Prima pagină » Actualitate » Avertizarea meterologilor. Revin CANICULA și FURTUNILE

Avertizarea meterologilor. Revin CANICULA și FURTUNILE

28 aug. 2025, 17:35, Actualitate
Avertizarea meterologilor. Revin CANICULA și FURTUNILE

După temperaturile negative, revine canicula în aproape toată țara. În anumite zone se vor înregistra temperaturi resimțite de până la 40°, dar nu scăpăm nici de furtuni. Următoarele nopți și dimineți vor fi cu un regim termic cât se poate de acceptabil, temperaturi mai scăzute doar în depresiuni și în principal în cele din partea de est a Transilvaniei, în zilele viitoare, până la finalul zilei de sâmbătă. De altfel, temperaturile vor fi foarte ridicate în mai toată țara.

Vineri vorbim de caniculă, 35-37° în termometre, la umbră, în partea de vest a țării, adică în domeniul codului galben. Sâmbătă se pot înregistra în zona de câmpie a Olteniei, dar și în bună parte din Muntenia, în sudul Moldovei sau în partea continentală a Dobrogei 35-36°. Duminică, temperatura va avea o scădere ce se va resimți cam în toate regiunile, dar de luni temperatura va fi din nou în creștere și o nouă scădere, nu foarte accentuată va fi pe parcursul zilei de miercuri.

Instabilitate meteo săptămâna viitoare

Săptămâna viitoare, de altfel, duminică și miercuri ar fi zilele în care manifestările de instabilitate ar urma să fie prezente în majoritatea regiunilor și vorbim de ploi sub formă de aversă, descărcări electrice, cantități mai mari de apă în intervale scurte de timp, dar și intensificări de scurtă durată ale vântului, trecător și izolat chiar cu aspect de vijelie. Și nu sunt excluse, tot izolat, căderi de grindină.

Astfel de fenomene ar urma să își facă simțită prezența pe arii tot mai extinse în Crișana și în Banat, în Oltenia și în sud-estul Transilvaniei încă din noaptea de sâmbătă spre duminică. Până la finalul zilei de sâmbătă contăm pe o vreme predominant frumoasă între cele două zile cu mai multe manifestări de instabilitate. Ploile vor fi extrem de puține, slabe cantitativ și se vor semnala cu precădere după-amiază.

Citește și

ACTUALITATE Geanina, o româncă mutată de 12 ani în Iordania, a povestit cum a primit permis de conducere în doar 45 de minute și pașaport în 20 de minute
18:22
Geanina, o româncă mutată de 12 ani în Iordania, a povestit cum a primit permis de conducere în doar 45 de minute și pașaport în 20 de minute
POLITICĂ Prioritățile lui Bolojan, în România măsurilor fiscale! Guvernul a cheltuit 1,5 milioane de lei pentru transportul documentelor clasificate NATO și UE
18:19
Prioritățile lui Bolojan, în România măsurilor fiscale! Guvernul a cheltuit 1,5 milioane de lei pentru transportul documentelor clasificate NATO și UE
EXCLUSIV Gândul DEZVĂLUIE cine este, de fapt, tânărul de 20 de ani care l-a lovit pe livratorul din Bangladesh
18:13
Gândul DEZVĂLUIE cine este, de fapt, tânărul de 20 de ani care l-a lovit pe livratorul din Bangladesh
ACTUALITATE Încă o tragedie în COSMOPOLIS. O femeie s-a aruncat de la etajul 9
18:05
Încă o tragedie în COSMOPOLIS. O femeie s-a aruncat de la etajul 9
ACTUALITATE Doru Bușcu: „Nicușor DAN și-a făcut rost de încă o înfrângere politică”
18:00
Doru Bușcu: „Nicușor DAN și-a făcut rost de încă o înfrângere politică”
INEDIT Divorțul care zdruncină lumea politică! Fostul ministrul Petre Daea se desparte de soție, după ce l-a acuzat de abuz domestic
17:51
Divorțul care zdruncină lumea politică! Fostul ministrul Petre Daea se desparte de soție, după ce l-a acuzat de abuz domestic
Mediafax
Klaus Iohannis, notificat de ANAF să predea cheile imobilului din Sibiu. Suma e uriașă!
Digi24
„Moarte trădătorilor patriei”. Fostul ministru polonez al sănătăţii a fost bătut din cauza măsurilor sale din pandemia de COVID-19
Cancan.ro
Andi Moisescu, primele declaraţii, după ce CANCAN.RO a aflat că a divorţat de Olivia Steer. Juratul de la ProTV, cu zâmbetul pe faţă!
Prosport.ro
FOTO. Asta e ultima fiță cu Bănel Nicoliță. S-a desfătat cu vin și cu o brunetă
Adevarul
Surprize de coșmar pentru români în Bulgaria și Grecia. „Îi inșira ca pe niște vite de parcă îi deporta în Siberia sau la Auschwitz”
Mediafax
REVOLTĂTOR: Pacientă jefuită în timp ce se afla pe masa de operație la un spital din Iași
Click
Familia Iohannis, somată de ANAF să predea cheile imobilului din Sibiu și să plătească banii încasați din chirii în perioada 1999-2015
Wowbiz
Ea este refugiata ucraineancă ucisă cu sânge rece în SUA! Avea 23 de ani și fugise din calea războiului, dar a sfârșit înjunghiată la metrou: „Viața ei a fost curmată mult prea devreme”
Antena 3
Român arestat în SUA după ce poliția a văzut la mâna fiului lui de 10 ani un Rolex de 40.000 $. Ce s-a aflat despre Marcu Rostaș
Digi24
Experiența unei românce stabilite de 12 ani în străinătate: permis de conducere în 45 de minute și pașaport în 20, direct la aeroport
Cancan.ro
Andi Moisescu a divorțat de Olivia Steer! A părăsit-o după 22 de ani
Ce se întâmplă doctore
Actrița celebră e acum nerecunoscut după ce a slăbit 36 kg! Imagini WOW cu blondina. Nu a renunțat la burgeri și cartofi prăjiți
observatornews.ro
Mai merită să fii antreprenor în România? Unde se face cel mai bun randament pe fiecare 100 de lei investiți
StirileKanalD
„S-a pus în mijlocul căii ferate și făcea cruce” Denisa a murit lovită de tren, în timp ce vorbea cu iubitul la telefon! Declarațiile șocante ale martorilor despre fata de 15 ani
KanalD
Incendiu de vegetație uscată în Chiajna! Mesajul RO-Alert primit de oamenii din zonă
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Impozitul auto și rovinieta se dublează! Ce măsuri pregătește Guvernul pentru 2025 și 2026
Descopera.ro
Astronomii au descoperit cea mai STRĂLUCITOARE EXPLOZIE radio rapidă
Capital.ro
Marele actor a murit! Lumea l-a iubit enorm. Îi făcea pe toți să râdă. Adio, maestre!
Evz.ro
Capsula timpului sigilată de Prințesa Diana, deschisă după 34 de ani. O călătorie emoționantă în anul 1991
A1
Mesajul transmis de Ionela Coșa după ce George Vornicu a cerut-o în căsătorie la Insula Iubirii 2025: „M-am trezit bogată”
Stirile Kanal D
A fost prins în Germania. Emil Gânj a dat peste cap planurile polițiștilor
Kfetele
Motivul pentru care David Pușcaș nu are o locuință până la 29 de ani. Ce spune tânărul despre situația financiară: “O să mă execute oricum.”
RadioImpuls
HOROSCOP 29 august 2025. Cheltuieli neașteptate pentru o zodie! Aceasta ar putea fi nevoită să ceară ajutorul apropiaților pentru a ieși din impas
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă ajunge la doctor: - Cum te protejezi când faci amor?
Descopera.ro
Sarea ne afectează creierul și poate declanșa hipertensiune, relevă un nou studiu
AGRICULTURĂ Sezonul PEPENILOR de Dăbuleni se prelungește anul acesta. Producătorii și-au încercat norocul cu o nouă cultură de pepeni
18:25
Sezonul PEPENILOR de Dăbuleni se prelungește anul acesta. Producătorii și-au încercat norocul cu o nouă cultură de pepeni
NEWS ALERT Ursula von der Leyen a discutat cu Trump despre atacul rus asupra reprezentanței UE din Ucraina /Putin trebuie să accepte o ”pace CORECTĂ”
18:08
Ursula von der Leyen a discutat cu Trump despre atacul rus asupra reprezentanței UE din Ucraina /Putin trebuie să accepte o ”pace CORECTĂ”
ACTUALITATE Secretul gogonelelor la borcan perfecte. Greșeala banală de evitat pentru a obține murături ferme
17:38
Secretul gogonelelor la borcan perfecte. Greșeala banală de evitat pentru a obține murături ferme
ACTUALITATE De ce face Nicușor Dan PAUZE în discursuri? Doru Bușcu: „Are un moment de încărcare”
17:30
De ce face Nicușor Dan PAUZE în discursuri? Doru Bușcu: „Are un moment de încărcare”
VIDEO Cum arată evaluarea lui Doru Bușcu pentru Gabriel Zbârcea, vehiculat la șefia SRI: „Un om de afaceri impecabil. Apetitul de a fura e mai mic”
17:27
Cum arată evaluarea lui Doru Bușcu pentru Gabriel Zbârcea, vehiculat la șefia SRI: „Un om de afaceri impecabil. Apetitul de a fura e mai mic”
HOROSCOP Mihai Voropchievici dezvăluie singura zodie care va avea triplu noroc în septembrie 2025
17:25
Mihai Voropchievici dezvăluie singura zodie care va avea triplu noroc în septembrie 2025