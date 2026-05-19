19 ani de la referendumul pentru demiterea lui Traian Băsescu. Criza politică care a marcat România postdecembristă

Ruxandra Radulescu
Traian Băsescu / Sursa FOTO: Mediafax Foto
Data de 19 mai 2026 marchează împlinirea a 19 ani de la referendumul pentru demiterea președintelui Traian Băsescu. Evenimentele de pe scena politică din 2007 au rămas în istoria recentă, drept una dintre cele mai tensionate perioade din România postdecembristă, notează Mediafax.

În urmă cu aproape două decenii, Parlamentul a decis suspendarea din funcție a președintelui Traian Băsescu. A venit apoi rândul cetățenilor să decidă dacă doresc să fie conduși de un alt șef de stat, în cadrul referendumului organizat pe 19 mai 2007.

Consultarea populară a venit în urma unui conflict politic major între șeful statului și majoritatea parlamentară.

Inițierea procedurii de suspendare

La 12 februarie 2007, Partidul Social Democrat a sesizat Curtea Constituțională a României privind declanșarea procedurilor de suspendare.

Pe 28 februarie, Parlamentul a votat înființarea unei comisii de anchetă privind activitatea președintelui, condusă de Dan Voiculescu.

Raportul comisiei a susținut că președintele ar fi încălcat Constituția. În 5 aprilie 2007, Curtea Constituțională a emis însă un aviz consultativ negativ, apreciind că faptele invocate nu constituie încălcări grave care să justifice suspendarea.

În ciuda acestui aviz, Parlamentul a votat suspendarea președintelui la 19 aprilie 2007, cu 322 de voturi pentru, 108 împotrivă și 10 abțineri.

Declarația privind demisia

Anterior votului din Parlament, Traian Băsescu a declarat că va demisiona la cinci minute după decizie, dacă Parlamentul votează pentru suspendare. După ce Curtea Constituţională a validat suspendarea, Băsescu a declarat că renunță la demisie, pe motiv că o astfel de decizie ar fi accentuat criza politică.

Organizarea referendumului

Referendumul a fost stabilit pentru data de 19 mai 2007, într-o zi de sâmbătă, situație neobișnuită pentru scrutinurile din România.

Întrebarea adresată alegătorilor a fost:

„Sunteți de acord cu demiterea Președintelui României, domnul Traian Băsescu?”

Alegătorii care susțineau menținerea președintelui în funcție trebuiau să voteze „NU”, iar cei favorabili demiterii — „DA”.

O majoritate de 74,48% dintre alegători a votat împotriva demiterii lui Traian Băsescu, în timp ce 24,75% s-au exprimat pentru demiterea acestuia, potrivit informațiilor prezentate de Biroul Electoral Central.

Costul total al organizării referendumului a fost estimat la aproximativ 60 milioane de lei, echivalentul a circa 18 milioane de euro.

Reacții din societatea civilă

În perioada premergătoare referendumului au existat reacții publice din partea societății civile și a mediului intelectual. Mai multe personalități publice au solicitat respectarea principiilor statului de drept și organizarea unui scrutin corect.

Disidenta anticomunistă Doina Cornea a criticat polarizarea accentuată a scenei politice din acea perioadă.

