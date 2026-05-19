ANM a dat prognoza meteo pentru prima parte a verii. Unde sunt așteptate temperaturi peste media perioadei

ANM a dat prognoza meteo pentru prima parte a verii
Administrația Națională de Meteorologie a anunțat cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni. Potrivit prognozei, finalul primăverii aduce temperaturi mai mari decât media perioadei în unele zone, în timp ce în altele va ploua.

Și în prima parte a verii în unele zone din România va fi mai cald decât este normal.

Prognoza ANM pentru 18-25 mai

Potrivit ANM, în săptămâna 18-25 mai, valorile termice vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în regiunile nordice, estice și centrale. În rest vor fi apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile estice, sud-estice și sudice, iar în rest va fi deficitar.

În ultima săptămână din mai, temperaturile medii se vor situa în jurul celor normale pentru acest interval, posibil ușor mai ridicate în regiunile nord-vestice. Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale în sud- estul teritoriului, iar în rest vor fi deficitare, mai ales în vest și nord-vest.

Prima săptămână din iunie, 1-8, aduce temperaturi apropiate de cele normale pentru această perioadă, în cea mai mare parte a țării. Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

Pentru ultimul interval de prognoză, 8-15 iunie, prognoza arată că mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână în jumătatea vestică a țării. În rest, vor fi apropiate de cele normale.

ANM mai arată că, în ceea ce privește regimul pluviometric, cantitățile de precipitații se vor situa în jurul celor normale pentru acest interval, în toate regiunile.

