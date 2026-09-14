Oana Gheorghiu respinge proiectul de lege care ar reglementa sărbătorirea drapelului: „Nu există stat democratic care să aibă o astfel de lege”

Oana Gheorghiu critică în termeni duri un proiect de lege readus în atenția Parlamentului, care, potrivit acesteia, ar introduce o serie de obligații pentru ceremonia organizată de Ziua Drapelului Național. Oficialii ar urma să sărute drapelul, iar refuzul ar putea fi sancționat cu amenzi.

Gheorghiu acuză că patriotismul este transformat într-un gest impus prin constrângere și avertizează asupra unor prevederi pe care le consideră incompatibile cu spiritul unui stat democratic. Potrivit acesteia, oficialii prezenți la ceremonia de Ziua Drapelului ar fi obligați să sărute tricolorul, în ordinea stabilită de protocol. Cei care nu respectă obligația ar risca amenzi cuprinse între 5.000 și 10.000 de lei, susține Gheorghiu.

”Patriotism cu pușcăria. Parlamentul a dezgropat un proiect de lege care obligă oficialii prezenți la ceremonia de Ziua Drapelului să sărute drapelul, în ordinea protocolului. Dacă nu, plătesc amendă între 5.000 și 10.000 de lei. Dacă se sustrag de la ceremonie, sunt cercetați penal pentru abuz în serviciu. Televiziunile și radiourile sunt amendate dacă nu difuzează treizeci de minute de conținut dedicat. Primăriile sunt amendate dacă nu amenajează, în patruzeci și cinci de zile, un loc numit Piața Tricolorului”, a scris Oana Gheorghiu pe pagina sa de Facebook.

”Parlamentarii s-au apucat și de scris rugăciuni”

Una dintre cele mai controversate prevederi semnalate de aceasta este introducerea unei rugăciuni care ar urma să fie rostită de preot în fața drapelului.

”Mai mult, proiectul de lege prevede și o rugăciune pe care ar trebui să o rostească preotul în fața drapelului. Rugăciunea respectivă nu există nicăieri în tradiția liturgică. Altfel spus, parlamentarii s-au apucat și de scris rugăciuni.

Ideea că iubirea de țară poate fi obținută prin constrângere e pe cât de aberantă, pe atât de stupidă. Un gest făcut din obligație, pentru că altfel plătești amendă sau ești cercetat penal, nu e nicio garanție de patriotism.

Nu există stat democratic care să aibă o astfel de lege. Proiectul zăcea într-un sertar din 2023. A ajuns în plen fără raportul comisiilor sesizate în fond, cu aviz negativ de la Guvern și de la Comisia pentru învățământ. A fost scos acum, când a fost nevoie de el pentru cu totul altceva decât pentru iubirea față de țară”, a mai spus Gheorghiu.

”Patriotismul nu se măsoară nici în participarea la ceremonii”

Oana Gheorghiu susține că patriotismul nu poate fi măsurat prin prezența la ceremonii sau prin gesturi simbolice obligatorii.

”Să-ți exprimi iubire față de țară de frica represiunii statului nu este un gest de patriotism, ci o reminiscență a unor vremuri pe care le sperăm veșnic apuse. Patriotismul nu se măsoară nici în participarea la ceremonii, nici în sărutul drapelului. Patriotism înseamnă să îți iubești țara indiferent ce faci și indiferent unde te afli. Medicul care își tratează pacienții cu grijă și empatie – acela e patriot. Profesorul care își pregătește elevii pentru prezent și pentru viitor – acela e patriot.

Funcționarul care rezolvă dosarele cu profesionalism și integritate – acela e patriot. Muncitorul care își rupe spatele ca să le ofere un viitor mai bun copiilor săi – acela e patriot.

Avem milioane de români, acasă și peste hotare, care își iubesc țara infinit mai mult decât politicienii care ne reprezintă astăzi în Parlament. Dacă politicienii își iubesc țara, să demonstreze asta muncind în slujba acestor milioane de români, în fiecare zi a mandatului, nu sărutând drapelul o dată pe an”, a încheiat Oana Gheorghiu.