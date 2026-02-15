Psihologul Mihai Copăceanu a participat ca spectator la un pentru liceeni în Sibiu. El descrie petrecea tinerilor cu lux de amănunte, adăugând concluzii și statistici. Alcool, manele și dedicații. Nici nu a început bine balul și la primul vers și au început să curgă dedicațiile: 500, 700, 1000 de lei.

„Ne plângem că trăim o criză a valorilor. Nici gând. Tinerii de astăzi au modele, iată pe Lele și pe Albert NBN, cel care a înjurat România la Beach, please”, scrie psihologul Mihai Copăceanu, preluat de Adevărul.

Statistici, fără comentarii

41% dintre adolescenții români au consumat alcool în ultimele 30 de zile, conform raportului realizat la nivel european ESPAD 2024.

Aproximativ 81% dintre adolescenții români (15-16 ani) au consumat alcool cel puțin o dată în viață – peste media UE de circa 73%.

Alte date locale arătau anterior că tinerii încep să consume alcool în jurul vârstei de 13 ani sau chiar mai devreme.

Tot conform raportului ESPAD 2024, aproximativ 26% dintre adolescenții de 15-16 ani au fumat tutun în ultimele 30 de zile, comparativ cu o medie europeană de circa 18%. România se clasează pe locul 4 în Europa la acest indicator.

Raportul arată că aproape 1 din 3 adolescenți români a încercat țigările electronice, iar unii le utilizează periodic.

România este peste media europeană în consumul de alcool și tutun în rândul adolescenților – atât la prevalența alcoolului (81% vs ~73% UE), cât și la consumul de tutun (26% vs ~18% UE).

Un peisaj dezolant

Cum arată aceste statistici în viața reală a relatat psihologul Mihai Copăceanu după ce a participat la un bal alături de 1.000 de elevi.

„La Balul Balurilor din Sibiu am văzut mulți copii fericiți, sute sau chiar peste o mie de copii care dansau, zâmbeau, își revedeau prietenii, se îmbrățișau și se simțeau bine într-o seară de sâmbătă”, și-a început psihologul Mihai Copăceanu. Copii de clasa a IX-a, ajutați de alți colegi mai mari, au depus eforturi în a pregăti un program special. „Cel mai mult mi-a plăcut dansul lor, performanțele în mișcări, colaborarea cu partenerul și unele clipuri video pe care le-au avut de realizat, se vede că au muncit, ca de altfel și regia din spatele unor idei. Spun unor idei, pentru că am câteva comentarii, mai jos”, a completat psihologul. Această imagine a unor copii fericiți este satisfacția și scopul oricărui părinte. Și toți copiii au dreptul la stări de bine și fericire. „Dar parcă nu oricum și oricând. Și aici încep discuția despre ce NU mi-a plăcut la bal”, arată Copăceanu.

„Când eu am plecat în noapte am văzut băieți și fete care consumaseră prea mult alcool și abia se țineau pe picioare”

Psihologul a enumerat nu mai puțin de 8 aspecte îngrijorătoare despre tineretul de astăzi:

„Primul impact a fost cu copiii care așteptau să intre la bal. Nu toți, dar marea lor majoritate fumau, fumau țigări electronice și țigări clasice. Când spun copii mă refer la minori, majoritatea erau la liceu, își susțineau colegii de clasa a IX-a și unii la gimnaziu. Vedeai lesne că nu avea 15 ani. Prea puțini studenți. Este cea mai tristă imagine, să constați că mare parte dintr-un grup de copii fumează. Este o problemă de sănătate publică. Gândiți-vă dvs. la efectele în timp. Ce generație de adulți cu probleme de sănătatea vom avea în câțiva ani. Să nu mai zic că o dependență nu vine singură”. Al doilea aspect îngrijorător, spune Copăceanu, a fost consumul de alcool: „când eu am plecat în noapte am văzut băieți și fete care consumaseră prea mult alcool și abia se țineau pe picioare. Cei care nu au consumat au fost o minoritate. Să nu credem că la bal copiii au venit pentru apă minerală și fanta. Nici gând.”

„Nici nu a început primul vers că deja a primit bani, bani, dedicații de la acei copii, 500, 700, 1000”

Și la „impresia artistică” balul a lăsat de dorit. A fost invitat un manelist, Lele (Robert) și trapperul Albert NBN. Chiar dacă nu este un manelist cunoscut, Copăceanu a fost impresionat negativ de modul în care a fost primit: „toată sala a sărit în sus, copiii aveau deja telefoanele luminate și nici nu a început primul vers că deja a primit bani, bani, dedicații de la acei copii, 500, 700, 1000. Vedeam cum primește bani și cum sar dedicațiile. Un cuplu a fost invitat pe scenă, alte dedicații. Și dedicațiile curgeau. Probabil copiii primiseră bani suplimentari de la părinții lor pentru manelist. Treaba asta nu mi-a plăcut. Cum nici faptul că un alt solist consuma relaxat alcool ținând în mână un pahar larg de vin alb. Ce mesaj transmiți?”

Recomandare autorului: Copiii României sunt pe PODIUM la băutură! ISN susține că 6 din 10 liceeni consumă alcool bilunar. Totuși, la under 11, suntem pe 4