Adrian Câciu: „Bugetul Oradei se bazează în proporție de 75% pe bani de la stat. Bolojan a procedat abuziv”

Bianca Dogaru
11 feb. 2026, 13:42, Actualitate
Fostul ministru al Finanțelor, Adrian Câciu, susține că bugetul municipiului Oradea este finanțat în proporție majoritară din fonduri de la bugetul de stat și contestă ideea că orașul ar reprezenta un „model de eficiență administrativă” și de autofinanțare. 

„Știați că? Bugetul Oradei se bazează doar pe 25% venituri proprii și 75% din venituri vin de la bugetul de stat? S-a vorbit mult despre exemplul Oradei, ca „model de eficienta administrativă” și de autofinanțare. Legenda, mit, marketing, minciună învelită în culori frumoase,” a scris acesta pe Facebook

2,48 miliarde lei buget în 2o25. 1,86 miliarde lei de la stat

Potrivit datelor invocate de Câciu, Primăria Oradea a avut în 2025 un buget total de 2,48 miliarde lei. Din această sumă, 1,86 miliarde lei ar fi provenit de la bugetul de stat, ceea ce reprezintă aproximativ 75% din total.
„Primăria Oradea a avut un buget de 2,48 miliarde lei în anul 2025. Din acestia, 1,86 miliarde au provenit de la bugetul de stat. Adică 75% din total buget. Cote defalcate de impozit pe venit: 399 milioane. Cote defalcate de TVA de 141 milioane. Subventii de la bugetul de stat de: 1,32 miliarde lei.”
Câciu afirmă că Primăria Oradea a primit și 170 milioane lei pentru termoficare.
„A primit bani de la bugetul de stat și pentru termoficare, nu mai puțin de 170 milioane lei, in timp ce domnu’ Birta ne spunea ce deștept este el ca are termoficarea la Primărie si ca se descurcă. Cu banii altora se poate descurca oricine.”

Acuzații la adresa lui Bolojan

Câciu îl acuză pe Bolojan că ar fi creat un mit în jurul performanței administrative a Oradei și că ar da lecții altor primari, deși orașul ar fi fost finanțat în mare parte din fonduri naționale.
„În contextul în care Bolojan dădea bani la Oradea pentru termoficare, refuză să dea bani pentru ca oamenii să aibă căldură în case la Craiova sau la Bucuresti. Desi, la Craiova, societatea de termoficare apartine statului, nu primăriei. Din punctul meu de vedere, Bolojan a procedat abuziv, pentru că, dacă invoci că nu ai bani, nu ai bani nici pentru Oradea. Sfidarea lui Bolojan când le dă lecții la 3700 de primari și tuturor cetațenilor români si minciunile astea facute de fapt cu scopul de a „crăpa” toti cei care nu sunt cu el, nu e normală. Ar trebui să înceteze!” 

