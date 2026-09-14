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Cătălin Codescu vine la „Podcast cu Prioritate” #112. ProMotor analizează principalele probleme de siguranță rutieră din România

Cătălin Codescu vine la „Podcast cu Prioritate” #112. ProMotor analizează principalele probleme de siguranță rutieră din România
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ProMotor lansează luni, 14 septembrie, de la ora 12:00, episodul cu numărul 112 al emisiunii „Podcast cu Prioritate”, disponibil pe canalul de YouTube ProMotor România. Invitatul lui Marius Vișan este Cătălin Codescu, președintele Asociației Victimelor Accidentelor de Circulație, iar tema principală a discuției este siguranța rutieră din România. Episodul este susținut de Allianz-Țiriac și SANADOR.

Jurist de profesie, Cătălin Codescu are experiență în cercetarea accidentelor de circulație, asigurări și evaluarea daunelor și conduce AVAC din 2016. Activitatea sa este concentrată atât asupra drepturilor victimelor accidentelor, cât și asupra identificării unor soluții pentru creșterea siguranței rutiere.

Ce trebuie schimbat pentru ca drumurile din România să fie mai sigure

Discuția pornește de la o întrebare care îi privește pe toți participanții la trafic: ce trebuie să facem pentru a reduce riscurile de pe șoselele din România? Cătălin Codescu vorbește despre infrastructură, comportamentul șoferilor și modul în care regulile sunt respectate și aplicate. Inclusiv calitatea covorului asfaltic intră în discuție, în contextul elementelor care contribuie la siguranța unui drum.

Un capitol important este dedicat celor mai periculoase intersecții și modului în care acestea ar putea fi reorganizate. Sunt analizate sensurile giratorii, pierderea priorității și situațiile în care configurația infrastructurii poate crea confuzie. Invitatul explică și ce indicator rutier consideră că ar trebui întâlnit mai des pe drumurile din România.

Trecerea de pietoni, locul în care o manevră greșită poate avea consecințe grave

Episodul analizează în detaliu și comportamentul șoferilor în apropierea trecerilor pentru pietoni. Cu ajutorul unor exemple concrete sunt explicate situații diferite, de la trecerile amplasate pe drumuri cu o singură bandă pe sens până la cele aflate în apropierea liniilor de tramvai sau a scuarurilor.

Cătălin Codescu explică ce manevre pot deveni periculoase în aceste zone și de ce simpla cunoaștere a regulilor nu este suficientă atunci când șoferul nu anticipează comportamentul celorlalți participanți la trafic. Siguranța rutieră și problematica accidentelor reprezintă de mai mulți ani teme centrale ale activității sale profesionale.

Pot camerele video să schimbe comportamentul șoferilor?

O altă temă este folosirea tehnologiei pentru depistarea abaterilor. Discuția ajunge la sistemul e-SIGUR, la posibilitatea utilizării unui număr mult mai mare de camere și la rolul polițistului care constată neregulile din trafic.

Invitatul vorbește și despre sancțiuni, sistemele de puncte și diferențele dintre România și alte state europene, inclusiv Germania. În centrul conversației rămâne însă comportamentul uman și întrebarea dacă infrastructura, tehnologia și sancțiunile pot determina șoferii să respecte mai riguros regulile.

„Podcast cu Prioritate” #112, moderat de Marius Vișan, va fi disponibil luni, 14 septembrie, de la ora 12:00, pe canalul de YouTube ProMotor România. Episodul este susținut de Allianz-Țiriac și SANADOR.

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