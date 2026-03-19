Prima pagină » Știri politice » PSD și PNL au ajuns la un acord pe Buget. Bolojan a cedat și acceptă parțial pachetul social propus de PSD. Când urmează votul final

PSD și PNL au ajuns la un acord pe Buget. Bolojan a cedat și acceptă parțial pachetul social propus de PSD. Când urmează votul final

Olga Borșcevschi
19 mart. 2026, 11:55, Știri politice

PSD și PNL au ajuns, joi, la un acord pe Buget. Premierul Ilie Bolojan a cedat și a acceptat parțial pachetul social propus de PSD.

Premierul a spus că erau în discuție două variante: „Prima să creștem deficitul, nu s-a mers pe această opțiune. A doua variantă pe care s-a căzut de acord este să reducem alte cheltuieli, achitarea unor drepturi obținute de magistrați prin sentințe care au fost câștigate anii trecuți și amânarea lor pentru anul următor”.

Bolojan a spus că vor fi reluate la prânz discuțiile în comisii și că joi seara vor începe dezbaterile, vineri urmând să aibă loc votul.

UPDATE | „Mă declar satisfăcut de ședința coaliției”, spune Grindeanu

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, salută faptul că partidele au trecut peste discuția privind bugetul.

„Mă declar satisfăcut de ședința coaliției. PSD a reușit să impună pachetul de solidaritate în integralitate. Rămâne totuși un semn de întrebare, cel legat de faptul că, la fel ca și în alte situații când noi am venit cu o propunere, a fost nevoie de multă tensiune și până la urmă s-a ajuns la soluția propusă de PSD. Pot să vă dau exemplul pachetului de relansare economică. Noi l-am propus undeva în septembrie și a fost aprobat după șase luni. La fel acum avem acest pachet de solidaritate propus de la începutul lunii februarie. (…) E bine că se termină cu bine. Sunt convins că și schemele propuse de Ministrul Energiei și de Ministrul Agriculturii legate de scumpirile la pompă, tot așa vor fi acceptate”, a spus președintele PSD, Sorin Grindeanu, într-o declarație de presă, susținută la scurt timp după anunțul făcut de premierul Ilie Bolojan.

Întrebat despre afirmațiile lui Nicușor Dan, potrivit cărora cele patru partide aflate la guvernare „sunt condamnate să guverneze”, Sorin Grindeanu a spus: „Nu știu, mi-e greu să fac predicții de acest tip. Nu așa se pune problema. Eu ce am anunțat în urmă cu câteva săptămâni, așa cum bine știți, tot aici, că noi avem anumite propuneri de la care nu abdicăm, că nu facem înțelegeri în afara coaliției. Într-un final, înțelepciunea celorlalți din coaliție a revenit”.

Bolojan: „Celelalte amendamente nu vor fi aprobate”

„Prin această formulă ne asigurăm că România are un buget aprobat în cel mai scurt timp posibil. Se asigură plățile către ministere, autorități locale, investiții, se asigură predictibilitate privind finanțele țării, putem gestiona activitatea curentă. Celelalte amendamente nu vor fi aprobate”, a mai spus premierul.

Pentru a asigura pachetul de solidaritate al PSD, liderii coaliției au decis să ia o parte din banii alocați în bugetul Înaltei Curți pentru returnarea unor sume câștigate în instanță de magistrați.

Astfel, Guvernul nu va plăti toți banii către magistrați, ci doar o tranșă. Inițial, în bugetul ÎCCJ era prevăzută o sumă de 4,94 miliarde lei la capitolul cheltuielilor de personal (creștere de 47,9% față de 2025).

Declaraţiile au fost făcute de premier după ce liderii coaliţiei s-au reunit, joi, în biroul preşedintelui PSD Sorin Grindeanu, de la Parlament, pentru noi discuţii în vederea deblocării dezbaterilor parlamentare pe tema bugetului.

Liderul PNL Ilie Bolojan a fsot însoţit de ministrul Finanţelor. La întâlnire au fost prezenți, de asemenea, liderul USR, Dominic Fritz, liderul UDMR, Kelemen Hunor şi liderul Grupului minorităţilor naţionale, Varujan Pambuccian.

Dezbaterile din Parlament asupra bughetului de stat pe 2026 au înregistrat un blocaj după ce pachetul social propus de PSD nu a fost aprobat.

NEWS ALERT Nicușor Dan: „Iranul nu a amenințat România!”
11:33
Nicușor Dan: „Iranul nu a amenințat România!”
ULTIMA ORĂ Nicușor Dan liniștește apele în coaliție: eu cred că cele 4 partide pro-occidentale sunt condamnate să guverneze împreună
11:29
Nicușor Dan liniștește apele în coaliție: eu cred că cele 4 partide pro-occidentale sunt condamnate să guverneze împreună
ULTIMA ORĂ Nou protest la Damen Mangalia. Oamenii muncesc pe promisiuni de trei luni. Miniştrii vin, promit şi pleacă
09:19
Nou protest la Damen Mangalia. Oamenii muncesc pe promisiuni de trei luni. Miniştrii vin, promit şi pleacă
FLASH NEWS 🚨 Conflictul pe buget ajunge la vârful coaliției. Liderii puterii, chemați de Sorin Grindeanu la discuții în această dimineață
08:49
🚨 Conflictul pe buget ajunge la vârful coaliției. Liderii puterii, chemați de Sorin Grindeanu la discuții în această dimineață
CONTROVERSĂ Fără concurs în funcții publice. Metoda prin care miniștrii USR își angajează între ei cunoștințele. Cum a ajuns „Omul lui Țoiu” director la Ministerul Economiei, condus tot de USR
05:00
Fără concurs în funcții publice. Metoda prin care miniștrii USR își angajează între ei cunoștințele. Cum a ajuns „Omul lui Țoiu” director la Ministerul Economiei, condus tot de USR
REACȚIE Ciprian Șerban a găsit rezolvarea în scandalul bugetului: „Le dăm noi soluția. Să dea acești bani bătrânilor și celor aflați în suferință”
22:06
Ciprian Șerban a găsit rezolvarea în scandalul bugetului: „Le dăm noi soluția. Să dea acești bani bătrânilor și celor aflați în suferință”
Mediafax
Criza bugetului se mută la vârful coaliției: Surse: Grindeanu a convocat liderii puterii în această dimineață
Digi24
Una dintre cele mai mari țări din lume a trimis nave de război pentru a-și proteja petrolierele în Strâmtoarea Ormuz
Cancan.ro
Vortex polar. Prognoză aprilie 2026: Ninsori viscolite ca în mijlocul iernii, în România, potrivit meteorologilor Accuweather
Prosport.ro
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă fizică spectaculoasă
Adevarul
Moștenirea lui Nicușor Dan: Primăria Capitalei a înlocuit aproape 250 km de magistrală principală de termoficare în ultimii 5 ani
Mediafax
Nicușor Dan se întâlnește astăzi cu Mark Rutte la sediul NATO din Bruxelles
Click
Zodiile care vor face furori, începând cu luna aprilie. Vor simți că norocul le surâde din plin. Se vor scălda în bani mulți și vor primi o veste neașteptată
Digi24
SUA ajung la cel mai scăzut nivel al libertății din istorie, în timp ce o țară din Europa obține scorul maxim
Cancan.ro
Se întoarce iarna în martie. Anunțul ANM despre lapoviță și ninsori în România
Ce se întâmplă doctore
Cum a slăbit, de fapt, Gabriela Cristea 30 de kilograme. Vedeta a recunoscut TOT! Și-a tăiat sau nu stomacul?
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Noul Duster arată ca o „mașină de bogați” dar costă puțin. Varianta epuizată înainte de lansare
Descopera.ro
O coliziune catastrofală detectată în spațiul cosmic!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Ce faci dacă te trezeşti dimineața cu Angelina Jolie lângă tine-n pat?
Descopera.ro
Fizicianul care a doborât recorduri mondiale în turneele anterioare revine în România: Brian Cox aduce „Emergence” la Sala Palatului – 22 septembrie 2026
VIDEO Cristian Pistol (CNAIR), nemulțumit de ritmul lucrărilor la Centura Bucureștiului: „Progresul fizic a ajuns la 80%, mobilizarea este încă scăzută în șantier”
12:31
Cristian Pistol (CNAIR), nemulțumit de ritmul lucrărilor la Centura Bucureștiului: „Progresul fizic a ajuns la 80%, mobilizarea este încă scăzută în șantier”
FLASH NEWS Criza carburanților se acutizează în Europa. Slovacia limitează vânzările de motorină pentru populație. Ce măsuri drastice ia pentru a combate „turismul de combustibil”
12:22
Criza carburanților se acutizează în Europa. Slovacia limitează vânzările de motorină pentru populație. Ce măsuri drastice ia pentru a combate „turismul de combustibil”
FLASH NEWS Nicușor Dan: ”România s-a poziționat găzduind niște echipamentate defensive SUA. Suntem aliați atunci când partenerul nostru are nevoie”
12:18
Nicușor Dan: ”România s-a poziționat găzduind niște echipamentate defensive SUA. Suntem aliați atunci când partenerul nostru are nevoie”
CONTROVERSĂ Trump se ține de cuvânt: SUA lansează „aliens.gov”, după controversele despre OZN-uri și extratereștrii
12:17
Trump se ține de cuvânt: SUA lansează „aliens.gov”, după controversele despre OZN-uri și extratereștrii
CONTROVERSĂ Viena, nod central pentru serviciile de informații ale Rusiei. Cum încearcă Moscova să intercepteze comunicațiile prin satelit ale NATO. Locații-cheie: „Complexul Russencity, ambasada, centrul cultural, un fost sanatoriu”
11:48
Viena, nod central pentru serviciile de informații ale Rusiei. Cum încearcă Moscova să intercepteze comunicațiile prin satelit ale NATO. Locații-cheie: „Complexul Russencity, ambasada, centrul cultural, un fost sanatoriu”
POLITICĂ Costa Rica rupe relațiile cu Cuba și își închide Ambasada din Havana. Președintele Rodrigo Chaves cere „eliberarea emisferei de comuniști”
11:46
Costa Rica rupe relațiile cu Cuba și își închide Ambasada din Havana. Președintele Rodrigo Chaves cere „eliberarea emisferei de comuniști”

Cele mai noi

Trimite acest link pe