„Victoria lui Ciucu poate contribui la reducerea presiunii asupra lui Bolojan” -Politico. Ce spune presa internațională despre alegerile din București

Vestea alegerii lui Ciprian Ciucu ca primar al Bucureștiului a ajuns și în presa internațională, dar accentual s-a pus mai mult pe contextual politic din România – o luptă între suveranism și politica liberală. „Politicianul de centru-dreapta, Ciprian Ciucu, va fi noul primar al Bucureștiului după ce a învins un candidat de extremă dreaptă în alegerile de duminică”, scrie Politico. Ciucu, apropiat al premierului Ilie Bolojan, a obținut aproximativ 36% din voturi.

Astfel, Ciucu a învins-o pe Anca Alexandrescu, candidatul susținut de AUR -cel mai mare partid conservator din România, care a terminat pe locul doi cu aproximativ 22% din voturi. Candidatul Partidului Social Democrat, Daniel Băluță, a ocupat locul trei, în ciuda faptului că se preconizează că va câștiga în multe sondaje de opinie.

Victoria lui Ciucu ar putea ajuta la reducerea presiunii asupra lui Bolojan, care a încercat să adopte măsuri de austeritate nepopulare pentru a reduce un deficit bugetar, care a ajuns la 9% din PIB. Partidele de opoziție au depus o moțiune de neîncredere la adresa lui Bolojan cu privire la planurile de reformare a sistemului de pensii, care va avea loc pe 15 decembrie.

Articolul din Politico pare să evidențieze mai mult victoria împotriva suveranismului, decât victoria lui Ciprian Ciucu la primăria capitalei. Politica din România a fost aruncată în haos după ce un candidat ultranaționalist de pe TikTok a ieșit din obscuritate pentru a câștiga primul tur al cursei prezidențiale din noiembrie 2024, arată publicația.

Postul de edil al Bucureștiului este vacant din luna mai, atunci când Nicușor Dan a renunțat la postul de primar pentru a prelua funcția de președinte al României.

Anca Alexandrescu s-a angajat în cursa pentru fotoliul de primar al Bucureștiului într-o cursă în care principalii trei contracandidați fac parte din partidele care formează coaliția de guvernare – Ciprian Ciucu, Daniel Băluță și Cătălin Drulă. Alexandrescu s-a plasat pe locul doi și a reușit să-l depășească pe social-democratul de stânga, Daniel Băluță, al cărui partid este cel mai mare din România, arată Reuters.

