Nicușor Dan la a doua zi a Summitului European pentru Arctica. Președintele vizitează o bază militară din Finlanda

Președintele Nicușor Dan participă luni la cea de-a doua zi a Summitului European pentru Arctica, desfășurat la Rovaniemi, în Finlanda. Potrivit administraţiei prezidenţiale, luni, programul preşedintelui Nicuşor Dan include vizitarea bazei militare Lapland Air Wing şi a Expoziţiei ”Arctic Opposites” şi participarea la Sesiunea de lucru ”Current Developments, Security and Future Outlook on the Arctic”.

La finalul reuniunii, Nicușor Dan va participa la o conferință de presă comună cu ceilalți lideri prezenți la summit.

Nicuşor Dan, discuţie cu cancelarul german Friedrich Merz

Duminică, în prima zi a vizitei în Finlanda, Nicușor Dan a avut o întrevedere cu cancelarul german Friedrich Merz. Cei doi lideri au discutat despre situația de securitate de pe Flancul Estic, în contextul amenințărilor venite dinspre Rusia, dar și despre posibilitățile de dezvoltare a cooperării dintre România și Germania în industria de apărare.

”O întâlnire bună cu Cancelarul Federal al Germaniei, la Rovaniemi, în marja Summitului European pentru Arctica. Discuţia noastră a reconfirmat parteneriatul solid dintre România şi Germania”, a scris, duminică seară, pe X, preşedintele Nicuşor Dan.

Tot duminică, președintele României a participat la cina de lucru oferită de premierul Finlandei, Petteri Orpo. Cu această ocazie, Nicușor Dan a subliniat că securitatea Europei reprezintă o preocupare comună și că evoluțiile dintr-o anumită zonă a continentului pot avea consecințe asupra tuturor statelor europene.