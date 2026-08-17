AUR îi răspunde fostului ambasador al SUA Adrian Zuckerman în scandalul retragerii vizei lui George Simion

Partidul AUR îi răspunde fostului ambasador al SUA Adrian Zuckerman după atacul la adresa lui George Simion. Reacția vine după ce doi foști ambasadori americani în România cer SUA să retragă viza lui George Simion printr-o opinie publicată în Jerusalem Post.

Context înainte. Articolul din Jerusalem Post este semnat de foști ambasadori ai SUA în România, Adrian Zuckerman și Mark Gitenstein, alături de fostul guvernator al Virginiei James S. Gilmore III, fostul ambasador american în Belgia Ronald Gidwitz și jurnalistul Sabin Gherman. Autorii susțin că antisemitismul este o ideologie distructivă, nu doar o opinie politică. Ei avertizează că extremismul începe adesea prin normalizarea discursului și tolerarea unor idei inacceptabile, înainte de a ajunge la violență. Autorii susțin că, deși George Simion încearcă să se prezinte drept un politician pro-american și apropiat de mișcarea MAGA, o parte dintre pozițiile sale contrazic această imagine. Toate detaliile AICI.

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„Asistăm cu stupoare la reluarea în România a unei veritabile «vânători de vrăjitoare» care are ca țintă liderul Partidului AUR, George Simion. Fără nicio probă concludentă și doar prin afirmații conjuncturale, liderul AUR este acuzat că ar fi „pro-rus” sau că ar susține «pozițiile Kremlinului».

Este aceeași vânătoare de vrăjitoare pe care a văzut-o declanșându-se cu virulență în America începând cu anul 2016, pe parcursul primului mandat a Președintelui Donald J. Trump. Primul «pro-rus» – și cel mai important dintre ei! – a fost… Donald Trump!”, transmite AUR.

Partidul AUR consideră paradoxal faptul că Adrian Zuckerman, fost ambasador al lui Donald Trump, îl critică pe George Simion. Formațiunea amintește că Trump a fost, la rândul său, acuzat în trecut de simpatii pro-ruse și antisemitism. Aceste acuzații au fost intens vehiculate în timpul primului său mandat.

„Situația pare cu atât mai paradoxală cu cât unul dintre acuzatori este tocmai… ambasadorul lui Donald Trump în România, în timpul primului său mandat, Adrian Zuckerman. Cine, dacă nu domnia sa, s-a confruntat cu aceste tipuri de acuzații adresate insistent și virulent, fără nicio probă, șefului său direct? Din acest punct de vedere, dacă jumătate din ceea ce a vehiculat insistent presa americană de mainstream – preluată masiv la București! – ar fi adevărat, Domnul Zuckerman ar fi fost ambasadorul unui președinte pro-rus, rasist și, pe alocuri, antisemit! Încă din campania prezidențială din 2016 și pe tot parcursul primului său mandat (2017–2021), Donald Trump a fost ținta unor acuzații persistente că ar avea o atitudine favorabilă Rusiei și președintelui Vladimir Putin. Aceste suspiciuni au fost alimentate de «concluzia» serviciilor americane de informații că Rusia a intervenit în alegerile din 2016 pentru a-l favoriza pe Trump și pentru a afecta candidatura lui Hillary Clinton. CIA, FBI și NSA au apreciat că operațiunea a fost aprobată de Vladimir Putin și a urmărit influențarea procesului electoral american”, continuă partidul.

Acuzațiile pe care AUR le readuce în discuție

AUR amintește acuzațiile privind presupusele legături ale lui Donald Trump cu Rusia. Formațiunea invocă întâlnirea din 2016 de la Trump Tower și summitul Trump-Putin de la Helsinki, din 2018. Potrivit AUR, aceste episoade au alimentat percepția că Trump ar fi fost prea apropiat de Kremlin.

„Principala acuzație a fost că Trump a minimalizat în mod repetat gravitatea interferenței ruse și a evitat să critice direct Kremlinul. De asemenea, mai mulți membri ai echipei sale de campanie ar fi avut contacte cu persoane apropiate de autoritățile ruse. Cazurile lui Michael Flynn, Paul Manafort și George Papadopoulos au alimentat presei americane anti-Trump percepția că există legături neobișnuit de apropiate între cercul lui Trump și Rusia. Un moment masiv utilizat în presa americană a fost întâlnirea din iunie 2016 de la Trump Tower, unde Donald Trump Jr., Jared Kushner și Paul Manafort s-au întâlnit cu persoane prezentate ca având informații compromițătoare despre Hillary Clinton provenite din Rusia. Un alt episod care a consolidat imaginea lui Trump ca fiind prea apropiat de Putin a fost summitul de la Helsinki din iulie 2018. În conferința de presă comună cu liderul rus, Trump a părut să acorde mai multă credibilitate declarațiilor lui Putin decât concluziilor propriilor servicii de informații privind interferența rusă în alegerile americane”, continuă AUR.

„Domnul Zuckerman știe asta foarte bine dar, paradoxal, în România se comportă exact ca… presa de mainstream din SUA la adresa lui Donald Trump”

AUR invocă ancheta lui Robert Mueller, susținând că aceasta nu a găsit dovezi privind o coordonare între Trump și Rusia. Partidul afirmă că acuzațiile au rămas în principal o dispută politică. AUR îl critică pe Adrian Zuckerman, pe care îl acuză că formulează acuzații fără dovezi împotriva lui George Simion.

„În centrul întregii controverse s-a aflat investigația procurorului special Robert Mueller. După aproape doi ani de anchetă, Mueller a confirmat că Donald Trump sau campania sa NU au conspirat ori au coordonat acțiuni cu guvernul rus. Mueller a concluzionat că nu existau suficiente dovezi pentru formularea unei astfel de acuzații. În consecință, deși acuzațiile au dominat o mare parte a vieții politice americane în timpul primului mandat al lui Trump, investigațiile oficiale nu au demonstrat existența unei înțelegeri secrete între acesta și Rusia. Astfel, dezbaterea privind presupusul caracter «pro-rus» al lui Trump a rămas în esență una politică. Totul a fost «vânătoare de vrăjitoare», luptă politică, exagerări, scoateri din context. Donald Trump NU a fost și nu este «omul Rusiei»! Domnul Zuckerman știe asta foarte bine dar, paradoxal, în România se comportă exact ca… presa de mainstream din SUA la adresa lui Donald Trump. Fără să probeze cu nimic acuzațiile, fără să invoce dovezi concludente, doar repetând aceleași poncife ale presei de mainstream din România, fostul ambasador a devenit procuror politic”, continuă Alianța pentru Unirea Românilor.

„Nimic din pozițiile partidului, din doctrina AUR sau declarațiile publice ale liderului său nu susțin aceste acuzații”

AUR respinge acuzațiile formulate la adresa lui George Simion și susține că acestea nu sunt susținute de pozițiile partidului sau de declarațiile liderului formațiunii. AUR îl acuză pe Adrian Zuckerman de dublă măsură și de implicare în politica românească. Formațiunea susține că fostul ambasador a trecut de la statutul de diplomat la cel de actor politic.