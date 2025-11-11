Prima pagină » Actualitate » Avocații din România reacționează în SCANDALUL Gheorghiu și se poziționează de partea CSM: „Linșajul mediatic și apelul la «justiția populară» sunt periculoase pentru noi toți”

Mara Răducanu
11 nov. 2025, 17:43, Actualitate
Avocații din România reacționează în SCANDALUL Gheorghiu și se poziționează de partea CSM: „Linșajul mediatic și apelul la «justiția populară» sunt periculoase pentru noi toți

Justiția din România riscă „să fie înghițită de zgomotul public.” Este punctul de vedere făcut public de Uniunea Națională a Barourilor din România care avertizează că atacurile repetate asupra Înaltei Curți de Casație și Justiție reprezintă un pericol pentru societate. UNBR trage un semnal de alarmă, recunoscând că „reacțiile din spațiul public asupra deciziilor Înaltei Curți de Casație și Justiție încalcă independența justiției.”

Reacții în lanț din partea magistrațiilor după declarațiile vicepremierului Oana Gheorghiu

Asociațiile de magistrați i-au transmis un mesaj vicepremierului Oana Gheorghiu – considerând că declarațiile acesteia potrivit cărora „plata pensiilor de serviciu s-ar realiza, luându-se bani de la gura unui copil care se culcă flămând sau de la bugetul unui spital care nu are medicamente reprezintă o mostră de manipulare emoțională nocivă şi iresponsabilă, venită din vremurile negre ale stalinismului şi comunismului construit pe lupta de clasă.”

Și CSM a intervenit în acest conflict, anunțând că sesizează Parchetul General împotriva vicepremierului Oana Gheorghiu pentru „incitare la violenţă, ură sau discriminare.”

CSM sesizează Parchetul General împotriva vicepremierului Oana Gheorghiu. Care sunt acuzațiile

UNBR: „Justiția își pierde autoritatea, cetățenii devin vulnerabili în fața abuzurilor”

„Critica argumentată juridic este legitimă. Dar linșajul mediatic și apelul la „justiția populară” sunt periculoase pentru noi toți. UNBR reafirmă că respectul pentru lege și pentru procedură nu este un gest formal, ci o condiție a libertății: fără ele, societatea cade pradă arbitrarului, iar justiția se transformă într-un instrument al pasiunilor de moment.

Denigrarea publică repetată a actului de justiție nu doar că subminează o instituție, ci generează efecte de anvergură și pe termen lung: erodarea prezumției de nevinovăție, încurajarea reprizelor de răzbunare extra-legale, influențe politice sau economice care exploatează vidul de încredere, o reducere dramatică a capacității sistemului de a aplica legea în mod previzibil și lista poate continua.

Atunci când încrederea publică în justiție se destramă, consecințele vor fi resimțite de toți: justiția își pierde autoritatea, cetățenii devin vulnerabili în fața abuzurilor, iar legea încetează să mai fie un sprijin sigur, transformându-se într-un teren al arbitrariului. Într-un asemenea scenariu, recuperarea controlului instituțional și moral asupra actului de justiție este mult mai dificilă decât corectarea unei hotărâri judecătorești – pentru că distrugerea încrederii se propagă dincolo de proceduri și instanțe, în fibrele societății. ”

„Justiția nu mai are nevoie de aplauze sau de huiduieli, ci de luciditate!”

UNBR punctează și faptul că „avocații au datoria de a readuce dezbaterea în spațiul rațiunii, nu pentru a apăra decizii anume, ci pentru a apăra ordinea juridică de tentația unor manipulări populiste.”

„UNBR face apel la toate instituțiile sistemului judiciar, la mass-media și la societatea civilă pentru a demara, imediat, un dialog public structurat și mecanisme de consolidare a încrederii. Doar astfel putem preveni scenariul unei jurisprudențe erodate de presiuni și putem reconstrui un sistem care să ofere certitudine, protecție și echitate.

Este datoria tuturor profesiilor juridice să refuze participarea la întreținerea climatului de ostilitate și să reamintească publicului sensul adevărat al dreptului: acela de a proteja, nu de a răzbuna. Acest efort comun trebuie să capete forma unui Pact pentru Justiție — un angajament lucid și colectiv de a apăra independența, transparența și responsabilitatea actului de justiție, dincolo de conjuncturi și interese de moment.

Președinții Curților de Apel din țară fac scut în jurul Liei Savonea

Președinții Curților de Apel din țară au dat publicității, luni, un comunicat de presă în care o apără pe șefa Înaltei Curți de Casație și Justiție, Lia Savonea, după valul de eliberări ale infractorilor celebri. Aceștia afirmă că „lovirea vârfului piramidei judiciare echivalează cu vulnerabilizarea întregului sistem” și că „reformarea unor hotărâri definitive prin intermediul unor căi extraordinare de atac reprezintă prevalența adevărului.”

„Creionează arhitectura unui dezechilibru statal fundamental”

Reamintim că Înalta Curte de Casație și Justiție, condusă de Lia Savonea, a acuzat o campanie “fără precedent” de “denigrare a Instanței supreme și a judecătorilor” și de “destabilizare a ordinii de drept în care sunt implicați oameni politici, grupurile de presiune și formatori de opinie” și cere autorităților statului să își “îndeplinească atribuțiile și rolul în prevenirea și combaterea dezinformării și atacurilor hibride la adresa puterii judecătorești.”

Președinții Curților de Apel din țară fac SCUT în jurul Liei Savonea

