Prânzul nominalizaților la Oscar: Cele mai mari staruri de la Hollywood s-a reunit pentru tradiționala fotografie de grup

11 feb. 2026, 13:00, Știri externe
Starurile nominalizate la cea de-a 98-a ediție a premiilor Oscar s-au reunit, marți seară, la prânzul anual al Academiei de Arte și Științe Cinematografice dedicat nominalizaților la Oscar, relatează Deadline.

Evenimentul, care a avut loc la Beverly Hilton din Los Angeles, a fost ultima ocazie oficială în care nominalizații s-au putut întâlni întâlni înainte de ceremonia de decernare a premiilor Oscar din 15 martie, de la Dolby Theatre.

Așa cum cere tradiția, acesta este momentul ideal pentru a face celbra fotografie de grup a nominalizaților la Oscar.

Printre legendele care au participat: Teyana Taylor, Leonardo DiCaprio, Timothée Chalamet, Jessie Buckley, Michael B. Jordan, Ryan Coogler, Amy Madigan, Emma Stone, Elle Fanning, Chloé Zhao, Jacob Elordi, Rose Byrne, Yorgos Lanthimos, Wagner Moura și Kate Hudson.

În ceea ce privește nominalizările, trebuie reținut că filmul „Sinners” al lui Ryan Coogler a obținut un număr record de 16 nominalizări la Oscar, fiind urmat de „One Battle After Another” al lui Paul Thomas Anderson cu 13. Ambele filme sunt nominalizate la categoria „Cel mai bun film”, alături de „Bugonia”, „F1”, „Frankenstein”, „Hamnet”, „Marty Supreme”, „The Secret Agent”, „Sentimental Value” și „Train Dreams”

