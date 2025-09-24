Avertismentul Băncii Europene. Oamenii trebuie să-și facă REZERVE de CASH. Care ar fi sumele de minime de reziliență în cazul unui atac cibernetic

Potrivit unei analize a Băncii Centrale Europene (BCE), oamenii ar trebui să păstreze numerar la domiciliu, întrucât bancnotele continuă să reprezinte un instrument de bază, atunci când sistemele digitale eşuează, titrează FT. Studiul Băncii Central Europene face apel către state să ia în considerare recomandări similare celor din Ţările de Jos, Austria şi Finlanda, care sfătuiesc cetăţenii să păstreze între 70 şi 100 € per persoană.

Raportul este în acord cu mesajul Comisiei Europene din acest an, în care cetăţenii au fost îndemnați să aibă mereu aibă în casă numerar, hrană, apă şi medicamente pentru a supravieţui 72 de ore în caz de întreruperi ale serviciilor.

„Numerarul este o componentă esenţială a pregătirii naţionale pentru crize”, au scris angajaţii BCE, adăugând că acesta „nu doar că satisface nevoile individuale, dar contribuie şi la rezilienţa sistemică mai largă”.

Studiul nu impune un nivel minim de numerar pe care oamenii ar trebui să-l păstreze. Analiza vine în contextul dezbaterii privind viitorul banilor lichizi în Europa.

În timp ce plăţile digitale domină tranzacţiile de retail şi băncile reduc costurile prin închiderea sucursalelor şi bancomatelor, factorii de decizie sunt sub presiune să se asigure că cetăţenii păstrează acces la bancnote.

Raportul Băncii Central Europene scoate la iveală un paradox: deşi numerarul este tot mai rar folosit în plăţile zilnice, cererea pentru acesta creşte atunci când încrederea în sistemele financiare sau digitale scade.

Spre exemplu, în timpul pandemiei de Covid-19, rezervele de numerar au crescut cu 140 miliarde € în doi ani, comparativ cu o creştere anuală pre-criză de 55 miliarde €, chiar dacă consumatorii treceau la carduri contactless şi cumpărături online, din motive de sănătate şi restricţii.

De asemenea, în timpul penei de curent din Peninsula Iberică din aprilie, serviciile bancare online şi ATM-urile au fost indisponibile. Într-un astfel de context, plățile în numerar au fost singura soluție disponibilă, iar după restabilirea serviciilor, retragerile au crescut semnificativ pentru a reface rezervele.

BCE compară bancnotele cu „roata de rezervă” a sistemului de plăţi: nu sunt necesare zilnic, dar devin esenţiale când infrastructura principală cedează.

Finlanda dezvoltă bancomate „rezistente la întreruperi”, care pot elibera numerar chiar dacă sistemele centrale ale băncii sunt oprite.

FOTO: Profimedia

