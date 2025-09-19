Bolojan supărat pe burse încă de când era la Oradea. În ultimul an la primărie nu a acordat niciun fel de bursă, încălcând Constituția și Legea Educației

Premierul are deja un istoric în privința refuzului acordării de burse elevilor cu rezultate bune la învățătură. Încă de pe vremea când era primar, în ultimul său an de mandat- 2020, Ilie Bolojan a refuzat să dea bursă vreunui copil merituos, chiar dacă încălca legea.

Societatea Academică din România(SAR) a făcut un raport, la nivelul perioadei 2019-2020, în care a publicat că doar 5,66% dintre autoritățile publice locale din România respectă dreptul elevilor la burse școlare, conformându-se în totalitate cadrului legal incident în materie, se arată într-o analiză a celor de la edupedu.ro.

Potrivit aceluiași document, „un număr de 3002 autorități publice locale (94,34%) încalcă dispozițiile legale în vigoare, prin neacordarea totală sau parțială a burselor școlare pentru elevi”, în 2019-2020.

La polul opus, se situa Capitala și județul Constanța, cu cele mai multe UAT-uri care acordau toate tipurile de burse școlare – cu doar 30%. În același timp, trei județe nu acordau integral bursele în niciuna dintre UAT-uri – Maramureș, Sălaj și Vâlcea.

Din cele 1043 de UAT-uri care acordau cel puțin un tip de bursă, 863acordau burse doar parțial, cu încălcarea legii, iar bursa de ajutor social era acordată de doar 948 UAT-uri (29,79% din total), bursa de merit – de 551 (17,32% din total), cea de studiu – de 266 (8,38%), iar cea de performanță de doar 163 de UAT-uri (5,12% din total).

Ilie Bolojan a deținut funcția de primar la Oradea timp de trei mandate(2008-2020), iar în perioada 2020-2024 a fost președinte al Consiliului Județean Bihor.

Ilie Bolojan nu a fost prea generos cu bursele școlare nici când era șeful Consiliului Județean Bihor

Cei de la SAR și Avocatul Poporului, în raportul întocmit, au scos la iveală faptul că, în 2019, exista o „cultură generalizată de nerespectare a dreptului elevilor la bursa școlară de către autoritățile publice locale din România”, mai scriu cei de la edupedu.ro.

Potrivit aceluiași studiu, aproape trei sferturi dintre UAT(2296 sau 70,21% din total) nu acordau burse sociale pentru elevi. În schimb, dreptul elevilor la burse era respectat integral, adică prin acordarea tuturor burselor prevăzute, de doar 180 din cele 3182 de autorități publice locale – în cele șase din București (consiliile locale ale sectoarelor) și 174 de unități administrativ-teritoriale din țară.

La nivelul anului 2019, guvernului i-a revenit, prin Legea 38/2019, sarcina de a decide anual un cuantum minim al burselor pe care UAT-urile le acordă, dar autorii documentului apreciau că tot guvernul a lăsat fără substanță această măsură, deoarece decizia privind cuantumul minim a rămas, pe fond, tot la discreția autorităților locale, care aveau doar obligația de a nu scădea cuantumul față de anul școlar anterior.

Potrivit studiului, situația în județul și municipiul care au fost conduse de permierul Ilie Bolojan, Bihor-Oradea, la nivelul anului 2020, doar 2,97% dintre UAT acordau integral bursele școlare. Municipiul Oradea nu se numără printre acestea, ci printre cele care nu acordau niciun fel e bursă, figurând cu „nu” la toate cele 4 tipuri: „Acordă bursă de ajutor social” / „Acordă bursa de performanță” / „Acordă bursa de merit” / „Acordă bursa de studiu”.

La nivel de județ, cu Ilie Bolojan președinte al CJ Bihor, doar 15,84% acordau cel puțin un tip de bursă. De asemenea, Bihor a fost singurul județ unde bursa de performanță era acordată, în 2020, într-o singură unitate administrativ teritorială (municipiul Salonta).

Potrivit aceluiași document, autoritățile locale care acordau doar parțial burse școlare sau nu acordau niciun tip de burse (deci inclusiv Oradea) dovedeau „nerespectare sistematică a dispozițiilor constituționale consacrate de art. 1 alin. (3) și (5), art. 32 alin. (4) și art. 49 alin. (1) din Legea fundamentală; prevederilor art. 82 alin. (1) și (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011 și reglementărilor infralegislative în materia acordării burselor școlare, reprezentate la acest moment de OMECTS nr. 5576/2011” (ordin privind criteriile de alocare a burselor, conform vechii legi a educației).

Creșterea de 25 de ori a burselor, în 5 ani, menționată de Bolojan, nu se susține și în fapt

Potrivit celor de la edupedu.ro, în prima parte a anului 2021, în timpul mandatului lui Sorin Cîmpeanu, Ministerul Educației și Cercetării a anunțat că, în „premieră”, bursele urmau să fie plătite din bugetul de stat în baza unui cuantum minim al burselor (100 de lei, aprobat și asigurat din bugetul de stat și care poate fi completat de autoritățile locale).

Și tot atunci a fost anunțată dublarea sumei totale acordate în anul anterior de către autoritățile publice locale pentru burse școlare. Lucru care a declanșat o serie de schimbări haotice, ai cărei autori sunt foștii miniștri Sorin Cîmpeanu și Ligia Deca, până la o stabilizare survenită abia în 2024, după intrarea în vigoare a noii Legi a învățământului preuniversitar 198/2023.

În ultimul an de mandat al lui Sorin Cîmpeanu în funcția de ministru al Educației, 2015, a fost decisă reorganizarea modului cum sunt alocate bursele, acestea erau la decizia autorităților locale.

Fosta Lege a educației naționale 1/2011, în varianta din 2015 (an invocat acum de premier), prevedea acest lucru la Art. 82 – că Ministerul Educației decide doar criteriile generale de acordare a burselor, însă cuantumul acestora – anume al burselor de performanță, de merit, de studiu și de ajutor sociale – era stabilit de consiliul local / consiliul județean. Bugetul pentru aceste drepturi ale elevilor era decis tot de autoritățile locale.

Ilie Bolojan a afirmat recent că, la nivelul 2015-2016, beneficiau de burse 124.000 de elevi, adică aproximativ 4% din total, față de 2,25 milioane de elevi în 2024.

„Al doilea lucru, problema legată de burse, vă dau niște cifre, aveam aproape 40 de milioane de euro în 2020 și peste 3 ani de zile am ajuns la 4,7 miliarde de lei, deci aproape la 1 miliard de euro. O creștere de 25 de ori, în 3 ani de zile. În 2015-2016 aveam 3 milioane de elevi și primeau burse 124.000 în 2024 avem 2.250.000 de elevi, 1.400.000 de elevi, primeau burse, 62% față de 4%, în condițiile în care ne împrumutăm. Vreți să mergem în continuare cu această păcăleală pe care nu o putem suporta”, a spus Bolojan, acesta pe 15 septembrie.

Cu toate acestea, cei de la edupedu.ro scriu că, la nivelul lui 2015, nu au reușit să identifice, în surse deschise, date centralizate privind valoarea totală și numărul de beneficiari. Dar de notat că doar o bursă administrată de minister – anume „Bursa profesională”, inclusă în rândul programelor sociale derulate de această instituție, alături de „Bani de liceu”, „Euro 200” sau „Cornul și laptele” – înregistra atunci 67.800 de beneficiari, potrivit Raportului MEC privind starea învățământului preuniversitar 2016.

La nivelul lui 2015, bursele alocate în sectoarele capitalei au fost acordate pe an bugetar sau pe semestre de an școlar. Doar în 4 din cele 6 sectoare s-au găsit date pentru anul 2015-2016 – Sector 1 (an bugetar 2015), Sector 2 (semestrul 2 an școlar 2015-2016), Sectorul 4 (semestrul 2), Sectorul 6 (semestrul 2). În acel an școlar, au fost acordate în jur de 38.000-40.000 de burse doar în cele 4 sectoare din București.

Suma reprezintă aproape o treime din totalul bursierilor menționat acum de Ilie Bolojan pentru toate județele din țară, în acel an. Într-un raport SAR-Avocatul Poporului publicat câțiva ani mai târziu (2020), Bucureștiul figura drept singura zonă a țării unde toate unitățile administrativ-teritoriale acordau burse de orice tip, fiind urmat la mare distanță de Constanța, cu 30% dintre UAT-uri, mai scriu cei de la SAR și Avocatul Poporului în raportul publicat.

Cifrele nu acoperă bursele administrate de autoritățile locale, ci vin în completarea acestora.

Începând cu noul an școlar, situația legală a burselor este transformată radical, în baza Legii 141/2025 (Legea Bolojan), prin înlocuirea întregii Secțiuni 4 privind bursele elevilor, în Legea învățământului preuniversitar 198/2023, mai scriu cei de la edupedu.ro în studiul prezentat.

