MAI a anunțat că au fost înregistrate 108 sesizări de posibile contravenții și infracțiuni, la votul de duminică

Monica Dajbog, purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Interne, a anunțat că au fost înregistrate 108 sesizări de posibile contravenții și infracțiuni, pe parcursul procesului de votare.

Ea a transmis că la nivelul instituțiilor MAI au fost luate toate măsurile aferente pentru defășurarea în condiții de siguranță a votului. Monica Dajbog a menționat că în cazul sesizărilor de posibile incidente electorale au fost făcute toate verificările necesare, iar sesizările care nu au fost în competența structurilor MAI au fost transmise spre soluționarea birourilor interne.

Purtătărul e cuvânt al MAI a menționat că semnalările cele mai frecvente au vizat persoane care au votat, deși aveau viza de reședință expirată.

”Din punct de vedere al atribuţiilor Ministerului Afacerilor Interne, pe parcursul alegerilor locale parţiale nu s-au înregistrat incidente deosebite”, a anunţat, luni, Monica Dajbog.