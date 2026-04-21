Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Adrian Severin: „Bolojan trebuia să plece dacă ar fi avut bun simț politic”

Malina Maria Fulga
Într-o ediție transmisă live de Gândul, Adrian Severin a vorbit despre retragerea sprijinului politic al Partidului Social Democrat pentru premierul Ilie Bolojan. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Adrian Severin susține că, odată cu votul PSD împotriva lui Ilie Bolojan, premierul ar trebui să-și dea de bunăvoie demisia. Aceasta ar fi o acțiune care ar denota o bună conduită politică, spune el. Totul, având în vedere că acesta nu mai are susținere majoritară în guvern.

„S-ar putea să avem un guvern Bolojan 2, Bolojan 3, adică ei i-au retras sprijinul lui Bolojan 1. Odată ce i-au retras sprijinul, Bolojan trebuie să plece, dacă vorbim de bun-simț, bun-simț politic, juridic, nu mă refer la bun-simț comun.”

Adrian Severin: „Ilie Bolojan mi se pare lipsit de empatie și sensibilitate”

Mai spune invitatul despre premierul Bolojan că i se pare o persoană lipsită de sensibilitate privitor la situația actuală a românilor. Cu toate că măsurile de austeritate impuse de actualul guvern au afectat chiar clasa cea mai de jos, Ilie Bolojan nu ar fi arătat niciun fel de resentiment. Premierul nu a dat dovadă de solidaritate față de oameni, spune Adrian Severin.

„Mi se pare lipsit de empatie, lipsit de sensibilitate. Un om, în mod normal, e sensibil. Poate fi rău, poate să fie ticălos, dar tot ai o formă de sensibilitate. La el nu găsesc nicio formă de sensibilitate față, viața în general, situația mondială, dar și guvernul le pun pe umerii românilor, față de asta aș fi vrut să văd măcar un pic de solidaritate de aceasta umană: Știu că vă este greu, știu că e asta, dar hai să facem, hai să mai dăm. Să-i mai ajutăm pe unii, pe alții.”

