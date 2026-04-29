Analistul politic Radu Magdin reacționează pe fondul polarizării din societate în eventualitatea unei căderi a gucernului Bolojan. Radu Magdin, care este și consultant pentru diferiți antreprenori din mediul privat, face o serie de observații de la firul ierbii. Economia României se prăbușește.

În comentariul publicat miercuri pe rețelele de socializare, consultantul relatează o serie de observații pe care le-a făcut în mediul privat, unul din motoarele economiei. Astfel, atrage atenția Radu Magdin, antreprenorii suferă foarte mult în urma măsurilor de austeritate dictate de Guvernul Bolojan.

În perioada asta văd anumite comentarii pe linia următoare: vai, dar va fi mult mai rău fără Bolojan. Poate. Problema e cu ce compari, ultimele luni. Va zic ce văd ca și consultant care lucrează cu antreprenori locali și străini, pe scurt. Mai toată lumea a frânat planurile de pe urma anunțurilor apocaliptice din vară / toamnă. Plățile în economie sunt din ce în ce mai încete / amânate, planurile de business se schimbă, lumea devine neserioasă. ANAF-ul e din ce în ce mai agresiv, am ajuns o economie a popririlor, inclusiv la terți.

În același timp, expertul dezvăluie că activitatea multor antreprenori din mediul privat este serios afectată de creșterea presiunii fiscale. Oamenii de afaceri nu sunt stimulați, nici pe plan intern, nici la export, conchide Radu Magdin.

Guvernul nu ne ușurează munca în paralel cu creșterea presiunii fiscale, doar a tăiat contabil și a legiferat cu un nou val (uneori legat de Pnrr altădată nu), care a îngreunat birocratic activitatea economică. De imagine de țară și de ofensiva de șarm externă nu se ocupă nimeni strategic/ sustenabil, investitorii nu sunt curtați cu adevărat iar antreprenorii români nu sunt stimulați sau ajutați, acasă sau la export. Așa că, mai ușor cu vrăjeala reformelor pe scări căci realitatea nu poate fi îndulcită la nesfârșit.

