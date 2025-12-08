Prima pagină » Actualitate » Schimbări majore în Codul Rutier, în 2026. Care sunt noile reguli pentru șoferi privind taxarea rutieră

Schimbări majore în Codul Rutier, în 2026. Care sunt noile reguli pentru șoferi privind taxarea rutieră

08 dec. 2025, 13:46, Actualitate
Schimbări majore în Codul Rutier, în 2026. Care sunt noile reguli pentru șoferi privind taxarea rutieră
Schimbări majore în Codul Rutier, în 2026 / colaj Gândul - Mediafax Foto

În anul 2026 vor avea loc cele mai importante schimbări ale Codului Rutier din ultimul deceniu. Vor fi stipulate în lege noi reguli pentru șoferi privind taxarea rutieră. De altfel, această schimbare urmărește alinierea României la regulile europene și vor fi introduse și sancțiuni dure pentru încălcări majore ale legii.

Modificări majore ale Codului Rutier vor intra în vigoare începând cu anul viitor. Potrivit datelor, șoferii vor avea parte de noi reguli privind taxarea rutieră. În acest sens, în cazul vehiculelor grele, sistemul de plată va fi per kilometru. În cazul vehiculelor ușoare, rovinieta va fi actualizată cu criterii noi de valabilitate și încadrare pe clase de emisii. Această schimbare urmărește alinierea României la regulile europene privind taxarea rutieră, notează Mediafax.

Vehiculele care au o masă totală maximă autorizată peste 3,5 tone urmează să fie taxate prin intermediul unui sistem electronic bazat pe distanța parcursă pe rețeaua de drumuri naționale. Acest mecanism poartă denumirea de „TollRo”. De altfel, va fi efectuată o corelare între mai mulți factori: distanța parcursă, categoria vehiculului și nivelul real de emisii poluante.

Codul Rutier 2026: schimbări în privința taxării rutiere

Având în vedere acest aspect, transportatorii vor fi obligați să folosească un dispozitiv de bord sau o metodă de înregistrare (ambele recunoscute oficial) pentru a calcula distanța și suma datorată. Altfel, în cazul vehiculelor ușoare, rovinita va rămâne valabilă, însă sunt aduse câteva modificări legislative. Și anume, faptul că valabilitățile vor fi adaptate la noile cerințe privind clasele de emisii. Pe de altă parte, plata taxei rutiere va deveni mai flexibilă datorită introducerii unei perioade de grație care permite achitarea rovinietei până la ora 24 a zilei următoare utilizării drumurilor naționale, așa cum menționează Mediafax.

Potrivit datelor, noul sistem va fi implementat în a doua parte a anului 2026.

Amenzi de până la câteva mii de euro

De altfel, există în vedere introducerea unor sancțiuni mult mai dure pentru șoferii de camion. Vor fi sancțiuni record în mai multe state membre ale Uniunii Europene, precum și în Regatul Unit. Potrivit noilor reglementări, amenzile pot atinge și câteva mii de euro.

Amenzi pentru șoferii pe camion / foto: Mediafax.ro

Amenzi pentru șoferii de camion / foto: Mediafax.ro

Autorul recomandă:

Impozitul auto în 2026 pentru mașinile hibrid. Cât o să plătești în funcție de capacitatea cilindrică

Tot mai mulți șoferi consultă AI, înainte de a merge la mecanic. Experții atrag atenția cu privire la riscurile diagnosticelor date de ChatGPT

Pompa care i-a bulversat pe șoferi în benzinării. Este un nou tip de combustibil și are culoarea roz

Cât timp se ține semnul de începător pe parbriz și pe lunetă, de fapt. Ce amendă riscă cei care nu îl au

Sursă foto: colaj Mediafax Foto / Alexandra Pandrea / Andreea Alexandru

Recomandarea video

Mediafax
Presa maghiară despre alegerile de la București: „Aproape nimănui nu i-a păsat cine va fi noul primar”
Digi24
Cea mai mare problemă cu care se va confrunta noul primar al Bucureștiului. „Nu e normal să nu ai căldură iarna. E strigător la cer”
Cancan.ro
BREAKING | Anunț de ultimă oră despre starea lui Dan Petrescu! Familia antrenorului a venit de urgență în țară
Prosport.ro
FOTO. Catrinel Menghia și Diana Munteanu, vizite în apartamentul lui Adi Mutu: „Mi-a spus să-i zic că sunt vărul lui”
Adevarul
Britanicii susțin că România și Danemarca sunt în primejdie. Expert român: „Pericolul real există și se manifestă deja”
Mediafax
Situație incredibilă într-o comună din Botoșani: după tată și mamă, a venit rândul fiicei să conducă primăria
Click
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala în dragoste
Digi24
Cele trei puncte la care țarul nu va renunța. Consilierul lui Putin dezvăluie liniile roșii peste care Rusia nu va trece
Cancan.ro
Totul despre Cristina Simona Ciucu, soţia primarului Capitalei. Ce firmă deține împreună cu Ciprian Ciucu
Ce se întâmplă doctore
Dieta-minune cu care a slăbit Ozana Barabancea. Are o siluetă trasă prin inel și arată mai bine ca-n tinerețe!
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
E legal să oprești cu avariile în fața unei farmacii sau brutării? Răspunsul oficial
Descopera.ro
Ce spune ȘTIINȚA despre oamenii care ADORĂ sensurile giratorii?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos, şi-a smuls...
Descopera.ro
Cine a fost soția lui Shakespeare? Întrebările la care istoria nu poate răspunde
SPORT Pugiliștii Florin Ioniță și Arun Tudoroiu încheie anul 2025 în forță, cu un cantonament montan. „Vreau să devină gladiatori”
14:26
Pugiliștii Florin Ioniță și Arun Tudoroiu încheie anul 2025 în forță, cu un cantonament montan. „Vreau să devină gladiatori”
POLITICĂ Băsescu explică de ce au pierdut PSD și USR alegerile în Capitală
14:10
Băsescu explică de ce au pierdut PSD și USR alegerile în Capitală
ALEGERI BUCUREȘTI 2025 Președintele Nicușor Dan, care a susținut fățiș candidatul perdant al USR, de 15 ore n-are nicio reacție. Șeful statului evită să recunoască victoria lui Ciprian Ciucu
13:22
Președintele Nicușor Dan, care a susținut fățiș candidatul perdant al USR, de 15 ore n-are nicio reacție. Șeful statului evită să recunoască victoria lui Ciprian Ciucu
POLITICĂ Se cer schimbări în USR. Deputata Cristina Prună: „USR-ul de acum nu este USR-ul onest care a avut succes altădată”
13:00
Se cer schimbări în USR. Deputata Cristina Prună: „USR-ul de acum nu este USR-ul onest care a avut succes altădată”

Cele mai noi