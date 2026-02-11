Nicuşor Dan, preocupat de viaţa de apoi. CCR i-a dat câştig de cauză pe legea care vizează cimitirele şi crematoriile

Curtea Constituţională i-a dat câştig de cauză preşedintelui Nicuşor Dan prin admiterea, cu unanimitate de voturi, a obiecţiei de neconstituționalitate formulată de Președintele României. Astfel, Legea pentru completarea Legii minelor nr.85/2003, precum și pentru completarea art.14 din Legea nr.102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane și serviciile funerare, în ansamblul său, este neconstituțională.

În Camera decizională au fost dezbătute și votate noi reguli privind una dintre modalităţile de exercitare a dreptului de proprietate publică al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale. Este vorba despre concesionarea prin atribuire directă, care, potrivit Codului Administrativ, reprezintă excepția de la regula concesionării prin licitație publică.

În Camera decizională a fost modificat regimul juridic al exercitării dreptului de proprietate publică asupra terenurilor pe care se desfășoară activități miniere sau a terenurilor situate în proximitatea exploatărilor miniere, fără ca aceste modificări să fi fost avute în vedere la dezbaterea din prima Cameră sesizată, informează CCR.

Potrivit CCR, „scopul inițiatorilor legii a fost introducerea posibilității statului sau a unităților administrativ-teritoriale de a concesiona prin atribuire directă către persoane fizice locurile de înhumare sau de păstrare a urnelor de cenușă din cimitirele sau din zonele special amenajate ale crematoriilor aflate în proprietatea sau administrarea lor.”

„:Cu privire la critica de neconstituționalitate extrinsecă referitoare la încălcarea dispozițiilor art.61 alin.(2) și ale art.75 din Constituție privind principiul bicameralismului, Curtea a constatat că deosebirile majore de conţinut normativ dintre cele două forme ale legii dezbătute și votate în cele două Camere ale Parlamentului, precum și configurația semnificativ diferită a acestor două forme conduc la încălcarea principiului bicameralismului. Astfel, ca urmare a intervenţiei Camerei Deputaților asupra formei pe care Senatul a dezbătut-o, au fost introduse reglementări esenţiale, care reașează viziunea legislativă asupra regulilor aplicabile concesionării. Având în vedere acestea și ținând cont de jurisprudența Curții Constituționale în materia principiului bicameralismului, Legea pentru completarea Legii minelor nr.85/2003, precum și pentru completarea art.14 din Legea nr.102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane și serviciile funerare contravine dispozițiilor art.61 alin.(2) și ale art.75 din Constituție”, argumentează CCR.

Concluzia magistraţilor, de miercuri, Curţii este una „definitivă și general obligatorie”.

„Fiind constatată neconstituționalitatea extrinsecă a actului normativ criticat, în ansamblul său, Curtea nu a mai examinat criticile de neconstituționalitate intrinsecă, această analiză rămânând fără obiect. Argumentele reținute în motivarea soluției pronunțate de Curtea Constituțională vor fi prezentate în cuprinsul deciziei, care se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I”, completează CCR.

