pe cheltuiala generațiilor viitoare”, a încheiat George Simion.

Proiectul legii bugetului de stat pe anul 2026 a fost adoptat cu 319 voturi „pentru”, 104 „împotrivă” şi o abţinere.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

ÎCCJ anunță că dă în judecată Guvernul Bolojan. Decizia vine după ce Executivul a decis să mute banii magistraților la ajutoare

Pacea PSD-PNL a fost pulverizată la dezbaterile pe Buget. Grindeanu: „Răbdarea noastră a atins o limită” / Bolojan: „Uitându-mă la colegii mei de la PSD, mi-e rușine de rușinea lor” / Opoziția: în sală sunt două stafii. Ședința a fost suspendată la ora 3.00