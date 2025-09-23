Aventură românească în Australia. O echipă de studenți români a TRAVERSAT continentul cu un vehicul solar: „Autonomie de 300 km fără soare”

Echipa studențească Solis de la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca a parcurs în august deșertul australian, de la Darwin la Adelaide, la bordul mașinii solare Hyperion. Timp de șase zile, tinerii au testat inovația românească într-una dintre cele mai dure competiții internaționale dedicate vehiculelor electrice solare.

Un grup de 30 de studenți români de la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca a participat, în luna august, la o aventură inedită: traversarea Australiei, de la nord la sud, la bordul unui vehicul solar construit chiar de ei.

Mașina, denumită Hyperion, a străbătut deșertul australian în cadrul unei competiții internaționale.

Echipa Solis, care dezvoltă din 2018 mașini solare pentru concursuri internaționale, a intrat de această dată în categoria Challenger, una dintre cele mai dificile, unde accentul cade pe eficiență și rezistență, nu pe confort.

„Vehiculul este conceput pentru o singură persoană. Face parte din categoria Challenger. Asta impune eficiență maximă. Am avut 6 metri pătrați de panouri solare. Autonomia mașinii în condiții de zero soare este de până la 300 km. Aerodinamica este un lucru foarte important. Trebuie să fie foarte stabilă pe drum”, a explicat Tudor Băldean, student târgumureșean și fost coordonator al departamentului electric, relatează Agenția Rador, citată de G4Media.ro.

6 zile prin inima deșertului australian

Hyperion este echipat cu baterii de 3 kW, de două ori mai mici decât cele folosite la ediția anterioară, și cântărește, împreună cu pilotul, doar 270 de kilograme. Viteza medie pe traseu a fost de 65–70 km/h, iar cursa prin inima deșertului australian a durat șase zile. Echipa românească s-a clasat pe locul 18 din 26 în categoria Challenger.

„Traseul începe în Darwin, în nordul Australiei, și se termină în Adelaide, pe coasta de sud. E un drum periculos, cu multe animale sălbatice și cu trenuri de drum – camioane uriașe care circulă cu 100 km/h. Pe lângă mașinuța noastră de 270 de kilograme, ele ne depășesc fără probleme”, a povestit Băldean.

Pe parcurs, pilotul a fost asistat de restul echipei, care l-a urmat cu vehicule de sprijin. Tinerii au subliniat că experiența a fost una dintre cele mai intense, atât prin dificultatea traseului, cât și prin provocările tehnice.

Echipa Solis are deja la activ participări în Belgia, Italia și Australia, fiind considerată una dintre cele mai promițătoare inițiative studențești din România în domeniul energiei regenerabile și al mobilității verzi.