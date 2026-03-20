AUR anunță că va contesta la CCR legea bugetului de stat pe 2026. Simion: "Guvernarea nu are nicio țintă. Suntem pe o cale greșită"

AUR anunță că va contesta la CCR legea bugetului de stat pe 2026. Simion: ”Guvernarea nu are nicio țintă. Suntem pe o cale greșită”

AUR anunță că va contesta la CCR legea bugetului de stat pe 2026. Simion: ”Guvernarea nu are nicio țintă. Suntem pe o cale greșită”

Senatorii și deputații AUR sunt nemulțumiți de noua lege a bugetului, motiv pentru care George Simion a anunțat că partidul o va contesta la CCR.

Nemulțumirile principale ale partidului se leagă de faptul că pensiile nu s-au indexat conform legii și că mamele nu sunt scutite de la plata CASS. După aprobarea Bugetului, George Simion a anunțat că AUR va contesta noua lege a bugetului la Curtea Constituțională și a punctat că bugetul alternativ pe care AUR îl propune vine să reducă deficitul bugetar.

AUR va contesta la CCR legea bugetului de stat pe 2026

”Partidele din arcul guvernamental au mințit categorii sociale întregi. Vorbim de mame, vorbim de viitoarele mame, vorbim de familiile care se gândesc dacă să facă un copil sau nu, și astăzi sunt sub sceptrul îndoielii.

Se va restrânge concediul maternal de la 2 ani la 1 an. Avem un partid din coaliție care a refuzat să livreze ceea ce a promis în acest buget, să nu mai impute CASS-ul mamelor. Este rușinos felul în care cetățenii români sunt menținuți cu ajutoare date din când în când, în loc să se respecte legea. Noi am votat pentru toate amendamentele făcute la legea bugetului României.

Vom contesta această lege la Curtea Constituțională. Ne facem datoria de opoziție, însă guvernarea nu are nicio țintă, România nu merge niciunde, suntem pe o cale greșită, și bugetul alternativ pe care AUR îl propune vine să reducă deficitul bugetar și, totodată, să reducă cheltuielile cu statul”, a spus George Simion.

George Simion: ”Datoria noastră este să luptăm pentru români, să luptăm pentru România”

Simion susține că România are neapărată nevoie de schimbare, dar și de mai multă responsabilitate din partea Guvernului. Liderul AUR a punctat că scandalul din Parlament din partea actualei coaliții nu inspiră nimănui încredere.

Suntem cât se poate de responsabili când spunem că trebuie o schimbare în România și mai multă responsabilitate. Nu am văzut responsabilitate din partea arcului guvernamental și am văzut fel de fel de chestiuni mascate sub forma investițiilor durabile. Nu cred că de stadioane în diferite locuri în țară aveam nevoie acum.

Trebuie să protejăm oamenii vulnerabili și trebuie să investim în niște proiecte care să genereze prosperitate, cum ar fi producția și stocarea energiei. Vedem actuala criză globală. La nivelul Uniunii Europene sperăm să se renunțe la acele certificate verzi. Vedem că România este în afara discuției europene și internaționale.

Datoria noastră este să luptăm pentru români, să luptăm pentru România. Nu inspiră nimănui încredere ceea ce am văzut în Parlament din partea actualei coaliții.

Actuala coaliție nu face decât să sperie bursele, să sperie agențiile de rating și sperăm, într-un final, să se decidă. Am înțeles că nici unii dintre ei nu vor să facă alianță cu AUR, dar, cu siguranță, nici ei nu sunt lămuriți dacă sunt într-o alianță sau nu. Se atacă, se bat pentru niște voturi care, în dreptul lor, par să fie din ce în ce mai puține.

E nevoie de responsabilitate. Și i-aș avertiza pe liderii coaliției că se poartă foarte, foarte iresponsabil, fac foarte, foarte multe greșeli pe cheltuiala cetățenilor, pe cheltuiala generațiilor viitoare”, a încheiat George Simion.

  • Proiectul legii bugetului de stat pe anul 2026 a fost adoptat cu 319 voturi „pentru”, 104 „împotrivă” şi o abţinere.

ÎCCJ anunță că dă în judecată Guvernul Bolojan. Decizia vine după ce Executivul a decis să mute banii magistraților la ajutoare

Pacea PSD-PNL a fost pulverizată la dezbaterile pe Buget. Grindeanu: „Răbdarea noastră a atins o limită” / Bolojan: „Uitându-mă la colegii mei de la PSD, mi-e rușine de rușinea lor” / Opoziția: în sală sunt două stafii. Ședința a fost suspendată la ora 3.00

FLASH NEWS Ministrul Apărării, Radu Miruță, confirmă plecarea aeronavelor SUA de pe baza Kogălniceanu
14:10
Ministrul Apărării, Radu Miruță, confirmă plecarea aeronavelor SUA de pe baza Kogălniceanu
FLASH NEWS PSD îi cere lui Bolojan să ia măsuri în privinţa preţului carburanţilor: „Este un nou blocaj nejustificat”
14:08
PSD îi cere lui Bolojan să ia măsuri în privinţa preţului carburanţilor: „Este un nou blocaj nejustificat”
AFACERI CEO OMV Petrom are unul dintre cele mai mari pachete salariale pentru un director executiv din România. A avut o remunerație de 2,2 milioane de euro
14:06
CEO OMV Petrom are unul dintre cele mai mari pachete salariale pentru un director executiv din România. A avut o remunerație de 2,2 milioane de euro
ULTIMA ORĂ Bugetul ca o „centură de siguranţă”. Premierul Ilie Bolojan: „Nimeni nu va putea arunca la coș efortul românilor făcut în ultimele luni”
13:48
Bugetul ca o „centură de siguranţă”. Premierul Ilie Bolojan: „Nimeni nu va putea arunca la coș efortul românilor făcut în ultimele luni”
TEHNOLOGIE Noua tehnologie care va înlocui portul HDMI. Este mai rapidă și poate să transmită conținut 4K pe distanțe de peste 30 de metri
13:45
Noua tehnologie care va înlocui portul HDMI. Este mai rapidă și poate să transmită conținut 4K pe distanțe de peste 30 de metri
NEWS ALERT Grindeanu spune că sunt în continuare motive pentru înlocuirea lui Bolojan. Ce a răspuns când a fost întrebat dacă și-ar asuma preluarea guvernării
13:40
Grindeanu spune că sunt în continuare motive pentru înlocuirea lui Bolojan. Ce a răspuns când a fost întrebat dacă și-ar asuma preluarea guvernării
Mediafax
Fostul șef PNL Neamț, George Lazăr, condamnat în primă instanță la un an de închisoare cu suspendare
Digi24
Hassan Abouyoub, ambasadorul Marocului la București: „Dacă America va face acest cadou Iranului, războiul se va opri imediat”
Cancan.ro
Oana Ciocan a ajuns la medic după separarea de Jador! Băiețelul lor, pe primul loc
Prosport.ro
FOTO. Prietena Arynei Sabalenka a încins imaginația fanilor cu apariția ei în costum de baie. Paula Badosa e într-o formă de vis
Adevarul
Ce pensie vor primi cei care au avut toată viața salariul minim
Mediafax
Turism la plajă. A fost stabilită cea mai ieftină destinație pentru o vacanță de o săptămână la vară
Click
Prima reacție a lui Andi Moisescu și a echipei sale la plecarea de la Pro TV! „Ne-am reinventat mereu pe fugă”
Digi24
SUA ajung la cel mai scăzut nivel al libertății din istorie, în timp ce o țară din Europa obține scorul maxim
Cancan.ro
Cătălin Măruță revine în forță după PRO TV. Mutarea care surprinde pe toată lumea
Ce se întâmplă doctore
TOP 10 – Cele mai sexy vedete din România trecute de 50 de ani. Ce mănâncă și la ce trucuri apelează
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
RAR prezintă o mașină clasică: fost „cal de muncă” pentru fermieri, azi piesă de colecție
Descopera.ro
Descoperire arheologică rară în România! Ce s-a găsit?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Profa: – Bulă, ce îmi oferi să fac dragoste cu tine?
Descopera.ro
Presiunea oceanică extremă hrănește viața din adâncuri într-un mod la care cercetătorii nu se așteptau
LIFESTYLE Ce doză de zinc ar trebui să consume un adult zilnic. Ce spune medicul Ionuț Fronea
14:35
Ce doză de zinc ar trebui să consume un adult zilnic. Ce spune medicul Ionuț Fronea
EXCLUSIV Zelenski, ”cel mai bun agent de vânzări din lume”. Cristache: Dacă am semnat acord pe gaze, nu puteam să semnăm și unul pentru reconstrucție?
14:22
Zelenski, ”cel mai bun agent de vânzări din lume”. Cristache: Dacă am semnat acord pe gaze, nu puteam să semnăm și unul pentru reconstrucție?
VIDEO Centura Bucureștiului. Cristian Pistol (CNAIR): „Lotul 4 (Pantelimon-Glina) al A0 Nord se apropie de finalizare!”
13:46
Centura Bucureștiului. Cristian Pistol (CNAIR): „Lotul 4 (Pantelimon-Glina) al A0 Nord se apropie de finalizare!”
SHOWBIZ Actor celebru, criticat după ce și-a cumpărat o mașină nouă de „doar” 40.000 de lire sterline. „Sunt sigur că poți mai mult…”
13:44
Actor celebru, criticat după ce și-a cumpărat o mașină nouă de „doar” 40.000 de lire sterline. „Sunt sigur că poți mai mult…”
CONTROVERSĂ Politico: Summitul de la Bruxelles nu a făcut decât să scoată în evidență neputința Europei. „Liderii nu au avut multe noutăți de comunicat“
13:32
Politico: Summitul de la Bruxelles nu a făcut decât să scoată în evidență neputința Europei. „Liderii nu au avut multe noutăți de comunicat“
MILITAR Pentagonul pregătește trupe suplimentare pentru Orientul Mijlociu. SUA ar putea ocupa Insula Kharg pentru a asigura traficul prin Strâmtoarea Ormuz
13:32
Pentagonul pregătește trupe suplimentare pentru Orientul Mijlociu. SUA ar putea ocupa Insula Kharg pentru a asigura traficul prin Strâmtoarea Ormuz

