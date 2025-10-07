Aurul atinge un MAXIM istoric de 141 de dolari pe gram. Avertismentul celei mai mari bănci din SUA: „Trendul ascendent se epuizează”

Aurul a atins pentru prima pentru prima dată în istorie, nivelul de 4.000 de dolari pe uncie, (aproximativ 141 de dolari pe gram) în contextul slăbirii dolarului american, al tensiunilor geopolitice, dar și al incertitudinii în plan economic și al inflaţiei persistente, relatează CNBC.

Contractele futures pe aur se tranzacţionau la 4.005,80 dolari uncia, aproximativ 141 de dolari pe gram, marcând o creştere de peste 50% de la începutul anului.

Indicele dolarului american a scăzut cu 10%, în contextul politicilor economice imprevizibile ale administraţiei Trump şi al presiunilor exercitate asupra Rezervei Federale.

Băncile centrale și investitorii individuali cumpără aur într-un ritm rapid. China și alte țări își diversifică rezervele și preferă să renunțe la titlurile de trezorerie americane, după ce Washingtonul a impus sancțiuni dure Rusiei din cauza invaziei Ucrainei în 2022, iar investitorii individuali caută protecție împotriva inflației.

Cea mai recentă creștere prețului la aur a venit după ce Fed a redus ratele dobânzilor în septembrie pentru prima dată în acest an, ceea ce a diminuat atractivitatea titlurilor de stat pe termen scurt.

Se anticipează încă două reduceri ale ratei fondurilor federale, de la 4,00% la 4,25%, înainte de sfârșitul anului. Următoarea reuniune a Băncii Federale se va desfășura peste trei săptămâni, pe 29 octombrie.

Ray Dalio, fondatorul Bridgewater Associates, a recomandat marți investitorilor să investească „aproximativ 15% din portofoliul lor în aur”. Instrumentele de creanță „nu sunt o rezervă eficientă ”, a declarat Dalio la Forumul Economic Greenwich din Connecticut.

Aurul este „singurul activ care se descurcă foarte bine atunci când părțile tipice ale portofoliului tău scad”, a spus el.

Bank of America a îndemnat luni investitorii să abordeze aurul cu prudență, deoarece prețurile se îndreaptă spre 4.000 de dolari. Bank of America a avertizat clienții că aurul se confruntă cu „epuizarea tendinței ascendente”, ceea ce ar putea duce la „o consolidare sau corecție” în trimestrul al patrulea.

