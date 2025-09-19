Prima pagină » Actualitate » Facturile la căldură nu se vor majora, iarna aceasta. Termoenergetica începe probele în sistemul de termoficare al Capitalei



19 sept. 2025, 15:12, Actualitate


Locuitorii din București nu vor plăti prețuri mai mari la căldură, iarna aceasta, potrivit lui Stelian Bujduveanu, primarul interimar al Capitalei. Între timp, Termoenergetica începe probele în sistemul de termoficare al Bucureștiului.

Instalațiile vor fi umplute treptat cu apă, pentru a fi verificate de reprezentanții firmei. Se fac pregătiri pentru momentul în care va fi furnizată căldură în locuințele din Capitală. Prețul va fi mărit în momentul în care Primăria va prelua CET-urile, arată Observator.

Căldura va fi furnizată după un calcul simplu, spun reprezentanții, care este stabilit prin Hotărâre de Guvern. Este nevoie ca 3 nopți la rând temperatura minimă să se situeze sub 10 grade Celsius.

Termoenergetica face pregătiri pentru sezonul rece

Compania Municipală Termoenergetica Bucureşti (CMTEB) S.A. a anunțat că, începând cu ziua de joi, 23 septembrie 2025, va începe încărcarea cu apă a instalaţiilor de alimentare cu energie termică, concomitent cu efectuarea probelor de presiune la instalaţiile interioare.

„Încărcarea cu apă a instalaţiilor se va desfăşura etapizat, pentru a asigura un proces controlat şi sigur. Fiecare asociaţie de proprietari va fi informată în prealabil, prin afişaj la intrarea în imobil, cu privire la data exactă a încărcării instalaţiei, astfel încât să poată lua din timp toate măsurile necesare pentru prevenirea incidentelor.

Vă reamintim că este obligaţia asociaţiilor de proprietari să se asigure că instalaţiile interioare proprii (de alimentare cu energie termică) sunt în stare de funcţionare şi că sunt finalizate lucrările din interiorul imobilelor”, precizează CMTEB, arată news.ro.

Sursă foto: Shutterstock – rol ilustrativ
Sursă video: Observator Antena 1

