Cum se prepară cele mai cremoase paste Quatro Formaggi, în 30 de minute. Lista cu ingredientele necesare

Iată cum se prepară cele mai cremoase paste Quatro Formaggi. Rețeta necesită 30 de minute, iar lista de ingrediente este scurtă. Este un preparat ideal pentru iubitorii de brânzeturi, dar și pentru momentele speciale, de răsfăț. Vezi mai jos rețeta.
Pizza de acest tip este, deja, populară printre „pofticioși”, dar te-ai gândit cum ar arăta o farfurie cu paste Quatro Formaggi? Specialiștii în zona culinară arată că preparatul poate fi făcut rapid, în doar 30 de minute, folosind câteva ingrediente simple. De altfel, poate fi un preparat ideal pentru consumatorii de brânzeturi, dar și pentru un moment special.
Pentru această rețetă (4 porții) vei aveam nevoie de următoarele ingrediente:
Pentru un gust mai fin, poți reduce cantitatea de gorgonzola (60 de grame) și poți mări cantitatea de mozzarella (120 de grame), notează BZI.
Nu uita să păstrezi circa 50 de mililitri din apa în care au fiert pastele și să adaugi lichidul când amesteci pastele cu sosul format de brânzeturi, pentru a-l subția.
Smântâna poate fi înlocuită cu 150 de mililitri de lapte și 50 de grame de cremă de brânză.
