Schimbări majore în Codul Rutier, în 2026. Care sunt noile reguli pentru șoferi privind taxarea rutieră

În anul 2026 vor avea loc cele mai importante schimbări ale Codului Rutier din ultimul deceniu. Vor fi stipulate în lege noi reguli pentru șoferi privind taxarea rutieră. De altfel, această schimbare urmărește alinierea României la regulile europene și vor fi introduse și sancțiuni dure pentru încălcări majore ale legii.

Modificări majore ale Codului Rutier vor intra în vigoare începând cu anul viitor. Potrivit datelor, șoferii vor avea parte de noi reguli privind taxarea rutieră. În acest sens, în cazul vehiculelor grele, sistemul de plată va fi per kilometru. În cazul vehiculelor ușoare, rovinieta va fi actualizată cu criterii noi de valabilitate și încadrare pe clase de emisii. Această schimbare urmărește alinierea României la regulile europene privind taxarea rutieră, notează Mediafax.

Vehiculele care au o masă totală maximă autorizată peste 3,5 tone urmează să fie taxate prin intermediul unui sistem electronic bazat pe distanța parcursă pe rețeaua de drumuri naționale. Acest mecanism poartă denumirea de „TollRo”. De altfel, va fi efectuată o corelare între mai mulți factori: distanța parcursă, categoria vehiculului și nivelul real de emisii poluante.

Codul Rutier 2026: schimbări în privința taxării rutiere

Având în vedere acest aspect, transportatorii vor fi obligați să folosească un dispozitiv de bord sau o metodă de înregistrare (ambele recunoscute oficial) pentru a calcula distanța și suma datorată. Altfel, în cazul vehiculelor ușoare, rovinita va rămâne valabilă, însă sunt aduse câteva modificări legislative. Și anume, faptul că valabilitățile vor fi adaptate la noile cerințe privind clasele de emisii. Pe de altă parte, plata taxei rutiere va deveni mai flexibilă datorită introducerii unei perioade de grație care permite achitarea rovinietei până la ora 24 a zilei următoare utilizării drumurilor naționale, așa cum menționează Mediafax.

Potrivit datelor, noul sistem va fi implementat în a doua parte a anului 2026.

Amenzi de până la câteva mii de euro

De altfel, există în vedere introducerea unor sancțiuni mult mai dure pentru șoferii de camion. Vor fi sancțiuni record în mai multe state membre ale Uniunii Europene, precum și în Regatul Unit. Potrivit noilor reglementări, amenzile pot atinge și câteva mii de euro.

