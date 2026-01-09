Prima pagină » Actualitate » Un primar a intrat beat cu mașina în șanț, după o petrecere de pomină la primăria din comună

09 ian. 2026, 09:07, Actualitate
Gheorghe Bîţu, primarul din Mălușteni, județul Vaslui, a intrat cu mașina într-un șanț după ce a consumat o cantitate considerabilă de alcool la o petrecere dată chiar în sediul primăriei. Edilul a ajuns în arestul Poliției și s-a ales cu dosar penal.

Martorii susțin că joi seara, la primăria din comună, a avut loc o petrecere de pomină, la finalul căreia, deși consumase o cantitate considerabilă de alcool, primarul din localitate s-a urcat la volanul autoturismului său și a parcurs aproximativ 100 de metri, după care a intrat direct într-un șanț de la marginea drumului. După ce a ”comis-o”, edilul a ieșit repede din autoturism și a fugit  înapoi în primărie, susțin martorii.

Primarul din Mălușteni s-a urcat băut la volan

Localnicii au raportat imediat incidentul la 112, iar în momentul verificărilor efectuate de poliţişti edilul ar fi spus că nu el se afla la volan.

Poliţiştii au deschis un dosar sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducerea unui autovehicul sub influenţa băuturilor alcoolice pe numele primarului comunei Măluşteni, Gheorghe Bîţu.

Poliţia oraşului Murgeni a fost sesizată prin apelul unic de urgenţă 112, cu privire la faptul că, în comuna Măluşteni, ar fi avut loc avarierea unui autoturism. Poliţiştii Secţiei 5 Poliţie Rurală Murgeni s-au deplasat la locul incidentului, constatând că cele sesizate se confirmă. Autoturismul se afla în afara părţii carosabile, într-un şanţ, iar, în urma cercetărilor, s-a stabilit că ar fi fost condus de către un cetăţean de 64 de ani, din aceeaşi comună. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicat fiind 0,53 mg/l alcool pur în aerul expirat”, au precizat, pentru AGERPRES, reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vaslui.

Primarul a fost mai apoi condus la o unitate spitalicească pentru recoltarea de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge, iar poliţiştii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs incidentul.

