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Trump spune că SUA își permit să dea câte 5.000 de dolari pentru fiecare alegător: „Ne descurcăm”. Și republicanii se întreabă de unde vor veni banii

Trump spune că SUA își permit să dea câte 5.000 de dolari pentru fiecare alegător: „Ne descurcăm”. Și republicanii se întreabă de unde vor veni banii
Donald Trump | Foto - Mediafax
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Donald Trump transformă promisiunea unui cec de 5.000 de dolari pentru fiecare adult american într-una dintre marile mize economice ale alegerilor pentru Congres. Șeful de la Casa Albă susține că America își permite „cu ușurință” o asemenea cheltuială și condiționează acordarea banilor de menținerea republicanilor la putere în legislativ. Planul ridică însă o întrebare uriașă: de unde vor veni banii? Chiar lideri republicani sunt nedumeriți cu privire la proveniența banilor promiși de Trump.

Trump a făcut promisiunea inițială în timpul discursului susținut săptămâna trecută la convenția Partidului Republican, scrie Reuters.

Donald Trump | Foto – Mediafax

Duminică, aflat în Irlanda, unde participa la un turneu de golf la clubul său din Doonbeg, președintele a fost întrebat dacă o asemenea măsură ar trebui aprobată de Congres, iar răspunsul său a fost:

„Nu ştiu, dar dacă republicanii câștigă, așa cum am spus, fiecare adult din țară va primi 5.000 de dolari, iar noi putem face față cu ușurință acestei situații, pentru că încasăm enorm de mulți bani. Niciodată nu ne-a mers mai bine. Democrații nu pot face această promisiune, pentru că totul se va duce de râpă imediat.

Dacă ajung la putere democrații, veți intra într-o depresiune economică. Dacă ajungem noi la putere, vom continua această situație incredibilă. Adică, suntem cei mai puternici, suntem mai puternici ca niciodată.

Avem trilioane de dolari care intră în țară, iar cei 5.000 de dolari vor ajunge la toată lumea. Am făcut această promisiune. Mereu îmi respect promisiunile.”, a declarat Trump.

Sursa video – X/@yunuspaksoy

Trump a susținut că în Statele Unite intră „trilioane de dolari” și că guvernul federal dispune, în consecință, de resurse suficiente pentru finanțarea plăților.

Președintele nu a prezentat însă în declarațiile sale un mecanism concret prin care ar urma să fie finanțată măsura și nici criteriile detaliate de eligibilitate, dincolo de referirea la adulții americani. Promisiunea are și o condiție politică explicită: republicanii trebuie să păstreze controlul asupra Congresului după alegerile din acest an.

Chiar republicanii întreabă de unde vor veni banii

Planul nu poate fi pus în aplicare numai printr-o decizie a președintelui.

Președintele Camerei Reprezentanților, republicanul Mike Johnson, a precizat că o asemenea plată ar trebui să treacă prin Congres.

„Desigur, diavolul se ascunde în detalii. Trebuie să lămurim toate aceste aspecte”, a declarat Mike Johnson, președintele Camerei Reprezentanților.

Rezerve există inclusiv printre republicanii aflați în campanie electorală. Mike Lawler, congresman republican din New York implicat într-o cursă strânsă, nu s-a angajat să susțină explicit cecurile de 5.000 de dolari.

„Susţin întoarcerea banilor în buzunarele americanilor muncitori”, a declarat Mike Lawler, membru republican al Camerei Reprezentanților, în emisiunea „This Week” de la ABC.

El a făcut trimitere la reducerile de taxe adoptate anterior de republicani, dar a avertizat că problema esențială este identificarea sursei banilor.

„Dar, indiferent dacă îi spui cec de stimulare sau dividend, întrebarea este: cum îl finanţezi? Asta este prioritatea mea. Avem o datorie de 4 trilioane de dolari şi trebuie să abordăm problema cu seriozitate”, a mai spus Mike Lawler.

Dimensiunea financiară a unei asemenea măsuri ar fi considerabilă. Valoarea finală ar depinde însă de criteriile de eligibilitate stabilite prin eventualul proiect legislativ, criterii care nu au fost încă prezentate.

Democrații atacă promisiunea lui Trump: „O propunere neserioasă”

Democrații au reacționat dur la anunțul președintelui. Hakeem Jeffries a respins ideea în timpul emisiunii „This Week” de la ABC, afirmând că nu o consideră o „propunere serioasă”.

Criticile au vizat atât fezabilitatea financiară, cât și credibilitatea promisiunii făcute înaintea alegerilor.

Senatoarea democrată Mallory McMorrow și-a exprimat îndoiala că americanii vor primi efectiv banii, chiar dacă republicanii vor reuși să păstreze controlul Congresului.

„A avut loc o anulare a subvenţiilor din cadrul ACA. Cred că trebuia să primim 1.000 de dolari. Aşadar, dacă credeţi că veţi primi 5.000 de dolari, am şi eu nişte gogoşi să vă vând”, a declarat Mallory McMorrow, senatoare democrată din Michigan, la CNN.

Una dintre cele mai dure reacții a venit din partea organizației pentru protecția consumatorilor Public Citizen. Lisa Gilbert a acuzat administrația că încearcă să transforme promisiunea financiară într-un instrument electoral.

„Această încercare explicită şi disperată de a cumpăra voturi pentru alegerile din noiembrie reprezintă un nou prag de jos istoric. Trump ştie că nu poate face acest lucru şi, cu toate acestea, încearcă să mituiască alegătorii cu falsa promisiune a unor sume de bani pentru a-şi ajuta partidul să câştige alegerile, ceea ce este contrar tuturor principiilor democraţiei americane”, a declarat Lisa Gilbert, copreședintă a organizației Public Citizen.

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