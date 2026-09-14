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Vara nu pleacă încă din România. Ploi în estul țării. Când se încălzește vremea după episodul de toamnă autentică

Elena Popescu
Vara nu pleacă încă din România. Ploi în estul țării. Când se încălzește vremea după episodul de toamnă autentică
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România traversează un episod cu aspect de toamnă autentică, după scăderea accentuată a temperaturilor din ultimele zile, însă vara nu vrea să plece așa ușor. Potrivit prognozei Administrației Naționale de Meteorologie, în a doua parte a lunii septembrie mediile termice vor ajunge din nou peste valorile normale ale perioadei.

De asemenea, ANM a emis un cod galben de ploi torențiale pentru localități din judetul Tulcea. Potrivit meteorologilor, până la ora 11:35, în județul Tulcea – respectiv zona localităților: Sarichioi, Jurilovca, Valea Nucarilor, Murighiol, Chilia Veche, Mahmudia, Ceamurlia de Jos, Nufăru, Beștepe, Crișan, C.A. Rosetti, Maliuc, Pardina, Sulina, Murighiol, Chilia Veche, Mahmudia, Nufăru, Beștepe, Crișan, C.A. Rosetti, Maliuc, Sfântu Gheorghe, Pardina – se vor semnala averse și se vor acumula cantități de apă de 15…25 l/mp.

Când se încălzește din nou în România

Cea mai recentă prognoză ANM pentru patru săptămâni, valabilă între 14 septembrie și 12 octombrie, arată că frigul nu se instalează definitiv. În săptămâna 14-21 septembrie, temperaturile medii se vor situa în jurul celor normale pentru această perioadă. În vestul țării este posibil să fie chiar ușor mai cald decât ar fi normal la jumătatea lunii septembrie.

Și în intervalul 21-28 septembrie se mai încălzește. ANM estimează că temperaturile medii vor fi ușor peste cele normale în toate regiunile României.

Așadar, după episodul răcoros din acest weekend și după o primă săptămână cu temperaturi mai apropiate de normalul calendaristic, ultima decadă a lunii septembrie poate readuce o vreme mai caldă decât ar fi obișnuit pentru această perioadă.

Vreme mai caldă și la începutul lunii octombrie

În intervalul 28 septembrie – 5 octombrie, temperaturile medii sunt estimate să fie ușor peste cele normale în vestul, nord-vestul și centrul țării. În celelalte regiuni, valorile vor fi în general apropiate de mediile climatologice.

Surpriza apare în săptămâna 5-12 octombrie. Potrivit ANM, temperaturile medii ar urma să fie ușor peste cele specifice perioadei în întreaga țară. În privința ploilor, cantitățile estimate vor fi apropiate de normal în toate regiunile.

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