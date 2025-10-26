AURUL continuă să protejeze puterea de cumpărare, în contextul inflației și al deprecierii valutare. La cât va ajunge prețul său, la finalul lui 2026

Bunurile de consum devin tot mai scumpe atunci, când sunt evaluate în monede tradiționale, dar exprimate în uncii de aur… ele au devenit mai accesibile, dovadă clară că metalul prețios continuă să protejeze puterea de cumpărare în contextul inflației globale și al deprecierii valutare.

Astfel, în ultimii zece ani, prețul unei game variate de bunuri și servicii, de la tehnologie și produse electrocasnice, până la servicii de divertisment și timp liber, a înregistrat creșteri semnificative ca valoare nominală, dar valoarea lor echivalentă în aur a scăzut.

Așadar, consumatorii plătesc mai mult în monedă obișnuită, dar valoarea reală a cheltuielilor lor este mai mică atunci când este măsurată în aur.

Această tendință este ușor de observat în cazul unora dintre cele mai cunoscute produse de consum din lume, cum ar fi noul iPhone Max 17 (1 TB), care e cel mai accesibil model de până acum când este evaluat în aur, la doar 0,46 uncii troy.

În comparație, modelele flagship anterioare costau 0,87 uncii în 2022, 0,78 uncii în 2023 și 0,64 uncii în 2024, ceea ce înseamnă o reducere de peste 50% în aur în doar trei ani.

O evoluție similară este vizibilă și la festivalul Oktoberfest din München, unde – în 2025 – cu o uncie de aur poți cumpăra 186 de litri de bere, față de 99 de litri în 2015 și doar 56 de litri în 2005. În doar doi ani, un investitor în aur poate achiziționa cu 26% mai multă bere decât în 2024 și cu 56% mai multă decât în 2023.

„Pentru cei care economisesc în aur, inflația practic nu există, dimpotrivă, bunurile devin mai accesibile. Aceasta este puterea banilor reali: ei păstrează valoarea muncii și a economiilor, indiferent de fluctuațiile valutare”, a explicat Victor Dima, managerul Departamentului de Trezorerie Tavex România, potrivit Adevărul.

Creșterea globală a prețurilor de consum a fost însoțită de o scădere constantă a puterii de cumpărare a principalelor valute. Astfel, din anul 2020, dolarul american și euro și-au pierdut peste 20% din valoarea reală, afectate de inflația persistentă, de politica monetară expansivă și de încetinirea creșterii economice.

La cât va ajunge uncia de aur, la finalul anului 2026

Aurul și-a menținut puterea de cumpărare, dar a atins luna aceasta un nou nivel record, depășind 4.300 USD pe uncie troy. În ciuda valorii nominale record, stabilitatea sa în termeni reali continuă să îl facă o formă atractivă de păstrare a valorii, atât pentru investitorii instituționali, cât și pentru cei privați, iar această reziliență este recunoscută și la nivel instituțional.

„Într-o lume în care toate monedele își pierd puterea de cumpărare, aurul rămâne măsura universală a bogăției. Nu oferă dobândă, dar își păstrează puterea de cumpărare, iar aceasta este cea mai solidă formă de protecție pe care un investitor o poate avea. Potrivit Goldman Sachs, până la sfârșitul anului viitor, prețul aurului va ajunge la 4.900 USD. Prognoza noastră este de peste 5.000 USD până la sfârșitul deceniului, deși, în acest moment, pare o estimare conservatoare”, a concluzionat Victor Dima.

Băncile centrale la nivel global au adăugat un volum net de 15 tone de aur în rezervele lor în luna august a acestui an, continuând tendința puternică de cumpărare observată pe parcursul întregului an, potrivit World Gold Council.

Printre cei mai activi cumpărători s-au numărat țări precum Polonia, Republica Cehă, China și Turcia, iar alte state din Europa și Asia au anunțat planuri de creștere a ponderii aurului în rezervele valutare.

În țara noastră, interesul pentru aurul fizic a crescut constant în ultimii ani, tot mai mulți investitori, persoane fizice și companii, considerându-l o protecție pe termen lung împotriva inflației, a volatilității valutare și a incertitudinii geopolitice.

FOTO – Mediafax Foto/Mihai Spiridonică