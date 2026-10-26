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AUR propune o comisie parlamentară de anchetă pentru investigarea migrației ilegale, a infracțiunilor comise de cetățeni străini și a vulnerabilităților sistemului de control

AUR propune o comisie parlamentară de anchetă pentru investigarea migrației ilegale, a infracțiunilor comise de cetățeni străini și a vulnerabilităților sistemului de control
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Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a inițiat un proiect de hotărâre pentru înființarea unei comisii parlamentare de anchetă care să verifice modul în care autoritățile gestionează migrația ilegală, respectarea regimului străinilor, infracțiunile comise de cetățeni străini și exploatarea lucrătorilor proveniți din afara Uniunii Europene. AUR solicită identificarea vulnerabilităților legislative și administrative, verificarea controalelor efectuate de instituțiile responsabile și stabilirea măsurilor necesare pentru protejarea ordinii publice și securității naționale, conform partidulaur.ro.

Inițiativa vine în contextul creșterii numărului de lucrători străini intrați în România în perioada 2022-2026 și al cazurilor documentate de ședere ilegală, trecere frauduloasă a frontierei, trafic de migranți și exploatare prin muncă. Potrivit expunerii de motive, numai în anul 2024 au fost înregistrate 2.389 de cazuri de cetățeni străini depistați în încercarea de a părăsi ilegal România, iar în primele șapte luni ale anului 2025 aproximativ 400 de persoane au fost depistate în tentative de trecere ilegală a frontierei româno-maghiare.

Documentul proiectului de hotărâre prezintă inclusiv cazuri de migranți ascunși în autocamioane, situații de ședere ilegală, infracțiuni violente și anchete privind exploatarea lucrătorilor străini. Sunt menționate acuzații grave de muncă forțată, reținerea documentelor, agresiuni fizice și lipsire ilegală de libertate.

AUR consideră că aceste situații impun verificarea activității instituțiilor responsabile, precum și a angajatorilor și intermediarilor implicați în recrutarea lucrătorilor străini. Comisia propusă va analiza datele oficiale privind infracționalitatea, migrația ilegală și măsurile de returnare, va evalua activitatea Inspectoratului General pentru Imigrări și a Poliției de Frontieră și va identifica eventualele deficiențe ale controalelor.

Potrivit proiectului, comisia va fi formată din 15 deputați, desemnați proporțional de grupurile parlamentare, și va putea solicita documente, informații și rapoarte instituțiilor competente, precum și audierea reprezentanților autorităților și a altor persoane relevante.

Raportul final va fi prezentat în termen de 60 de zile de la înființarea comisiei, cu posibilitatea unei singure prelungiri de cel mult 30 de zile, și va cuprinde concluziile anchetei, responsabilitățile identificate și propuneri de măsuri legislative și administrative.

Prin această inițiativă, AUR solicită controale eficiente, transparență și responsabilitate instituțională în gestionarea migrației. Migrația ilegală, traficul de persoane și exploatarea prin muncă trebuie combătute, iar încălcările legii trebuie sancționate, indiferent de cetățenia persoanelor implicate. Siguranța românilor și respectarea legislației trebuie să fie priorități ale statului român.

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