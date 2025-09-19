Facturile la căldură nu se vor majora, iarna aceasta. Termoenergetica începe probele în sistemul de termoficare al Capitalei

Locuitorii din București nu vor plăti prețuri mai mari la căldură, iarna aceasta, potrivit lui Stelian Bujduveanu, primarul interimar al Capitalei. Între timp, Termoenergetica începe probele în sistemul de termoficare al Bucureștiului.

Instalațiile vor fi umplute treptat cu apă, pentru a fi verificate de reprezentanții firmei. Se fac pregătiri pentru momentul în care va fi furnizată căldură în locuințele din Capitală. Prețul va fi mărit în momentul în care Primăria va prelua CET-urile, arată Observator.

Căldura va fi furnizată după un calcul simplu, spun reprezentanții, care este stabilit prin Hotărâre de Guvern. Este nevoie ca 3 nopți la rând temperatura minimă să se situeze sub 10 grade Celsius.

Termoenergetica face pregătiri pentru sezonul rece

Compania Municipală Termoenergetica Bucureşti (CMTEB) S.A. a anunțat că, începând cu ziua de joi, 23 septembrie 2025, va începe încărcarea cu apă a instalaţiilor de alimentare cu energie termică, concomitent cu efectuarea probelor de presiune la instalaţiile interioare.

„Încărcarea cu apă a instalaţiilor se va desfăşura etapizat, pentru a asigura un proces controlat şi sigur. Fiecare asociaţie de proprietari va fi informată în prealabil, prin afişaj la intrarea în imobil, cu privire la data exactă a încărcării instalaţiei, astfel încât să poată lua din timp toate măsurile necesare pentru prevenirea incidentelor.

Vă reamintim că este obligaţia asociaţiilor de proprietari să se asigure că instalaţiile interioare proprii (de alimentare cu energie termică) sunt în stare de funcţionare şi că sunt finalizate lucrările din interiorul imobilelor”, precizează CMTEB, arată news.ro.

Autorul recomandă:

Cine sunt cei doi directori ELCEN anchetați de DNA: daruri de nuntă, bijuterii de zeci de mii de euro, 4 apartamente și salarii generoase

Veste bună pentru bucureșteni! Termoenergetica a FINALIZAT lucrările la conducta veche de 40 de ani care a lăsat fără apă caldă jumătate din Capitală

Din cauza măsurilor fiscale ale Guvernului Bolojan, prețurile cresc în România de TREI ori mai repede decât în Uniunea Europeană

Apa de la robinet ne costă tot mai mult. În unele localități, prețurile s-au majorat chiar și cu 20% față de anul trecut

Sursă foto: Shutterstock – rol ilustrativ

Sursă video: Observator Antena 1