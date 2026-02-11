Prima pagină » Actualitate » Legea Metrorex, amendată de Nicuşor Dan la CCR. Magistraţii i-au admis obiecţia: „Legea criticată trebuia adoptată ca lege organică”

Legea Metrorex, amendată de Nicuşor Dan la CCR. Magistraţii i-au admis obiecţia: „Legea criticată trebuia adoptată ca lege organică"

Curtea Constituţională i-a mai dat câştig de cauză preşedintelui Nicuşor Dan şi a admis obiecția de neconstituționalitate referitoare la Legea privind Aprobarea Ordonanței Guvernului nr.36/2024 pentru completarea unor acte normative referitoare la autorizarea şi intabularea construcţiilor aferente infrastructurii de transport de interes naţional şi celei de metrou gestionate de Societatea de Transport cu Metroul Bucureşti „Metrorex” – S.A.

Magistraţii CCR au admis, „că legea criticată trebuia adoptată ca lege organică, deoarece nici Ordonanța Guvernului nr.36/2024 și nici legea de aprobare nu pot fi acte normative de nivelul legii ordinare, ci se încadrează în domeniul legii organice  configurat de art.73 alin.(3) lit.m) din Constituție.”

Argumentele Curţii sunt acelea că „prin art.I și art.II pct.2, Ordonanța Guvernului nr.36/2024 instituie o excepție de la regula prevăzută la art.37 alin.(1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, și, respectiv, la art.37 alin.(6) din Legea privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii nr.50/1991, norme juridice cu caracter organic care reglementează procedura și înscrisurile necesare pentru intabularea în cartea funciară a dreptului de proprietate asupra construcțiilor.”

„Or, dispoziţiile unei legi organice nu pot fi modificate decât prin norme cu aceeaşi forţă juridică. Întrucât legea care aprobă o ordonanţă neconstituţională este ea însăşi neconstituţională, Curtea a constatat că ambele acte normative au fost adoptate în mod greșit ca acte normative ordinare, contrar art.1 alin.(5), art.73 alin.(3) lit.m) coroborat cu art.76 alin.(1) și art.115 alin.(1) din Constituție.

 Pe de altă parte, Curtea a mai constatat că legea criticată nu contravine art.1 alin.(4), art.16 alin.(1) și (2), art.61 alin.(1) și art.147 alin.(4) din Constituție, întrucât aceasta nu are caracter individual, ci vizează un domeniu de reglementare de interes public”, transmite Curtea.

Decizia de miercuri este „definitivă și general obligatorie.”

„Fiind constatată neconstituționalitatea extrinsecă a actelor normative criticate, în ansamblul lor, Curtea nu a mai examinat criticile de neconstituționalitate intrinsecă, această analiză rămânând fără obiect.

  Argumentele reținute în motivarea soluției pronunțate de Curtea Constituțională vor fi prezentate în cuprinsul deciziei, care se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I”, mai notează CCR.

