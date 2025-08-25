Autobuzele supraetajate pentru TURIȘTI circulă din nou prin București. Cât costă o călătorie cu acest mijloc de transport

Bucureștiul poate fi din nou vizitat din autobuzele turistice etajate. Acestea circulă de luni în Capitală, după o pauză de șase ani. Circuitul, care include cele mai cunoscute clădiri din zona centrală, a fost reluat aproape de finalul sezonului turistic estival.

În primul autobuz turistic, care a plecat la ora 10 dimineață din stația Piața Presei, s-au urcat 5 călători, dornici să descopere centrul Bucureștiului de la înălțime. Evident, toți călătorii au urcat la etaj.

Pasagerii plătesc direct la șofer, cu cardul. 70 de lei pentru adulți și 35 de lei pentru copiii cu vârste între 7 și 14 ani. Iar călătoriile sunt nelimitate în 24 de ore. Cei mai mici pot circula gratis, potrivit TVR.

Traseul prin centrul Bucureștiului, de la Piața Presei până la Piața Unirii, poate fi străbătut în 40 de minute.

Autobuzul etajat trece pe la Arcul de Triumf, apoi pe Calea Victoriei, prin fața Ateneului, a Bibliotecii Academiei și Palatului Regal. Urmează Palatul CEC și Muzeul Național de Istorie. Autobuzul ajunge și la Palatul Parlamentului.

Bucureștiul a folosit autobuze turistice încă din 2011, dar în fiecare sezon acestea erau închiriate. Noutatea acestui an este că Societatea de Transport București (STB) are propriile autobuze, șase la număr, folosite pentru călătoriile de plăcere, potrivit sursei citate.

Până în 2019, autobuzele turistice își începeau periplul în Capitală încă din aprilie. Totuși, experții în mobilitate urbană nu cred că vara e ideală pentru acest tip de turism.

„A fost nevoie de intervenții tehnice și estetice la autobuzele respective. Au stat câțiva ani și nu au funcționat, fapt pentru care nu puteam să ne permitem să le scoatem în traseu oricum”, a precizat Constantin Tobescu, purtător de cuvânt al STB.

Totuși, unii specialiștii afirmă că vara nu este o perioadă tocmai bună pentru astfel de plimbări.

„Nu cred că Bucureștiul e un oraș potrivit pentru acest tip de activitate. E un oraș fără umbră. S-ar putea să nu fie neapărat cea mai potrivită experiență pentru turiști, să stea în soare, direct, în sezonul turistic”, spune Irina Zamfirescu, expertă în mobilitate.

Cu autobuzele turistice s-au plimbat prin București, în fiecare an, aproximativ 60.000 de călători români și străini.

FOTO – Captură video: TVR