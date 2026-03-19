PSD și PNL au ajuns la un acord pe Buget. Bolojan a cedat și acceptă parțial pachetul social propus de PSD. Când urmează votul final

PSD și PNL au ajuns, joi, la un acord pe Buget. Premierul Ilie Bolojan a cedat și a acceptat parțial pachetul social propus de PSD.

Premierul a spus că erau în discuție două variante: „Prima să creștem deficitul, nu s-a mers pe această opțiune. A doua variantă pe care s-a căzut de acord este să reducem alte cheltuieli, achitarea unor drepturi obținute de magistrați prin sentințe care au fost câștigate anii trecuți și amânarea lor pentru anul următor”.

Bolojan a spus că vor fi reluate la prânz discuțiile în comisii și că joi seara vor începe dezbaterile, vineri urmând să aibă loc votul.

UPDATE | „Mă declar satisfăcut de ședința coaliției”, spune Grindeanu

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, salută faptul că partidele au trecut peste discuția privind bugetul.

„Mă declar satisfăcut de ședința coaliției. PSD a reușit să impună pachetul de solidaritate în integralitate. Rămâne totuși un semn de întrebare, cel legat de faptul că, la fel ca și în alte situații când noi am venit cu o propunere, a fost nevoie de multă tensiune și până la urmă s-a ajuns la soluția propusă de PSD. Pot să vă dau exemplul pachetului de relansare economică. Noi l-am propus undeva în septembrie și a fost aprobat după șase luni. La fel acum avem acest pachet de solidaritate propus de la începutul lunii februarie. (…) E bine că se termină cu bine. Sunt convins că și schemele propuse de Ministrul Energiei și de Ministrul Agriculturii legate de scumpirile la pompă, tot așa vor fi acceptate”, a spus președintele PSD, Sorin Grindeanu, într-o declarație de presă, susținută la scurt timp după anunțul făcut de premierul Ilie Bolojan.

Întrebat despre afirmațiile lui Nicușor Dan, potrivit cărora cele patru partide aflate la guvernare „sunt condamnate să guverneze”, Sorin Grindeanu a spus: „Nu știu, mi-e greu să fac predicții de acest tip. Nu așa se pune problema. Eu ce am anunțat în urmă cu câteva săptămâni, așa cum bine știți, tot aici, că noi avem anumite propuneri de la care nu abdicăm, că nu facem înțelegeri în afara coaliției. Într-un final, înțelepciunea celorlalți din coaliție a revenit”.

Bolojan: „Celelalte amendamente nu vor fi aprobate”

„Prin această formulă ne asigurăm că România are un buget aprobat în cel mai scurt timp posibil. Se asigură plățile către ministere, autorități locale, investiții, se asigură predictibilitate privind finanțele țării, putem gestiona activitatea curentă. Celelalte amendamente nu vor fi aprobate”, a mai spus premierul.

Pentru a asigura pachetul de solidaritate al PSD, liderii coaliției au decis să ia o parte din banii alocați în bugetul Înaltei Curți pentru returnarea unor sume câștigate în instanță de magistrați.

Astfel, Guvernul nu va plăti toți banii către magistrați, ci doar o tranșă. Inițial, în bugetul ÎCCJ era prevăzută o sumă de 4,94 miliarde lei la capitolul cheltuielilor de personal (creștere de 47,9% față de 2025).

Declaraţiile au fost făcute de premier după ce liderii coaliţiei s-au reunit, joi, în biroul preşedintelui PSD Sorin Grindeanu, de la Parlament, pentru noi discuţii în vederea deblocării dezbaterilor parlamentare pe tema bugetului.

Liderul PNL Ilie Bolojan a fsot însoţit de ministrul Finanţelor. La întâlnire au fost prezenți, de asemenea, liderul USR, Dominic Fritz, liderul UDMR, Kelemen Hunor şi liderul Grupului minorităţilor naţionale, Varujan Pambuccian.

Dezbaterile din Parlament asupra bughetului de stat pe 2026 au înregistrat un blocaj după ce pachetul social propus de PSD nu a fost aprobat.

