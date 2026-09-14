Peste 223.000 de persoane au fost înregistrate în România ca beneficiare ale protecției temporare de la începutul războiului din Ucraina și până la 31 august 2026, potrivit datelor publicate de Inspectoratul General pentru Imigrări (IGI).

Din totalul de 223.808 beneficiari, 220.881 sunt cetățeni ucraineni, ceea ce înseamnă 98,7% din numărul persoanelor care au primit acest statut. Pentru beneficiarii protecției temporare au fost emise sau reemise permise de ședere, în conformitate cu legislația în vigoare.

935 de cereri pentru azil, în 2026

În ceea ce privește procedurile de azil, autoritățile române au înregistrat 935 de cereri în primele opt luni ale anului 2026. Dintre acestea, 466, adică aproape jumătate, au fost depuse de cetățeni ucraineni.

Datele au fost publicate de IGI pe 14 septembrie și reflectă situația persoanelor înregistrate în România în cadrul mecanismului de protecție temporară instituit pentru cei care au fugit din calea războiului din Ucraina.