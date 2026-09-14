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Boris Johnson, atac la adresa lui Vladimir Putin după incidentul cu drona din Ucraina

Boris Johnson, atac la adresa lui Vladimir Putin după incidentul cu drona din Ucraina
Boris Johnson, atac la adresa lui Vladimir Putin după incidentul cu drona din Ucraina
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Boris Johnson se întreabă „ce logică distorsionată” l-ar fi putut determina pe liderul Federației Ruse să atace un tren din Ucraina. Fostul premier al Marii Britanii s-a aflat aproape de locul incidentului, notează presa internațională.

Duminică dimineață s-a dat alerta după ce un tren de pasageri din spatele celui în care călătorea Boris Johnson a fost forțat să evacueze în apropiere de Yagodyn, lângă granița cu Polonia, locomotiva fiind lovită de o dronă.

Trenurile VIP, țintite de ruși?

Într-o postare pe rețeaua X, Boris Johnson a scris: „Nu știu ce logică distorsionată l-a determinat pe Putin să arunce în aer o locomotivă ucraineană staționară la granița cu Polonia în această dimineață”.

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Se înțelege că ruta a fost frecvent utilizată de delegațiile străine care se întorceau de la Kiev, însă Boris Johnson nu a fost evacuat sau întârziat din cauza incidentului. Surse au declarat pentru The Independent că niciunul dintre trenurile VIP cu oficiali europeni nu a fost implicat în atac.

Un tren obișnuit de pasageri a fost evacuat, se crede că în urma impactului unei benzinării în apropierea trenului. Un alt vagon de tren care staționa pe liniile secundare a fost lovit, dar nu se mișca și nu făcea parte dintr-un serviciu de cale ferată.

Căile Ferate Ucrainene au transmis că locomotiva unui tren de pasageri a fost lovită de o dronă rusească la doi kilometri de granița cu Polonia. Cu puțin timp înainte, un tren diplomatic din gara Yahodyn avea la bord consilieri de securitate din mai multe state membre ale Uniunii Europene și foști lideri europeni, inclusiv Boris Johnson. Un alt tren aflat în gara Yahodyn îl transporta pe fostul director CIA, David Petraeus.

Ucraina acuză Moscova: ar fi vizat în mod deliberat trenul

Căile Ferate Ucrainene susțin că incidentul încă este analizat, deși este „destul de probabil” ca drona rusească să fi vizat în mod deliberat trenul care transporta diplomați. Ucrainenii adăugă faptul că „trenul a plecat din gară mai devreme decât era programat, ca parte a ajustărilor în timp real ale orarului trenurilor din cauza amenințării constante a atacurilor rusești”.

Fostul prim-ministru al Suediei, Carl Bildt, a declarat că se afla într-un tren în apropierea graniței cu Polonia când un tren din spatele său a fost vizat de o dronă rusească. Bildt participa la o conferință internațională de securitate la Kiev, cunoscută sub numele de Strategia Europeană de la Ialta (YES).

„Nu era trenul nostru, ci cel care venea la doar câteva minute după noi, la punctul de trecere a frontierei poloneze”, a scris Bildt pe X, alături de un videoclip care pare să arate o dronă lovind un tren din apropiere, în timp ce mulțimi de pasageri sunt evacuați.

Zelenski a declarat că numai în ultima săptămână, Rusia a lansat peste 2.000 de drone asupra Ucrainei, multe dintre ele fiind modele cu reacție, care sunt mai rapide și extrem de dificil de interceptat.

Duminică, Ministerul rus al Apărării a confirmat că forțele sale vizează infrastructura feroviară din vestul Ucrainei: „Atacurile împotriva instalațiilor de infrastructură feroviară din vestul Ucrainei, care sunt utilizate pentru transportul de mărfuri militare din țările europene, au continuat”.

Comentarii 1

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