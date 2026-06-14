Realizatorul radio și TV Mihai Morar a reacționat vehement după decizia președintelui Nicușor Dan de a-l desemna pe Adrian Veștea pentru funcția de premier, un anunț care a stârnit nemulțumiri inclusiv în interiorul PNL. Morar, care și-a exprimat public susținerea pentru Nicușor Dan în campania electorală, a publicat pe Facebook un videoclip sugestiv în care șterge de pe Instagram o fotografie cu actualul președinte.

Mihai Morar s-a supărat pe Nicușor Dan și a șters poza cu șeful statului de pe Instagram

Videoclipul postat de Mihai Morar s-a răspândit rapid pe rețelele sociale. În imagini, se vede cum acesta șterge fotografia cu Nicușor Dan de pe contul său de Instagram, gest însoțit de mesajele critice la adresa președintelui.

„Nu îmi pare rău că te-am votat, dar mi-e silă că te-ai pesedizat.”

„Tot din inimă, nu pe ascuns, îți spun sincer, după un an, mi-e rușine de cine ai ajuns, Nicușor PESEDAN”, a scris Morar.

Mihai Morar are toate motivele să îl plângă pe Ilie Bolojan

Reacția lui Mihai Morar vine în contextul în care acesta este cunoscut pentru relația apropiată pe care o are cu Ilie Bolojan.

Gândul a scris în mai multe rânduri despre afacerile pe care Mihai Morar le are la Oradea.

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De exemplu, așa cum Gândul a dezvăluit, Mihai Morar pare abonat la contracte cu Primăria Oradea. A prezentat recent o gală la care a participat și Bolojan. Realizatorul și-a deschis inclusiv o cafenea într-un muzeu din oraș, iar Radio Zu a primit peste 1 milion de euro din banii orădenilor.