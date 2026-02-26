Avocatul Gabriel Biriș critică felul în care a fost publicată la repezeală OUG 7. „Muncim, dar și gândim?”

Una din prevederi este ca, la achiziția unui imobil cumpărătorul, nu numai vânzătorul, trebuie să prezinte certificat de atestare fiscală prin care să se ateste achitarea tuturor obligațiilor către bugetul UAT pe raza căruia își are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, dupa caz. Sancțiunea este nulitatea absolută, avertizează Biriș.

„Muncim, dar și gândim?”, se întreabă Biriș

OK, dar ce facem cu actele autentificate ieri, în timpul normal de lucru, să zicem, până la 18:00, pentru că OUG a fost publicată la 23:00?

Trebuie resemnate? Și dacă vânzatorul nu mai vrea să vina la notar? Rămâne și cu proprietatea și cu banii? Mergem în instantele alea supra-aglomerate?

Măi meseriașilor, care scrieți și avizați legile astea, nu era mai bine să prevedeți o măsura tranzitorie? Sau vi se rupe, că doar nu voi sunteti de vina? E de vina Ilie Bolojan, ca el a aprobat-o!, încheie postarea specialistul Gabriel Biriș.