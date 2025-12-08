Prima pagină » Actualitate » „Victoria lui Ciucu poate contribui la reducerea presiunii asupra lui Bolojan” -Politico. Ce spune presa internațională despre alegerile din București

„Victoria lui Ciucu poate contribui la reducerea presiunii asupra lui Bolojan” -Politico. Ce spune presa internațională despre alegerile din București

08 dec. 2025, 13:16, Actualitate
„Victoria lui Ciucu poate contribui la reducerea presiunii asupra lui Bolojan” -Politico. Ce spune presa internațională despre alegerile din București

Vestea alegerii lui Ciprian Ciucu ca primar al Bucureștiului a ajuns și în presa internațională, dar accentual s-a pus mai mult pe contextual politic din România – o luptă între suveranism și politica liberală. „Politicianul de centru-dreapta, Ciprian Ciucu, va fi noul primar al Bucureștiului după ce a învins un candidat de extremă dreaptă în alegerile de duminică”, scrie Politico.  Ciucu, apropiat al premierului Ilie Bolojan, a obținut aproximativ 36% din voturi.

Astfel, Ciucu a învins-o pe Anca Alexandrescu, candidatul susținut de AUR -cel mai mare partid conservator din România, care a terminat pe locul doi cu aproximativ 22% din voturi. Candidatul Partidului Social Democrat, Daniel Băluță, a ocupat locul trei, în ciuda faptului că se preconizează că va câștiga în multe sondaje de opinie.

Victoria lui Ciucu ar putea ajuta la reducerea presiunii asupra lui Bolojan, care a încercat să adopte măsuri de austeritate nepopulare pentru a reduce un deficit bugetar, care a ajuns la 9% din PIB. Partidele de opoziție au depus o moțiune de neîncredere la adresa lui Bolojan cu privire la planurile de reformare a sistemului de pensii, care va avea loc pe 15 decembrie.

Articolul din Politico pare să evidențieze mai mult victoria împotriva suveranismului, decât victoria lui Ciprian Ciucu la primăria capitalei. Politica din România a fost aruncată în haos după ce un candidat ultranaționalist de pe TikTok a ieșit din obscuritate pentru a câștiga primul tur al cursei prezidențiale din noiembrie 2024, arată publicația.

Postul de edil al Bucureștiului este vacant din luna mai, atunci când Nicușor Dan a renunțat la postul de primar pentru a prelua funcția de președinte al României.

Anca Alexandrescu s-a angajat în cursa pentru fotoliul de primar al Bucureștiului într-o cursă în care principalii trei contracandidați fac parte din partidele care formează coaliția de guvernare – Ciprian Ciucu, Daniel Băluță și Cătălin Drulă. Alexandrescu s-a plasat pe locul doi și a reușit să-l depășească pe social-democratul de stânga, Daniel Băluță, al cărui partid este cel mai mare din România, arată Reuters.

Recomandările autorului:

Recomandarea video

Mediafax
Presa maghiară despre alegerile de la București: „Aproape nimănui nu i-a păsat cine va fi noul primar”
Digi24
Cea mai mare problemă cu care se va confrunta noul primar al Bucureștiului. „Nu e normal să nu ai căldură iarna. E strigător la cer”
Cancan.ro
BREAKING | Anunț de ultimă oră despre starea lui Dan Petrescu! Familia antrenorului a venit de urgență în țară
Prosport.ro
FOTO. Catrinel Menghia și Diana Munteanu, vizite în apartamentul lui Adi Mutu: „Mi-a spus să-i zic că sunt vărul lui”
Adevarul
Britanicii susțin că România și Danemarca sunt în primejdie. Expert român: „Pericolul real există și se manifestă deja”
Mediafax
Situație incredibilă într-o comună din Botoșani: după tată și mamă, a venit rândul fiicei să conducă primăria
Click
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala în dragoste
Digi24
Cele trei puncte la care țarul nu va renunța. Consilierul lui Putin dezvăluie liniile roșii peste care Rusia nu va trece
Cancan.ro
Totul despre Cristina Simona Ciucu, soţia primarului Capitalei. Ce firmă deține împreună cu Ciprian Ciucu
Ce se întâmplă doctore
Dieta-minune cu care a slăbit Ozana Barabancea. Are o siluetă trasă prin inel și arată mai bine ca-n tinerețe!
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
E legal să oprești cu avariile în fața unei farmacii sau brutării? Răspunsul oficial
Descopera.ro
Ce spune ȘTIINȚA despre oamenii care ADORĂ sensurile giratorii?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos, şi-a smuls...
Descopera.ro
Cine a fost soția lui Shakespeare? Întrebările la care istoria nu poate răspunde
SPORT Pugiliștii Florin Ioniță și Arun Tudoroiu încheie anul 2025 în forță, cu un cantonament montan. „Vreau să devină gladiatori”
14:26
Pugiliștii Florin Ioniță și Arun Tudoroiu încheie anul 2025 în forță, cu un cantonament montan. „Vreau să devină gladiatori”
POLITICĂ Băsescu explică de ce au pierdut PSD și USR alegerile în Capitală
14:10
Băsescu explică de ce au pierdut PSD și USR alegerile în Capitală
ALEGERI BUCUREȘTI 2025 Președintele Nicușor Dan, care a susținut fățiș candidatul perdant al USR, de 15 ore n-are nicio reacție. Șeful statului evită să recunoască victoria lui Ciprian Ciucu
13:22
Președintele Nicușor Dan, care a susținut fățiș candidatul perdant al USR, de 15 ore n-are nicio reacție. Șeful statului evită să recunoască victoria lui Ciprian Ciucu
TRANSPORT Noul Mers al Trenurilor 2025–2026 intră în vigoare din 14 decembrie. Vor circula zilnic peste 1.150 de trenuri
13:13
Noul Mers al Trenurilor 2025–2026 intră în vigoare din 14 decembrie. Vor circula zilnic peste 1.150 de trenuri
POLITICĂ Se cer schimbări în USR. Deputata Cristina Prună: „USR-ul de acum nu este USR-ul onest care a avut succes altădată”
13:00
Se cer schimbări în USR. Deputata Cristina Prună: „USR-ul de acum nu este USR-ul onest care a avut succes altădată”

Cele mai noi