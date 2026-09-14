Prima pagină » Știri externe » Coreea de Nord, exercițiu masiv cu rachete, drone și arme termobarice după manevrele militare comune ale SUA-Seul-Tokyo

Coreea de Nord, exercițiu masiv cu rachete, drone și arme termobarice după manevrele militare comune ale SUA-Seul-Tokyo

Coreea de Nord, exercițiu masiv cu rachete, drone și arme termobarice după manevrele militare comune ale SUA-Seul-Tokyo
Exercițiu militar al Coreei de Nord - Foto: X/@MarioNawfal
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Coreea de Nord anunță un amplu „exercițiu de atac cu putere de foc”, cu rachete balistice și de croazieră, drone de atac și lansatoare termobarice. Manevrele vin imediat după exercițiile militare SUA-Coreea de Sud-Japonia.

Coreea de Nord și-a etalat din nou arsenalul într-un exercițiu militar de amploare, desfășurat sâmbătă cu artilerie cu rază lungă de acțiune, rachete balistice și de croazieră, drone de atac și sisteme termobarice. Phenianul descrie manevrele drept un „exercițiu de atac cu putere de foc”, organizat într-un moment de tensiune accentuată în Peninsula Coreeană: cu numai o zi înainte se încheiaseră exercițiile militare comune ale Coreei de Sud, Statelor Unite și Japoniei, condamnate vehement de regimul nord-coreean, potrivit Scmp.com.

La exercițiu au participat unități combinate de la diferite niveluri ale Armatei Populare Coreene, într-o demonstrație care a reunit mai multe dintre sistemele convenționale de atac dezvoltate sau modernizate în ultimii ani de Phenian.

Exercițiu militar al Coreei de Nord - Foto: X/@MarioNawfal

Exercițiu militar al Coreei de Nord – Foto: X/@MarioNawfal

Coreea de Nord nu a dezvăluit locul exact în care au avut loc manevrele. Autoritățile militare de la Seul anunțaseră însă încă de sâmbătă că au detectat lansarea mai multor rachete balistice din zona Wonsan, oraș situat pe coasta estică a Coreei de Nord.

Proiectilele au fost lansate în direcția est, către Marea Japoniei, cunoscută în Coreea de Sud drept Marea de Est.

Momentul ales de Phenian este important. Lansările au avut loc la numai o zi după încheierea exercițiilor militare comune desfășurate de Coreea de Sud, Statele Unite și Japonia. Phenianul condamnase ferm aceste manevre, pe care le prezintă în mod constant drept o amenințare la adresa securității sale și o pregătire pentru un eventual atac.

Rachete balistice și de croazieră, drone de atac și lansatoare termobarice

Relatarea KCNA arată că exercițiul nu s-a limitat la lansările de rachete balistice detectate anterior de Coreea de Sud.

Armata nord-coreeană a utilizat simultan mai multe categorii de armament, într-un scenariu menit să testeze capacitatea unor sisteme diferite de a participa la aceeași operațiune ofensivă.

Potrivit agenției oficiale, în cadrul exercițiului au fost folosite „noi sisteme de luptă, cum ar fi drone de atac de diverse tipuri, o rachetă de croazieră tactică, un lansator multiplu de rachete termobarice de mare calibru și o rachetă balistică tactică”, a transmis agenția oficială nord-coreeană KCNA.

Prezența dronelor de atac alături de sistemele de rachete evidențiază interesul tot mai mare al Phenianului pentru integrarea vehiculelor aeriene fără pilot în capacitățile sale militare.

Un alt element important este utilizarea unui lansator multiplu pentru muniții termobarice de mare calibru. Acest tip de armament utilizează efectul combinat al căldurii intense și al undei de presiune, având un efect distructiv puternic în special asupra structurilor și spațiilor fortificate.

Phenianul răspunde exercițiilor militare ale SUA, Coreei de Sud și Japoniei

Succesiunea rapidă a manevrelor militare reflectă nivelul ridicat al tensiunilor din regiune.

Seulul, Washingtonul și Tokyo și-au intensificat în ultimii ani cooperarea militară, inclusiv prin exerciții comune și coordonarea sistemelor de detectare și avertizare în fața amenințărilor balistice nord-coreene.

Coreea de Nord privește această apropiere drept o amenințare directă și răspunde frecvent exercițiilor aliaților prin lansări de rachete, teste de armament sau propriile manevre militare.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

EXTERNE Autoritățile din Turcia au arestat peste 160 de persoane din comunitatea LGBTQ+. Erdogan a declanșat operațiunea „Familia mea este în siguranță”
10:17
Autoritățile din Turcia au arestat peste 160 de persoane din comunitatea LGBTQ+. Erdogan a declanșat operațiunea „Familia mea este în siguranță”
FLASH NEWS Incendiu violent lângă Marbella, Spania: 9.500 de oameni, avertizați să rămână în case. Peste 200 de pompieri mobilizați
09:30
Incendiu violent lângă Marbella, Spania: 9.500 de oameni, avertizați să rămână în case. Peste 200 de pompieri mobilizați
REACȚIE Boris Johnson, atac la adresa lui Vladimir Putin după incidentul cu drona din Ucraina
08:58
Boris Johnson, atac la adresa lui Vladimir Putin după incidentul cu drona din Ucraina
ULTIMA ORĂ Suedia, la trei mandate de schimbarea puterii. Social-democrații conduc cu 176 la 173, după votul de duminică, dar negocierile se anunță dificile
08:12
Suedia, la trei mandate de schimbarea puterii. Social-democrații conduc cu 176 la 173, după votul de duminică, dar negocierile se anunță dificile
LIVE 🚨 Rezultate finale preliminare după alegerile din Suedia: stânga are circa 28.000 de voturi în plus în fața dreptei. Peste 200.000 de voturi anticipate și din diaspora vor fi numărate miercuri
07:41
🚨 Rezultate finale preliminare după alegerile din Suedia: stânga are circa 28.000 de voturi în plus în fața dreptei. Peste 200.000 de voturi anticipate și din diaspora vor fi numărate miercuri
FLASH NEWS Ce spune presa internațională despre alegerile din Suedia după exit-poll
00:32
Ce spune presa internațională despre alegerile din Suedia după exit-poll
Mediafax
Primul război al ROBOȚILOR în Marea Neagră! Un robot ucrainean l-a scufundat pe cel rusesc
Digi24
Cum îți dai seama dacă telefonul ar putea fi urmărit. Semnele și setările pe care trebuie să le verifici
Cancan.ro
Boala AUTOIMUNĂ de care suferea Mădălina Apostol. Se temea că va rămâne invalidă!
Prosport.ro
Anamaria Prodan, cadouri de nabab pentru fiul ei: duplex în nordul Bucureştiului, apartament la Dubai şi un SUV de lux!
Adevarul
„Ce făcurăți, bă, nărozilor? Vă rătăcirăți?” Misterul camionului cu numere de Olt ajuns pe drumurile din Afganistan
Mediafax
Călin Georgescu, mesaj SURPRIZĂ de la Oradea: „Nu sunt în campanie electorală. Sunt într-o lucrare”
Click
Nick Rădoi, mesaj dureros după moartea Mădălinei Apostol: „O nouă criză severă a împins-o spre acest gest tragic”
Digi24
Înălțarea Sfintei Cruci 2026: Cum a fost recunoscută Crucea Mântuitorului și de ce se ține post pe 14 septembrie
Cancan.ro
Mădălina Apostol a fost internată la Psihiatrie înainte să moară. Afecțiunea de care suferea iubita lui Nick Rădoi
Ce se întâmplă doctore
Boala periculoasă de care suferea Mădălina Apostol. Problemele medicale care i-au dat mari bătăi de cap, înainte de a muri. Se confrunta cu dureri infernale
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Promotor.ro
Când amenda vine din cer: Peste 570 de șoferi, prinși cu radarul din elicopter
Descopera.ro
Găuri ciudate pe Marte! Nimeni nu știe cum s-au format
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. După prima noapte împreună, Bulă se duce la duş...
Descopera.ro
Soarele ar fi distrus un Super-Pământ chiar la începutul existenței sale, indică noi cercetări
Mediafax Italia
Carnea poate fi cu 50% MAI IEFTINĂ la supermarket. În ce zile apar CELE MAI BUNE OFERTE?!
Mediafax Spania
Satul în care a mai rămas UN SINGUR locuitor. CUM ARATĂ VIAȚA LUI?!
VIDEO Ion Cristoiu | Premieră în postdecembrism: Președintele României a participat la o nuntă de partid și de stat
10:05
Ion Cristoiu | Premieră în postdecembrism: Președintele României a participat la o nuntă de partid și de stat
RELIGIE Înălțarea Sfintei Cruci, sărbătorită pe 14 septembrie. De ce se ține post aspru. Ce nu se face de ”Ziua Șarpelui”
09:43
Înălțarea Sfintei Cruci, sărbătorită pe 14 septembrie. De ce se ține post aspru. Ce nu se face de ”Ziua Șarpelui”
ATAC Traian Băsescu cere scoaterea UDMR în afara jocurilor politice din România. „A jucat cu Budapesta până i s-au rupt opincile”
09:35
Traian Băsescu cere scoaterea UDMR în afara jocurilor politice din România. „A jucat cu Budapesta până i s-au rupt opincile”
REACȚIE Oana Gheorghiu respinge proiectul de lege care ar reglementa sărbătorirea drapelului: „Nu există stat democratic care să aibă o astfel de lege”
09:15
Oana Gheorghiu respinge proiectul de lege care ar reglementa sărbătorirea drapelului: „Nu există stat democratic care să aibă o astfel de lege”
FLASH NEWS Nicușor Dan la a doua zi a Summitului European pentru Arctica. Președintele vizitează o bază militară din Finlanda
08:41
Nicușor Dan la a doua zi a Summitului European pentru Arctica. Președintele vizitează o bază militară din Finlanda
POLITICĂ Și-a dat demisia din AUR și a plecat la USR. Vicepreședintele de filială are ca țintă pentru alegerile din 2028 Primăria Băile Herculane
08:17
Și-a dat demisia din AUR și a plecat la USR. Vicepreședintele de filială are ca țintă pentru alegerile din 2028 Primăria Băile Herculane

Cele mai noi

Trimite acest link pe