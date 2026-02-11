Prima pagină » Actualitate » Ce au pățit doi români în Rusia: „Arestați, dezbrăcați, percheziționați și expulzați”. Interdicție de a mai intra în țară până în 2076

11 feb. 2026, 13:31, Actualitate
Ce au pățit doi români în Rusia / Sursa FOTO: screenshot video

Doi vloggeri români, Cristi și Denisa, susțin că au fost opriți la frontieră, interogați și apoi expulzați după ce au aterizat la Vladivostok, deși intrarea în țară ar fi fost pregătită cu vize turistice obținute legal.

Relatarea apare într-un clip publicat pe YouTube, în care cei doi spun că au primit și o interdicție de intrare valabilă până în 6 februarie 2076, scrie Mediafax.

„Ne-au tratat ca pe niște spioni, nu ca pe turiști”

Potrivit celor doi, incidentul s-a produs pe 6 februarie 2026, după ce au decis să continue călătoria spre Siberia, în urma unei vizite anterioare în partea europeană a Rusiei. Ei susțin că au ieșit temporar din țară pentru a solicita online o nouă viză, aprobată rapid, iar apoi au revenit pe cale aeriană, sosind din Harbin, China.

În momentul controlului pașapoartelor, vloggerii afirmă că ofițerii au reacționat imediat după ce au observat în istoricul lor de călătorie vizite anterioare în Ucraina. Ei descriu un interogatoriu „agresiv și condescendent”, în care ar fi fost ironizați inclusiv pentru faptul că sunt cetățeni ai NATO și că au ajuns în Rusia „în timp de război”.

„Când au auzit de Ucraina, zici că înnebuneau, era o obsesie”, povestesc vloggerii. Interogatoriul a fost agresiv și condescendent, ofițerii rusești ironizând faptul că românii, cetățeni ai unei țări NATO, vizitează Rusia în timp de război.

„De ce am fost în Ucraina de două ori? Asta (n.r vizita anterioară) cu Rusia le-a păsat foarte puțin, deci mai mult i-a interesat de ce am venit din Ucraina. Ofițerul care știa să vorbească și engleză era destul de arogant și avea și o colegă care râdea de fiecare dată când dădeam unele informații… ca și cum: «proștii ăștia sigur mint»”, au adăugat aceștia.

Percheziții, confiscarea telefoanelor și fotografii tip „mugshot”

După interogatoriu, cei doi susțin că le-au fost confiscate telefoanele, laptopurile și echipamentele de filmare pentru verificări, rămânând fără mijloace de comunicare. Ei mai afirmă că au trecut printr-o percheziție corporală completă și prin proceduri de identificare specifice anchetelor penale: fotografii din față și profil și amprentare.

„Deci ne-au dezbrăcat… pe mine doar în chiloți, în boxeri, și pe soția mea în chiloți și sutien”, povestește Cristi în vlogul detaliat.

În așteptarea unei decizii, vloggerii spun că au fost ținuți peste trei ore într-o încăpere mică, neaerisită, alături de alți cetățeni străini refuzați la intrare, unii aflați acolo de mai mult timp.

„Ne-au pus la ușă în fața acelei benzi albe cu linii negre, ca la pușcărie, încât să ne facă poze din față și din profil, ca niște prizonieri .Ne-au umilit, ne-au ținut în ultimele condiții posibile… ne-au escortat până în avion ca pe niște criminali, cum vedeți prin filmele americane”, spun cei doi vlogări români.

Expulzare imediată și costuri de peste 1.000 de euro, susțin ei

Cuplul afirmă că autoritățile au decis expulzarea imediată, însă i-au obligat să își cumpere singuri biletele de întoarcere. Inițial, spun ei, au încercat să plece spre un oraș apropiat din China, dar au fost în cele din urmă îmbarcați și escortați până la avion pentru un zbor către capitala Beijing, cu pașapoartele înmânate direct echipajului.

Vloggerii estimează paguba la peste 1.000 de euro (vize nefolosite, bilete anulate și bilete noi cumpărate la prețuri ridicate) și susțin că documentul primit invocă, generic, „punerea în pericol a securității statului rus” drept motiv al interdicției până în 2076.

Recomandările Ministerul Afacerilor Externe pentru Rusia

MAE atrage atenția asupra unor riscuri potențiale și situații neprevăzute, inclusiv modificarea unilaterală a condițiilor de ședere de către autorități.

  • Evitați deplasările neesențiale în Rusia și evaluați „cu toată responsabilitatea” riscurile asociate;
  • Dacă sunteți deja în Rusia: prudență sporită, evitați adunările publice/aglomerările și nu vă implicați în proteste/manifestații;
  • Înregistrați-vă prezența prin platforma eConsulat (înregistrarea călătoriei);
  • Urmăriți surse oficiale și folosiți aplicația MAE de informare pentru călătorii (ex. „Călătorește informat”);
  • Pentru asistență consulară, MAE indică (conform comunicărilor preluate de Agerpres) numerele: Ambasada României la Moscova (+7 499 143 0427; +7 499 143 0430) și Consulatul General la Sankt Petersburg (+7 812 312 6141), cu redirecționare către call center-ul MAE.

Reamintire generală: pentru intrarea în Rusia este necesară viză, indiferent de tipul de pașaport.

UE ia în calcul interzicerea vizelor pentru toţi cetăţenii ruşi: „Lăsaţi-i pe turiştii lor să se bucure de Rusia”

Ce recomandare găsesc pe un site din Rusia turiștii care vor să viziteze România

România și UE au acuzat India că ajută Rusia să-și vândă energia în Europa. Acum, aplaudă acordul comercial istoric semnat de Ursula von der Leyen

Ce le-a spus Nicuşor Dan ziariştilor de la Franceinfo despre războiul de la graniţele României: „Nu sunt deloc optimist că Rusia dorește pacea”

