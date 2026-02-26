Prima pagină » Actualitate » Avocatul Gabriel Biriș critică felul în care a fost publicată la repezeală OUG 7. „Muncim, dar și gândim?”

Avocatul Gabriel Biriș critică felul în care a fost publicată la repezeală OUG 7. „Muncim, dar și gândim?”

26 feb. 2026, 18:50, Actualitate
Avocatul Gabriel Biriș critică felul în care a fost publicată la repezeală OUG 7.
Gabriel Biriș, avocat specializat în chestiuni de fiscalitate critică felul în care a fost publicată la repezeală OUG 7. Conform expertului, va exista un moment de blocaj pe piața imobiliară din cauza confuziilor create de noile reglementări.
Azi noapte, pe la 11:00, a fost publicată OUG 7, parte din Pachetul doi, amânat, cel cu reforma administrativă, inclusă în MO 146/25.02. Fiind OUG, intra in vigoare in ziua publicarii, adica 25.02. Asta e clar, explică avocatul.

Una din prevederi este ca, la achiziția unui imobil cumpărătorul, nu numai vânzătorul, trebuie să prezinte certificat de atestare fiscală prin care să se ateste achitarea tuturor obligațiilor către bugetul UAT pe raza căruia își are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, dupa caz. Sancțiunea este nulitatea absolută, avertizează Biriș.

„Muncim, dar și gândim?”, se întreabă Biriș

OK, dar ce facem cu actele autentificate ieri, în timpul normal de lucru, să zicem, până la 18:00, pentru că OUG a fost publicată la 23:00?

Trebuie resemnate? Și dacă vânzatorul nu mai vrea să vina la notar? Rămâne și cu proprietatea și cu banii? Mergem în instantele alea supra-aglomerate?

Măi meseriașilor, care scrieți și avizați legile astea, nu era mai bine să prevedeți o măsura tranzitorie? Sau vi se rupe, că doar nu voi sunteti de vina? E de vina Ilie Bolojan, ca el a aprobat-o!, încheie postarea specialistul Gabriel Biriș.

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Apar noi detalii despre petrecerea la care a participat Bolojan. Câți bani ar fi trebuit să scoată invitații din buzunar: „E ziua lui șefu”
19:02
Apar noi detalii despre petrecerea la care a participat Bolojan. Câți bani ar fi trebuit să scoată invitații din buzunar: „E ziua lui șefu”
CONTROVERSĂ Pensionarul special, numit de USR administrator la o fabrică de armament, obligat să plătească daune unei prim-procuroare și unui primar
18:50
Pensionarul special, numit de USR administrator la o fabrică de armament, obligat să plătească daune unei prim-procuroare și unui primar
CONTROVERSĂ Doi frați gemeni au ucis un român în Irlanda. Aceștia și-au recunoscut fapta în fața instanței
18:15
Doi frați gemeni au ucis un român în Irlanda. Aceștia și-au recunoscut fapta în fața instanței
JUSTIȚIE CCR a publicat motivarea oficială a deciziei pe pensiile magistraților. Pensia de serviciu nu va fi eliminată
18:14
CCR a publicat motivarea oficială a deciziei pe pensiile magistraților. Pensia de serviciu nu va fi eliminată
CONTROVERSĂ Primăria a solicitat întreruperea iluminatului public într-o comună din România. Instituția nu mai are bani să plătească facturile
17:46
Primăria a solicitat întreruperea iluminatului public într-o comună din România. Instituția nu mai are bani să plătească facturile
EXCLUSIV Impozit de infarct pentru un antreprenor din Cluj după măririle lui Bolojan. S-a trezit de 7 ori mai dator statului decât anul trecut. Cât trebuie să plătească acum pentru o cabană în Munții Apuseni
17:36
Impozit de infarct pentru un antreprenor din Cluj după măririle lui Bolojan. S-a trezit de 7 ori mai dator statului decât anul trecut. Cât trebuie să plătească acum pentru o cabană în Munții Apuseni
Mediafax
Pensiile magistraților și decarbonizarea, condiții pentru 2,6 miliarde de euro din PNRR. România are șase luni să îndeplinească jaloanele restante
Digi24
Cine este Maria Julissa, femeia care ar fi stârnit un adevărat război în Mexic, după uciderea liderului de cartel El Mencho
Cancan.ro
Cristian Andrei rupe tăcerea la 3 luni după scandalul care a zguduit România: 'O femeie reușește să-l facă pe bărbat să se piardă cu firea'
Prosport.ro
FOTO. Ana Maria e considerată cea mai frumoasă fotbalistă din lume!
Adevarul
Proiectul Artichoke: cum voia CIA să controleze comportamentul uman
Mediafax
Teama de îmbătrânire ar putea accelera procesul biologic al înaintării în vârstă, arată un studiu
Click
Mersul pe jos în stil japonez. Un antrenament de jumătate de oră care are de 10 ori mai multe beneficii decât 10.000 de pași pe zi
Digi24
Verdict pentru Dorian Popa! Ce au decis judecătorii după ce a fost prins drogat la volan
Cancan.ro
Dan Bălan a făcut marele anunț, după apariția îngrijorătoare de la ultimul concert: 'Viața mea a luat o altă direcție'
Ce se întâmplă doctore
Cum a reușit Mihai Dedu să slăbească 36 de kilograme în mai puțin de un an! A ținut o dietă drastică: „Nu pot să mă laud că a fost simplu”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Dorian Popa, condamnat definitiv la închisoare pentru conducere sub influența drogurilor. Cum va executa pedeapsa
Descopera.ro
O stea colosală și-a schimbat brusc culoarea!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La coafor: – Vă iau pe la spate? Clienta...
Descopera.ro
O fosilă unică, veche de 190 de milioane de ani, rescrie istoria unei specii de dinozaur
PORTRET Cine este omul cu care Bolojan și Cătălin Predoiu, fost ministru de Justiție și actual de Interne, au petrecut cu lăutari, după ce guvernul a dat ordonanțele tăierii. Mircea Roșca a fost condamnat penal
19:06
Cine este omul cu care Bolojan și Cătălin Predoiu, fost ministru de Justiție și actual de Interne, au petrecut cu lăutari, după ce guvernul a dat ordonanțele tăierii. Mircea Roșca a fost condamnat penal
ULTIMA ORĂ Trezoreria SUA a prelungit termenul limită pentru vânzarea activelor Lukoil. Până la ce dată trebuie să-și vândă compania rusă activele externe
18:31
Trezoreria SUA a prelungit termenul limită pentru vânzarea activelor Lukoil. Până la ce dată trebuie să-și vândă compania rusă activele externe
FLASH NEWS Rusia trimite migranți în Europa prin tuneluri secrete. Hezbollah și Statul Islamic, bănuite de construirea structurilor subterane
18:23
Rusia trimite migranți în Europa prin tuneluri secrete. Hezbollah și Statul Islamic, bănuite de construirea structurilor subterane
FLASH NEWS Alertă cu bombă pe Aeroportul Internațional din Chișinău. Toți pasagerii și angajații au fost evacuați
18:09
Alertă cu bombă pe Aeroportul Internațional din Chișinău. Toți pasagerii și angajații au fost evacuați
ULTIMA ORĂ Bolojan spune că nu a stat mult la petrecerea la care a mers după ședința de guvern cu concedierea bugetarilor: „Nu văd niciun fel de problemă pe tema asta”
18:08
Bolojan spune că nu a stat mult la petrecerea la care a mers după ședința de guvern cu concedierea bugetarilor: „Nu văd niciun fel de problemă pe tema asta”
CONTROVERSĂ McDonald’s a lansat o campanie publicitară neobișnuită în Germania în perioada Ramadanului. Sunt afișate ambalajele goale, pentru a nu crea pofte
17:49
McDonald’s a lansat o campanie publicitară neobișnuită în Germania în perioada Ramadanului. Sunt afișate ambalajele goale, pentru a nu crea pofte

Cele mai noi

Trimite acest link pe