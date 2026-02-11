Prima pagină » Actualitate » Cum se prepară cele mai cremoase paste Quatro Formaggi, în 30 de minute. Lista cu ingredientele necesare

11 feb. 2026, 12:59, Actualitate
Iată cum se prepară cele mai cremoase paste Quatro Formaggi. Rețeta necesită 30 de minute, iar lista de ingrediente este scurtă. Este un preparat ideal pentru iubitorii de brânzeturi, dar și pentru momentele speciale, de răsfăț. Vezi mai jos rețeta.

Pizza de acest tip este, deja, populară printre „pofticioși”, dar te-ai gândit cum ar arăta o farfurie cu paste Quatro Formaggi? Specialiștii în zona culinară arată că preparatul poate fi făcut rapid, în doar 30 de minute, folosind câteva ingrediente simple. De altfel, poate fi un preparat ideal pentru consumatorii de brânzeturi, dar și pentru un moment special.

Pentru această rețetă (4 porții) vei aveam nevoie de următoarele ingrediente:

  • 400 de grame de paste penne sau tagliatelle;
  • 200 de mililitri de smântână pentru gătit cu minimum 30% grăsime;
  • 100 de grame de mozzarella;
  • 80 de grame de gorgonzola;
  • 80 de grame de parmezan ras fin;
  • 80 de grame de brânză emmental sau cașcaval maturat;
  • 30 de grame de unt;
  • 1 cățel de usturoi;
  • Sare.
  • Mai înainte de toate, trebuie să pui la fiert circa 2 litri de apă cu 1 lingură de sare.
  • Când apa clocotește, adaugă pastele (se fierb 8-10 minute);
  • Într-o tigaie adaugă untul (topește-l la foc mic), apoi usturoiul zdrobit. SE adaugă smântâna pentru gătit și se amestecă 2-3 minute, la foc mic, până când se îngroașă.
  • Apoi, trebuie să adaugi mozzarella tăiată cuburi, gorgonzola ruptă bucăți, emmentalul ras și jumătate din cantitatea de parmezan.
  • Brânzeturile trebuie să se topească și să se formeze o pastă omogenă.
  • Apoi, trebuie să scurgi pastele și să le adaugi în sosul format de brânzeturi.
  • La final, adaugi parmezan ras deasupra pastelor.

Pentru un gust mai fin, poți reduce cantitatea de gorgonzola (60 de grame) și poți mări cantitatea de mozzarella (120 de grame), notează BZI.

Nu uita să păstrezi circa 50 de mililitri din apa în care au fiert pastele și să adaugi lichidul când amesteci pastele cu sosul format de brânzeturi, pentru a-l subția.

Smântâna poate fi înlocuită cu 150 de mililitri de lapte și 50 de grame de cremă de brânză.

Sursă foto: Envato

