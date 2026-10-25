Doi dintre martorii anchetatorilor parchetului instanței supreme în dosarul de incitare la ură sau discriminare a deputatului AUR Dan Tanasă sunt președintele Partidului Național Țărănesc Maniu – Mihalache, filiala Cluj și fostul polițist Marian Godină, ambii arătând procurorilor că mesajele politicianului referitor la muncitorii străini din România au creat o stare de neliniște și pot fi considerate extrem de periculoase „întrucât pericolul extremismului este foarte ridicat”.

Gândul a studiat în exclusivitate dosarul ajuns la instanța supremă iar în acesta se află redate numeroase declarații de martori, care au depus și plângeri pen numele parlamentarului pentru mesajele sale de pe o rețea de socializare.

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Cum a ajuns Tanasă să ceară expulzarea străinilor pe rețeaua socială

Anchetatorii parchetului instanței supreme explică în dosarul ajuns pe masa judecătorilor ICCJ că Tanasă „s-a evidențiat ca jurnalist ce luptă pentru drepturile românilor din județele Harghita și Covasna (www.dantanasa.ro)”.

Din anul 2020,mai arată anchetatorii PICCJ, Dan Tanasă este demnitar al României, ocupând funcția de deputat în Parlamentul României. În activitatea parlamentară acesta a formulat cinci declarații politice, două declarații politice fiind formulate în scris.

„Începând cu luna mai 2026, inculpatul Tanasă Dan s-a evidențiat prin identificarea și distribuirea unui pericol la adresa societății, formulând în acest sens, în ședința Camerei Deputaților din 13 mai 2026, declarația politică privind „înlocuirea populației europene cu populații aduse din alte zone ale globului””, se mai arată în dosarul ajuns pe masa judecătorilor.

Procurorii notează că declarația „evidențiază teama inculpatului Tanasă Dan cu privire la posibilitatea ca populația din Europa să fie înlocuită de populații aduse din alte zone, fapt ce ar afecta societatea europeană și credința creștină, inculpatul apreciind că ”Această boală psihică care duce Europa pe drumul pierzaniei și al ștergerii totale a identității europene se numește simpatie suicidală””.

„În vederea distribuirii și propagării propriilor convingeri și distragerii atenției publicului, inculpatul Tanasă Dan și-a creat și utilizează contul de Facebook cu numele de utilizator Dan Tanasă, fiind urmărit de un număr de 197.198 utilizatori ai platformei de socializare Facebook.

În acest context, la data de 19 august 2025, inculpatul Tanasă Dan, a publicat pe rețeaua de socializare Facebook, accesibilă publicului, mesajele instigatoare la ură și discriminare ce au următorul conținut: ”Refuzați comanda dacă acesta nu este livrată de un român. Nu mai încurajați importul de muncitori necalificați din Asia și Africa. Treziți-vă! O dictatură nu se instalează niciodată singură, ci în aplauzele celor cu mintea slabă. Vestul se scufundă sub valul islamist, iar europenii plâng în pumni pentru că nu au fost atenți la importul masiv de imigranți. Eu nu vreau așa ceva în România!”.

Mesajul inculpatului Tanasă Dan a produs un impact major asupra societății, înregistrând cel puțin 12.325 de vizualizări și reacții, peste 10.549 de comentarii, fiind distribuit de cel puțin 1141 utilizatori ai platformei de socializare Facebook.

Mesajul deputatului AUR Dan Tanasă a fost preluat și mediatizat pe scară largă de principalele trusturi de presă și publicații din România, devenind un subiect major de dezbatere publică”, se mai arată în dosar.

Violențe directe după mesajul lui Tanasă

„De asemenea, după postarea mesajului inculpatului Dan Tanasă, la data de 26.08.2025, în București, din mobil rasial și xenofob, în scopul declarat de a o determina să părăsească teritoriul României, un inculpat a exercitat acte de violență fizică asupra unui cetățean originar din Bangladesh, muncitor în România, lovindu-l pe acesta cu pumnul în zona feței și provocându-i astfel leziuni traumatice.

În timpul agresiunii curierului, inculpatul i s-a reproșat că este un ”invadator” fiindu-i transmis mesajul ”Go back to your country, that is the problem! Niggal”, („întoarce-te înapoi în țara ta, asta este problema’. Negrule!) Because you are an invader” („Pentru că ești un invadator!)’’

Dinamica evenimentelor a generat un răspuns al societății, în sensul în care o serie de persoane publice și private au denunțat comportamentul inculpatului Tanasă Dan, acest comportament fiind apreciat ca o acțiune deliberată de incitare a publicului la ură și discriminare împotriva lucrătorilor din România, proveniți din Asia și Africa, pe motiv că aceștia fac parte dintr-o anumită categorie de persoane definită pe criterii de rasă, naționalitate, etnie și religie.

Ulterior, inculpatul Tanasă Dan a șters de pe rețeaua de socializare mesajul din data de 19 august 2025, urmărind ca prin mesaje ulterioare să minimizeze impactul propriului comportament.

Este de reținut faptul că inculpatul Tanasă Dan are vârsta de 45 de ani, deține licență în Psihologie și Științele Educației, un masterand în Comunicare și Relații Publice și a fost membru al Comisiei pentru drepturile omului, culte si problemele minorităților naționale.

Împrejurările cu privire la experiența inculpatului Tanasă Dan în lupta acestuia dedicată protecției drepturilor românilor, în județele Harghita și Covasna, în fața comunității maghiare, precum și studiile acestuia în domeniul psihologiei și în domeniul comunicării, îl prezumă pe acest inculpat că a acționat conștient de impactul mesajului, a acceptat consecințele acestuia și a urmărit producerea acestora, aspect evidențiat ulterior prin comentarii succesive la îndemnul inițial”, se mai arată în dosar.

Martorii acuzării: un președinte de partid și fostul polițist Marian Godină

Anchetatorii i-au audiat ca martori pe doi dintre cei care au depus plângeri penale împotriva parlamentarului Tanasă, respectiv pe președintele Partidului Național Țărănesc Maniu – Mihalache, filiala Cluj, Romulus Luca și pe fostul polițist Marian Godină.

Astfel, în octombrie 2025, Romulus Luca a sesizat parchetul instanței supreme cuo plângere în care arăta că „deputatul Tanasă Dan a săvârșit infracțiunea de incitare la violență, ură sau discriminare având în vedere faptul că la data de 19 august 2025 a postat pe contul personal de Facebook mesajul discriminatoriu „Refuzați comanda daca aceasta nu este livrata de un roman. Nu mai încurajați importul de muncitori necalificați din Asia si Africa. Treziți-va!”, fiind apreciat că fapta deputatului Tanasă Dan întrunește elementele constitutive ale infracțiunii, întrucât fapta a fost săvârșita public prin publicarea mesajului discriminatoriu pe o rețea socială””.

El a fost audiat în luna ianuarie și le-a explicat anchetatorilor că luat la cunoștință de mesajul lui Tanasă prin intermediul mass media, atât on line cât și de la TV, știrea fiind preluată de toate agențiile de presă.

Prin mesajul transmis, a povestit Luca, el ar fi perceput că „se transmite un mesaj de ură față de persoanele de altă naționalitate, fiind un mesaj considerat extrem de periculos întrucât pericolul extremismului este foarte ridicat”.

„Martorul Luca Romuls a susținut faptul că mesajul inculpatului Tanasă Dan a provocat un sentiment de ură împotriva persoanelor de altă naționalitate care vin să lucreze în România, în contextul în care ulterior, un cetățean de altă naționalitate a fost agresat în urma mesajului postat de inculpatul Tanasă Dan.

Acest mesaj, venind din partea unui reprezentant al Parlamentului României i-a creat martorului Romulus Luca o stare de neliniște, de tensiune din perspectiva creșterii mișcărilor extremiste în România”, a explicat Luca în fața anchetatorilor.

Ce le-a spus Godină procurorilor PICCJ

Un al martor folosit de anchetatori în acuzarea lui Tanasă este fostul polițist Marian Godină, care a depus la rândul său o sesziare legată de mesajul postat de parlamentarul A

UR.

„Având în vedere faptul că acesta a distribuit, printr-un canal accesibil unui număr mare de persoane, mesaje care îndeamnă publicul să discrimineze anumite categorii profesionale pe criterii de rasă și etnie, martorul Godină Marian a considerat că fapta inculpatului Tanasă Dan întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de incitare la ură sau discriminare”, se arată în dosarul ajuns la instanța supremă.

În timpul declarației sale de la parchetul general, din luna mai, Godină a explicat că „a citit pe pagina oficială a inculpatului Tanasă Dan, deputat în Parlamentul României, din partea Partidului Politic A.U.R., un mesaj text cu următorul conținut: ,,Refuzați comanda dacă aceasta nu este livrată de un român. Nu mai încurajați importul de muncitori necalificați din Asia și Africa. Treziți-vă! „postat pe platforma de socializare Facebook”.

„După citirea acestui mesaj, martorul Godină Marian a considerat că, în esență, prin conținutul său, este un mesaj discriminatoriu față de alte naționalități care muncesc legal în România și are rolul de îndemna și alți cetățeni români să procedeze în aceeași modalitate.

Așa cum martorul Godină Marian a scris și în conținutul plângerii, la momentul vizionării, această postare a inculpatului Tanasă Dan a avut aproximativ 12.300 de reacții, 10.500 de comentarii și 1100 de distribuiri, dar ulterior au fost mult mai multe reacții pozitive cât și negative la această postare.

Referitor la conținutul comentariilor altor persoane, martorul Godină Marian a precizat că au fost persoane care au fost de acord cu mesajul inculpatului Tanasă Dan și aceste persoane au menționat că-i vor urma sfatul, dar și persoane care s-au arătat indignate de această postare, considerând acest mesaj discriminatoriu”, se mai arată în dosarul aflat pe masa judecătorilor.

Mesaje de aprobare a îndemnului lui Tanasă

Godină le-a mai arătat anchetatorilor că a fost indignat de mesajul transmis de Tanasă și că a observat că numeroase persoane care au comentat la postarea acestuia aprobau mesajul și anunțau că vor proceda în consecință.

„Având în vedere că această postare a fost distribuită pe un canal de comunicare accesibil unui număr mare de persoane, prin conținutul căreia inculpatul Tanasă Dan a îndemnat publicul să discrimineze anumite categorii profesionale pe criterii de rasă și etnie, fără a avea alte motive sau argumente concrete, martorul Godină Marian consider că a avut un puternic impact negativ asupra societății, deoarece așa cum reieșea din comentarii, multe persoane au arătat că vor proceda așa cum a transmis inculpatul Tanasă Dan, mai ales că acesta are calitate de deputat în Parlamentul României, calitate ce îi oferă responsabilități mult mai însemnate decât ale unui cetățean.

Totodată, prin această calitate poate influența mult mai ușor cetățenii, prin mesajele sau declarațiile sale. De asemenea, martorul Godină Marian consideră că principalul efect negativ al postării a fost reprezentat de faptul că, la acest moment în România sunt mulți angajați din alte țări care lucrează legal, care au vizionat mesajul inculpatului Tanasă Dan și au simțit că le-a fost lezată demnitatea, fiindu-le totodată provocată și o stare de temere cu privire la eventualele repercusiuni care ar fi urmat din partea cetățenilor români.

La citirea mesajului inculpatului Tanasă Dan, martorul Godină Marian s-a simțit indignat pentru că prin această postare, inculpatul Tanasă Dan a avut o atitudine discriminatorie față de alte naționalități, fapt pentru care a și sesizat organele abilitate în acest sens. Totodată, au fost mai multe persoane care au avut aceeași părere ca martorul Godină Marian, referitor la postarea domnului deputat, reacții care s-au prelungit pe o perioadă de câteva săptămâni”, au mai scris anchetatorii în dosar.

Judecat de instanța supremă

PICCJ a anunțat, joi, printr-un comunicat oficial de presă că procurorul de caz a finalizat cercetările și a dispus trimiterea în judecată în stare de libertate a unui inculpat, deputat în Parlamentul României, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de incitare la violență, ură sau discriminare, fiind vorba despre deputatul AUR, Dan Tanasă.

Din rechizitoriul transmis instanței supreme, arată sura citată, rezultă că la data de 19 august 2025, inculpatul a incitat publicul la ură și discriminare împotriva lucrătorilor din România, proveniți din Asia și Africa, pe motiv că aceștia fac parte dintr-o anumită categorie de persoane definită pe criterii de rasă, naționalitate, etnie și religie, prin publicarea pe o platformă de socializare, accesibilă publicului, a mesajului: „Refuzați comanda dacă aceasta nu este livrată de un român. Nu mai încurajați importul de muncitori necalificați din Asia și Africa. Treziți-vă! O dictatură nu se instalează niciodată singură, ci în aplauzele celor cu mintea slabă. Vestul se scufundă sub valul islamist, iar europenii plâng în pumni pentru că nu au fost atenți la importul masiv de imigranți. Eu nu vreau așa ceva în România!”.

În rechizitoriu se evidențiază că actele de discriminare pot perturba grav relațiile dintre cetățeni, întrucât afectează relațiile sociale, care trebuie să se întemeieze pe respect reciproc.

Totodată, în ceea ce privește imunitatea parlamentară, se reține că aceasta este limitată la opinii politice, respectiv pentru voturile sau pentru opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului, însă deputații și senatorii pot fi urmăriți și trimiși în judecată penală pentru fapte care nu au legătură cu voturile sau cu opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului.

Rechizitoriul a fost transmis Înaltei Curți de Casație și Justiție, instanță competentă să judece cauza în fond.