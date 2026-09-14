Ion Cristoiu | Premieră în postdecembrism: Președintele României a participat la o nuntă de partid și de stat

În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a adus în discuție nunta ministrului de Finanțe Alexandru Nazare și participarea Președintelui României, Nicușor Dan.

„Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, membru al Guvernului demis sau cum spun cei de la Radio România Actualități la știri, guvernul interimar ca nu cumva să îi supere pe miniștri și mai ales pe Ilie Bolojan pentru că el nu poate fi premier al unui guvern demis, ci interimar, sună mai frumos, a decis să se însoare. Până aici, nimic deosebit. Poporul român, potrivit tradițiilor sale seculare, le urează mirilor «Casă de piatră!».

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Nimic deosebit nici în faptul că el are 46 de ani, a mai fost căsătorit o dată, iar ea are 30 de ani. Am putea spune că sunt amândoi tomnatici. Sunt unii care se căsătoresc la 80 de ani, la 64 de ani ești tânăr. Bizareria apare în clipa în care ministrul Finanțelor, om serios și competent am înțeles, a decis să facă nuntă cum se cuvinte, nu discretă, pentru că nuntă ca în povești se face pe la 20-21-22 de ani, tineri. Cei doi au intrat de mult în viață, ba chiar sunt de cale de a ieși”, a declarat Ion Cristoiu.

„Eu i-aș spune o nuntă de partid și de stat”

„Repet, au hotărât să facă o nuntă nu discretă, ci ceea ce poporul român numește nuntă cu lăutari. Cu mediatizare uriașă, cu mânăstire, cu sobor de preoți, apoi cu o mare petrecere la un restaurant. Deci o nuntă cu lăutari, eu i-aș spune o nuntă de partid și de stat deoarece a fost un eveniment mai mediatizat decât mult așteptata și degeaba formare a noului guvern. A fost ceva între Marea și Mica Unire. Au participat tot felul de persoane, personalități, însă stupefiant pentru a mine a fost că a participat însuși președintele României cu tovarășa sa de viață, partenera sa de viață zic democrații, Mirabela Grădinaru. Concubină zic românii, că așa este.

În istoria postdecembristă, președinții României nu prea s-au dedat la participări la nunți cu lăutari. Traian Băsescu a făcut excepție. A fost la nunta lui Mircea Copaci, director la Dinamo, cu o angajată a administrației prezidențiale. S-a dus pentru angajată, normal. După asta a fost la nunta primarului din Ulmeni din Maramureș. A participat și la nunta fiicei sale, Elena Băsescu. Putem spune că a participat, dar nu la nunți de partid și de stat. Iliescu nu, Emil Constantinescu nu, Klaus Iohannis, nu. Pentru că prezența președintelui la o nuntă sună la dracu și te întrebi ce a urmărit”, a continuat publicistul.

„Ei nuntesc și țara e în criză”

„Nicușor Dan a fost prezent, reușind încă o dată să ne arate că nu are nicio logică, nu are nicio noimă în funcția lui de președinte. Nu e neam cu Nazare, Nazare nu e coleg de serviciu cu el, nu știu să fie prieteni. A și făcut declarații. A urat mirilor «Casă de piatră!» și familie fericită, a fost întrebat dacă va discuta despre guvern și la sfârșit: «Am discutat mult, dar e frumos aici.» Stimați telespectatori, încă o dovadă că președinția lui Nicușor Dan nu are nicio noimă, ca să nu mai spun că a picat ca dracu pe fondul actual al crizei. Ei nuntesc și țara e în criză”, a conchis Ion Cristoiu.