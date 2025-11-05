Avalanșă de noutăți pe HBO Max în noiembrie, de la drame istorice și comedii romantice la producții originale pline de farmec și documentare emoționante. Platforma pregătește o ofertă diversă, potrivită oricărui gust — fie că ești pasionat de povești de dragoste complicate, de acțiune spectaculoasă, de gastronomie, fie că aștepți debutul sezonului sporturilor de iarnă.

Printre titlurile care atrag atenția se numără serialul „Los Angeles, dragostea mea”, filmul „Misiunea Red One”, dar și drama cu Anamaria Vartolomei, „Seducția”, o producție franceză despre putere, trădare și dorință. Iar pentru pasionații de sport, HBO Max devine în această lună casa competițiilor internaționale de schi, biatlon și snooker.

Noile seriale HBO Max

Noiembrie începe cu o doză de energie urbană odată cu premiera serialului „Los Angeles, dragostea mea” („I Love LA”), pe 3 noiembrie. Creat și interpretat de Rachel Sennott, serialul explorează viața haotică a unui grup de prieteni tineri care încearcă să-și găsească locul într-un oraș al viselor, iubirii și decepțiilor. Cu un umor acid și o notă de vulnerabilitate, producția promite să devină una dintre cele mai discutate lansări ale toamnei.