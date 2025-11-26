Prima pagină » Economie » Record la prețul gramului de aur pe piața metalelor prețioase. Cât a ajuns să coste

26 nov. 2025, 19:54, Economie
Aurul se pregătește să devină investiția anului, după ce a urcat într-un interval foarte scurt cu 60% continuă să bată record după record pe piața metalelor prețioase.

Potrivit cursului BNR, un gram de aur a ajuns la 586 de lei, iar tendința ascendentă menține investitorii în alertă și împinge tot mai mulți români să caute alternative sigure pentru economiile lor.

Cât a ajuns să coste un gram de aur

Creșterea spectaculoasă a prețului nu afectează doar lingourile și monedele, ci și bijuteriile de aur, care devin tot mai scumpe. Specialiștii atrag atenția că nu toate formele de aur sunt tratate la fel din punct de vedere fiscal, iar diferențele pot schimba semnificativ rentabilitatea unei achiziții.

Lingourile și monedele de aur sunt scutite de TVA, ceea ce le face cea mai atractivă opțiune pentru cei care vor o investiție pe termen lung. În schimb, bijuteriile din aur sunt taxate cu TVA de 21%, iar costurile precum manopera, designul sau brandul reduc valoarea de piață în raport cu aurul brut.

„În perioade de instabilitate financiară se caută investițiile în aur. Sunt cele mai sigure pe termen lung. În special când prețul la bursă este urcat, se fac achizițiile de lingouri. La bijuterii se aplică TVA-ul de 21%, la bijuteriile de 14k prelucrate; fără TVA sunt lingourile de 24k. Clar lingourile sunt pentru investiții, ăsta este aurul de investiție”, explică bijutierul Adrian Toth potrivit Digi24.

Potrivit specialistului, prețurile la lingouri variază în funcție de greutate și sunt influențate direct de evoluția bursei:

  • Lingou de 2 grame – 1.380 lei
  • Lingou de 20 de grame – 12.900 lei
  • Lingou de 50 de grame – 31.150 lei
  • Lingou de 100 de grame – 61.850 lei

Chiar și moștenirea aurului este scutită de taxe, atâta timp cât sunt respectate procedurile legale de succesiune.

Românii au devenit tot mai interesați de aur

Scumpirea metalului prețios pare să fi alimentat un val de interes în rândul românilor. Tot mai mulți văd în aur o formă de protecție într-o perioadă marcată de incertitudini economice.

