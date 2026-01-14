Primăria orașului Huedin, din județul Cluj, a anunțat prin intermediul unei postări pe rețelele de socializare, că primarul Mircea Moroșan și-a înaintat demisia din funcție. Decizia lui Moroșan vine după patru mandate consecutive duse la bun sfârșit și un al cincelea mandat câștigat în urma alegerilor locale din 2024.

Mircea Moroșan a decis să se retragă din funcție la vârsta de 66 de ani și a explicat că reforma austeritatea lui Ilie Bolojan l-a determinat să ia această decizie. Primarul demisionar al orașului Huedin a transmis că cel de-al cincelea mandat „a fost câștigat cu dificultate, cu aproximativ o treime din voturi” și a subliniat că nu poate să ia decizii nepopulare, care ar afecta întreaga comunitate.

„Mandatul a fost câștigat cu dificultate, cu aproximativ o treime din voturi, fapt care mi-a dat de gândit. Ne aflăm în pragul unor decizii importante privind reforma administrativă, iar fără o majoritate solidă, de 50% plus unu, nu consider corect să iau decizii nepopulare, care să afecteze întreaga comunitate. Nu doresc ca administrația locală și primarul să fie puși în situația de a aplica măsuri dificile, asumate la nivel central, fără o susținere clară din partea cetățenilor.”

În comunicatul Primăriei se arată că, de-a lungul prezenței sale în fotoliul de primar, Moroșan a coordonat mai multe proiecte importante printre care se numără aducerea magistralei de gaz în Huedin și dezvoltarea rețelei de distribuție a gazului, implementarea unui sistem nou și viabil de alimentare cu apă și canalizare și construirea unei stații de epurare și a unei stații de pompare a apei.

„De-a lungul mandatelor sale, Huedinul a cunoscut o transformare majoră: aducerea magistralei de gaz și realizarea rețelei de distribuție, modernizarea sistemului de apă și canalizare, construirea stației de epurare și a stației de pompare, realizarea de blocuri ANL, a halei agroalimentare, modernizarea centrului civic și amenajarea de parcări, renovarea Casei de Cultură, precum și dezvoltarea unui sistem medical modern, cu 16 cabinete, care deservește întreaga zonă a Huedinului. Recent, un alt obiectiv important a fost atins prin atragerea unui investitor major în oraș, compania Knauf, pentru care a fost eliberată autorizația de construire, urmând începerea lucrărilor.”

În documentul publicat de Primăria Huedin, Moroșan a transmis un mesaj în care și-a explicat decizia. Acesta spune că a încercat să lase în urma sa proiecte care să conteze pe termen lung pentru comunitate. De asemenea, în locul său atribuțiile de primar vor fi preluate de către viceprimarul Norbert Dezsi.

„Am luat această decizie după mulți ani de muncă în slujba comunității. Am încercat mereu să pun interesul orașului pe primul loc și să las în urmă proiecte care să conteze pe termen lung. Huedinul de astăzi este un oraș care arată și funcționează altfel decât în urmă cu ani”, a transmis Mircea Moroșan.

