Avion de mici dimensiuni, prăbuşit la Arad. Au murit doi oameni

Un avion de mici dimensiuni s-a prăbuşit, sâmbătă, în curtea Astra Vagoane din Arad, anunță ISU Arad. Potrivit sursei citate, două persoane au murit pe loc.

„Avion de mici dimensiuni, prăbuşit în curtea unei societăţi comerciale din municipiul Arad, Calea Aurel Vlaicu”, a transmis ISU Arad.

La ora transmiterii acestei știri Intervin forţe şi mijloace din cadrul Detaşamentului Arad cu două autospeciale de stingere, o autospecială de descarcerare, o ambulanţă SMURD Terapie Intensivă Mobilă. La locul evenimentului sunt alocate şi trei ambulanţe SAJ.

În aeronavă se aflau două persoane. Reprezentanţii Ambulanței transmit că ambele victime au fost declarate decedate.

Din primele informaţii, avionul a căzut în curtea Astra Vagoane din Arad.

Știre în curs de actualizare