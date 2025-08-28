Avertizarea meterologilor. Revin CANICULA și FURTUNILE

După temperaturile negative, revine canicula în aproape toată țara. În anumite zone se vor înregistra temperaturi resimțite de până la 40°, dar nu scăpăm nici de furtuni. Următoarele nopți și dimineți vor fi cu un regim termic cât se poate de acceptabil, temperaturi mai scăzute doar în depresiuni și în principal în cele din partea de est a Transilvaniei, în zilele viitoare, până la finalul zilei de sâmbătă. De altfel, temperaturile vor fi foarte ridicate în mai toată țara.

Vineri vorbim de caniculă, 35-37° în termometre, la umbră, în partea de vest a țării, adică în domeniul codului galben. Sâmbătă se pot înregistra în zona de câmpie a Olteniei, dar și în bună parte din Muntenia, în sudul Moldovei sau în partea continentală a Dobrogei 35-36°. Duminică, temperatura va avea o scădere ce se va resimți cam în toate regiunile, dar de luni temperatura va fi din nou în creștere și o nouă scădere, nu foarte accentuată va fi pe parcursul zilei de miercuri.

Instabilitate meteo săptămâna viitoare

Săptămâna viitoare, de altfel, duminică și miercuri ar fi zilele în care manifestările de instabilitate ar urma să fie prezente în majoritatea regiunilor și vorbim de ploi sub formă de aversă, descărcări electrice, cantități mai mari de apă în intervale scurte de timp, dar și intensificări de scurtă durată ale vântului, trecător și izolat chiar cu aspect de vijelie. Și nu sunt excluse, tot izolat, căderi de grindină.