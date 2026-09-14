Coreea de Nord, exercițiu masiv cu rachete, drone și arme termobarice după manevrele militare comune ale SUA-Seul-Tokyo

Coreea de Nord anunță un amplu „exercițiu de atac cu putere de foc”, cu rachete balistice și de croazieră, drone de atac și lansatoare termobarice. Manevrele vin imediat după exercițiile militare SUA-Coreea de Sud-Japonia.

Coreea de Nord și-a etalat din nou arsenalul într-un exercițiu militar de amploare, desfășurat sâmbătă cu artilerie cu rază lungă de acțiune, rachete balistice și de croazieră, drone de atac și sisteme termobarice. Phenianul descrie manevrele drept un „exercițiu de atac cu putere de foc”, organizat într-un moment de tensiune accentuată în Peninsula Coreeană: cu numai o zi înainte se încheiaseră exercițiile militare comune ale Coreei de Sud, Statelor Unite și Japoniei, condamnate vehement de regimul nord-coreean, potrivit Scmp.com.

La exercițiu au participat unități combinate de la diferite niveluri ale Armatei Populare Coreene, într-o demonstrație care a reunit mai multe dintre sistemele convenționale de atac dezvoltate sau modernizate în ultimii ani de Phenian.

Coreea de Nord nu a dezvăluit locul exact în care au avut loc manevrele. Autoritățile militare de la Seul anunțaseră însă încă de sâmbătă că au detectat lansarea mai multor rachete balistice din zona Wonsan, oraș situat pe coasta estică a Coreei de Nord.

Proiectilele au fost lansate în direcția est, către Marea Japoniei, cunoscută în Coreea de Sud drept Marea de Est.

Momentul ales de Phenian este important. Lansările au avut loc la numai o zi după încheierea exercițiilor militare comune desfășurate de Coreea de Sud, Statele Unite și Japonia. Phenianul condamnase ferm aceste manevre, pe care le prezintă în mod constant drept o amenințare la adresa securității sale și o pregătire pentru un eventual atac.

Rachete balistice și de croazieră, drone de atac și lansatoare termobarice

Relatarea KCNA arată că exercițiul nu s-a limitat la lansările de rachete balistice detectate anterior de Coreea de Sud.

Armata nord-coreeană a utilizat simultan mai multe categorii de armament, într-un scenariu menit să testeze capacitatea unor sisteme diferite de a participa la aceeași operațiune ofensivă.

Potrivit agenției oficiale, în cadrul exercițiului au fost folosite „noi sisteme de luptă, cum ar fi drone de atac de diverse tipuri, o rachetă de croazieră tactică, un lansator multiplu de rachete termobarice de mare calibru și o rachetă balistică tactică”, a transmis agenția oficială nord-coreeană KCNA.

Prezența dronelor de atac alături de sistemele de rachete evidențiază interesul tot mai mare al Phenianului pentru integrarea vehiculelor aeriene fără pilot în capacitățile sale militare.

Un alt element important este utilizarea unui lansator multiplu pentru muniții termobarice de mare calibru. Acest tip de armament utilizează efectul combinat al căldurii intense și al undei de presiune, având un efect distructiv puternic în special asupra structurilor și spațiilor fortificate.

Phenianul răspunde exercițiilor militare ale SUA, Coreei de Sud și Japoniei

Succesiunea rapidă a manevrelor militare reflectă nivelul ridicat al tensiunilor din regiune.

Seulul, Washingtonul și Tokyo și-au intensificat în ultimii ani cooperarea militară, inclusiv prin exerciții comune și coordonarea sistemelor de detectare și avertizare în fața amenințărilor balistice nord-coreene.

Coreea de Nord privește această apropiere drept o amenințare directă și răspunde frecvent exercițiilor aliaților prin lansări de rachete, teste de armament sau propriile manevre militare.