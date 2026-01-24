George Simion, reacție după huiduielile la adresa lui Nicușor Dan. „Nu vor să audă vocea românilor”

George Simion a avut o reacție, după ce Nicușor Dan a fost huiduit la Focșani și Iași, astăzi, la evenimentele organizate cu ocazia Zilei Unirii Principatelor Române. Șeful statului a fost prezent atât la Focșani, cât și la Iași, la ceremonii, s-a prins în horă, iar momentele comice n-au lipsit (vezi AICI și AICI).

George Simion a fost prezent, sâmbătă, 24 ianuarie 2026, la Haga, acolo unde liderul AUR a ținut un discurs. Într-o intervenție live pe Facebook, fostul candidat la alegerile prezidențiale, a susținut că autoritățile române „nu vor să audă vocea românilor”. El a mai menționat că sistemul actual este capabil să „anuleze alegeri sau să fraudeze alegeri pentru a rămâne la putere”, notează MEDIAFAX.

„Noi vă avem pe voi, românii din țară și de peste hotare. Împreună vom mișca lucrurile din loc. Până ajungem să avem AUR la guvernare și un președinte al românilor, lansăm acest proiect”, a precizat liderul AUR.

Nicușor Dan a fost huiduit la Focșani și Iași

La Iași, AUR a organizat un marș care a atras peste două mii de participanți. Mai multe persoane au scandat, printre altele, „Unitate națională” și „Trăiască și înflorească Moldova, Ardealul și Țara Românească”.

Tot la Iași, cira 3.000 de persoane au participat la evenimentul organizat de Ziua Unirii Principatelor Române. Atât la Focșani, cât și la Iași, președintele României a fost huiduit de mai mulți cetățeni.

„Mă adresez celor care au venit să huiduie. În primul rând, aveți respectul meu, pentru că este un gest democratic. În al doilea rând, aveți simpatia mea, pentru că și eu am huiduit de mai multe ori politicieni”, a spus președintele.

