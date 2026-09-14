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Autoritățile din Turcia au arestat peste 160 de persoane din comunitatea LGBTQ+. Erdogan a declanșat operațiunea „Familia mea este în siguranță”

Autoritățile din Turcia au arestat peste 160 de persoane din comunitatea LGBTQ+. Erdogan a declanșat operațiunea „Familia mea este în siguranță”
Autoritățile din Turcia au arestat peste 160 de persoane din comunitatea LGBTQ+
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Poliția din Turcia a arestat peste 160 de persoane într-o serie de raiduri declanșate în weekend, în întreaga țară, și care au vizat afaceri și asociații controlate de comunitatea LGBTQ+.

Totul face parte din Operațiunea „Familia mea este în siguranță”, autorizată de Guvernul de la Ankara, prin care se urmărește apărarea valorilor tradiționale.

Acuzații de prostituție și obscenitate

Ministrul Justiției din Turcia a transmis că operațiunile au fost lansate având la bază acuzații de prostituție și obscenitate. În munca lor, procurori din Istanbul, Ankara, Izmir, Aydin și Mersin au declanșat proceduri judiciare împotriva a nouă asociații și 13 companii din cadrul comunității LGBTQ+.

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Președintele Recep Tayyip Erdoğan, care conduce Turcia de peste două decenii, a insistat în ultimii ani pentru o presiune sporită asupra persoanelor LGBTQ+.

Referitor la raziile declanșate în weekend, ministrul Justiției a declarat că scopul a fost de a se asigura că activitatea LGBTQ+ nu este considerată „normală” și de a proteja copiii, instituția familiei și valorile noastre morale comune”. În context, Guvernul a declanșat un plan mai amplu, numit „Deceniul Familiei și al Populației”, care vizează creșterea ratei natalității și încetinirea îmbătrânirii.

Relațiile între persoane de același sex nu sunt ilegale în Turcia, dar președintele Recep Tayyip Erdogan îi numește pe membrii comunității LGBTQ+ „perverși” și îi învinovățește pentru scăderea ratei natalității din țară. De altfel, începând cu anul 2015, Marșul Pride a fost interzis în Istanbul și în alte mari orașe.

Mai multe ONG-uri din Turcia, în special cele pentru drepturile omului, au acuzat autoritățile statului că folosesc campanii tradiționale pentru familie și controlul nașterilor cu scopul unic de a viza comunitatea LGBTQ+.

Kaos GL, o astfel de organizație non-guvernamentală, a anunțat că, în acest weekend, pe lângă arestări, Guvernul a blocat și accesul la zeci de site-uri web și conturi de socializare aparținând unor grupuri și activiști afiliați.

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