Aurul a trecut de 4.500 de dolari uncia pe fondul cererii ridicate pentru metale preţioase

Pe piaţa spot, cotaţia aurului a depăşit pentru prima dată în istorie pragul de 4.500 de dolari pe uncie, pe fondul aşteptărilor că Rezerva Federală a SUA (Fed) va reduce din nou dobânzile, a cererii ridicate, şi a escaladării tensiunilor în Venezuela, transmite Bloomberg citat Agerpres.

Cotaţia aurului a crescut miercuri cu aproape 1%, ajungând la 4.511,91 dolari pe uncie la ora 10:02 GMT, după ce puţin mai devreme a atins nivelul record de 4.525,77 dolari. Cotaţia metalului galben înregistrează a treia zi de creştere consecutivă.

În paralel, preţul unciei de argint a urcat cu 1,8%, până la nivelul istoric ridicat de 72,70 dolari, în timp ce preţul unciei de platină a crescut cu 4%, până la nivelul record de 2.300 dolari.

Anul acesta, cotaţia aurului a urcat cu aproape 70%, depăşind multiple recorduri şi depăşind pentru prima dată pragurile de 3.000, 4.000 şi 4.500 de dolari pe uncie. De asemenea, cotaţia argintului a urcat cu aproape 150% până acum în acest an, depăşind aurul, pe fondul dificultăţilor din lanţurile de aprovizionare. Ambele se îndreaptă spre cel mai semnificativ avans anual începând din 1979.

Analiştii se aşteaptă la continuarea tendinţei de creştere a cotaţiei aurului până la 4.527 dolari pe uncie. Intensificarea tensiunilor geopolitice şi comerciale a stimulat cererea de active refugiu în acest an, în timp ce băncile centrale au continuat să cumpere metalul preţios într-un ritm accelerat.

Deprecierea dolarului a sprijinit de asemenea creşterea cotaţiei aurului.

Pieţele financiare se aşteaptă ca Rezerva Federală a SUA să reducă de două ori dobânzile anul viitor, chiar dacă oficialii Fed au semnalat că sunt prudenţi în legătură cu politica monetară.

„Motoarele actualei creşteri a cotaţiilor la aur şi argint sunt o combinaţie de cerere ridicată şi sensibilitate sporită la riscurile macro. Ne aşteptam la continuarea creşterii cotaţiilor”, a apreciat John Feeney, director în cadrul Guardian Vaults din Sydney.

Analiştii de la Goldman Sachs Group Inc sunt printre cei care se aşteaptă la continuarea creşterii cotaţiilor în 2026, în scenariul lor de bază în care cotaţia aurului ajunge la 4.900 dolari pe uncie, potrivit economedia.ro.

Autorul recomandă:

Record la prețul gramului de aur pe piața metalelor prețioase. Cât a ajuns să coste