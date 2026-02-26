Prima pagină » Actualitate » Apar noi detalii despre petrecerea la care a participat Bolojan. Câți bani ar fi trebuit să scoată invitații din buzunar: „E ziua lui șefu”

Bianca Dogaru
26 feb. 2026, 19:02, Actualitate
Apar noi informații despre petrecerea organizată de Mircea Roșca, liderul PNL Prahova, care și-a sărbătorit ziua de naștere pe 24 februarie, la Casa Timiș. Deși au avut statut de invitați, mulți dintre participanți ar fi fost nevoiți să contribuie financiar la organizarea petrecerii, după cum relatează Observatorul Prahovean

La eveniment au participat numeroși membri ai partidului, de la consilieri locali și județeni, până la primari și parlamentari. Printre invitații de seamă s-a aflat și premierul Ilie Bolojan, Alexandru Nazare și Cătălin Predoiu.

Potrivit informațiilor transmise de Observatorul Prahovean, sumele solicitate invitaților ar fi fost cuprinse între 500 și 700 de lei de persoană, în funcție de poziția deținută în partid. Aceștia ar fi fost contactați de consilierul județean Bogdan Chelan, care le-ar fi transmis că trebuie să achite această „cotizație”. Explicația oferită ar fi fost că „E ziua lui șefu”.

Pentru unii dintre participanți, acest lucru nu ar fi fost o surpriză, aceștia ar fi spus că asemenea situații au existat și în anii trecuți. Totuși, alți membri ai partidului s-au declarat deranjați de solicitare.

„Am fost pus de domnul Bogdan Chelan în fața uneia dintre cele mai jenante situații. Discuțiile au apărut în momentul în care ne-am dat seama că Bogdan n-a cerut bani tuturor. Cum ar veni, greii din organizație nu au cotizat. Pe urmă, unora le-a cerut 500, altora 700 de lei. Mie și mai multor colegi nu ni s-a părut deloc corect. Nu s-ar fi pus problema să nu-i cumpăr un cadou, dacă aș fi fost invitat la ziua lui. Aș fi făcut-o cu drag. Așa a fost chiar umilitor, pentru că ne-am simțit obligați să plătim pentru a participa la ziua șefului de organizație,” a declarat unul dintre participanții liberali de la petrecere pentru Observatorul Prahovean.

De amintit că după ședința de Guvern în care au fost adoptate ordonanțele de austeritate ce prevăd concedierea a aproximativ 13.000 de bugetari, premierul Ilie Bolojan a participat la o petrecere organizată la Ploiești, cu prilejiul zilei de naștere a deputatului Mircea Roșca

