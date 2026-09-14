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O nouă taxă pentru comenzile de pe Temu și Shein, din noiembrie. Românii ar putea plăti mai mult pentru coletele ieftine

Elena Popescu
O nouă taxă pentru comenzile de pe Temu și Shein, din noiembrie. Românii ar putea plăti mai mult pentru coletele ieftine
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Comenzile ieftine făcute de români pe platforme precum Temu și Shein ar putea deveni mai costisitoare începând din noiembrie. Uniunea Europeană introduce o nouă taxă de procesare pentru coletele mici provenite din afara spațiului comunitar, măsură care se adaugă taxei vamale temporare de 3 euro aplicate deja de la 1 iulie 2026.

Consiliul UE confirmă că statele membre vor începe să aplice noua taxă de procesare cel târziu la 1 noiembrie 2026. Nivelul acesteia urmează să fie stabilit de Comisia Europeană înainte de intrarea în vigoare. Potrivit Consiliului UE, noua taxă de procesare este introdusă pentru „a contribui la acoperirea costurilor tot mai mari generate de monitorizarea numărului în creștere de colete mici care intră în UE prin comerțul electronic”.

Noua taxă de procesare este separată de taxa vamală de 3 euro, aplicată din iulie coletelor cu o valoare de până la 150 de euro, provenite din afara UE. Valoarea acesteia nu a fost încă stabilită și urmează să fie decisă de Comisia Europeană înainte de intrarea în vigoare.

Taxa de 3 euro se aplică deja

Noua taxă de procesare nu trebuie confundată cu taxa vamală temporară de 3 euro, introdusă la 1 iulie 2026 pentru mărfurile din colete cu o valoare mai mică de 150 de euro.

Există însă o precizare importantă: cei 3 euro nu sunt neapărat percepuți o singură dată pentru întregul colet. Taxa se aplică pentru fiecare categorie distinctă de mărfuri, identificată potrivit încadrării tarifare.

Aceasta este o măsură temporară și se calculează pentru fiecare categorie de produse dintr-un colet, nu pentru colet în ansamblu. Ea va rămâne în vigoare până când va deveni operațională Platforma de date vamale a UE, un sistem informatic comun care va centraliza informațiile vamale și ar trebui să permită autorităților din statele membre să gestioneze și să controleze mai ușor mărfurile care intră în Uniune.

De ce pune Bruxelles-ul noi taxe pe coletele ieftine

Măsurile europene vizează explozia comerțului online cu produse ieftine provenite din afara Uniunii. Potrivit datelor citate de Consiliul UE, în 2025, autoritățile vamale europene au gestionat aproximativ 6 miliarde de colete provenite din comerțul electronic, peste 90% dintre acestea venind din China.

Bruxelles-ul urmărește în același timp combaterea fraudei și a concurenței neloiale, dar și reducerea riscului ca pe piața europeană să ajungă produse care nu respectă standardele UE privind sănătatea și siguranța.

Noile reguli vin și cu sancțiuni dure. În cele mai grave cazuri de nerespectare a obligațiilor, operatorii de comerț electronic pot primi amenzi de până la 6% din valoarea anuală a importurilor realizate în anul precedent, pot pierde anumite facilități vamale și se pot confrunta inclusiv cu restricții de acces la platformele online.

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