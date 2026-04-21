Adrian Severin: „Bolojan trebuia să plece dacă ar fi avut bun simț politic”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, Adrian Severin a vorbit despre retragerea sprijinului politic al Partidului Social Democrat pentru premierul Ilie Bolojan. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Adrian Severin: „Ilie Bolojan mi se pare lipsit de empatie și sensibilitate”

Mai spune invitatul despre premierul Bolojan că i se pare o persoană lipsită de sensibilitate privitor la situația actuală a românilor. Cu toate că măsurile de austeritate impuse de actualul guvern au afectat chiar clasa cea mai de jos, Ilie Bolojan nu ar fi arătat niciun fel de resentiment. Premierul nu a dat dovadă de solidaritate față de oameni, spune Adrian Severin.